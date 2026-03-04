https://ukraina.ru/20260304/kurdy-na-peredke-kak-vokrug-irana-sozdaetsya-koalitsiya-zhelayuschikh-umeret-za-ssha-i-izrail-1076378705.html
Курды на передке. Как вокруг Ирана создается "коалиция желающих" умереть за США и Израиль
Курды на передке. Как вокруг Ирана создается "коалиция желающих" умереть за США и Израиль
На американо-ирано-израильской войне появились две немаловажные новости. Во-первых, стало понятно, что не сработал американо-израильский расчет на одномоментное обезглавливание Ирана, что, по замыслу убийц, должно было привести к панике и смене режима.
СМИ напавших на Иран сторон со ссылками на свои источники сообщили, что они одновременно убили 48 высокопоставленных политических, религиозных и военных руководителей этой страны. В том числе и Верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаманеи. Даже если это правда наполовину, это много.Но ни паники, ни смены режима не случилось – Иран планомерно и методично защищается, взяв курс не так на уничтожение США (они далеко) или Израили с его развитой системой ПВО, как на нанесение урона мировой экономике вообще и торгово-экономической системе региона в частности. Закрыв, например, Ормузский пролив, Иран обнулил 20% мировой торговли нефтью, что взметнуло до небес цены на углеводороды. А за ними и на все остальное…Иранские представители рассказали миру, что они хорошо предвидели циничную подлость напавших на них стран, исповедующих государственный террор в войне, и потому хорошо подготовились: расписали план нанесения ответных ударов по всем направлениям и назначили каждому руководителю по три-четыре сменщика-заместителя. На случай смерти.И вот стало известно, что в первый день нападения был убит министр обороны Ирана Азиз Насирзаде, через пару дней уничтожен его сменщик, новый министр обороны Ирана Маджид Ибн Аль-Реза. Но Иран бьется и не выглядит сломленнымВо-вторых, авиационно-морского и ракетно-дронового блицкрига у Израиля и США не получилось, и вот сенатор Ричард Блюменталь после брифинга с администрацией американского президента Дональда Трампа сообщает, что становится все более вероятной наземная операция США в Иране. То есть американцам придется бросить в бой и на убой своих морских "скотиков", гордость армии. И получить кровавую сдачу в виде гробов, покрытых звездно-полосатыми флагами.А потом заговорили, что для сухопутного нападения на Иран США сформируют свою ближневосточную "коалицию желающих" – всех, кто хочет урона для Ирана, и все прокси-силы антииранской направленности, которые там подготовили и американцы, и Израиль. И надо знать и учитывать: такие там есть, и их много.И в среду, 4 марта 2026 года стало известно, что американская разведка прорабатывает возможность поставок оружия курдским формированиям для организации восстания в Иране. Телеканал CNN со ссылками на свои источники сообщает, что ЦРУ и администрация Трампа в настоящее время ведет переговоры с представителями иранской оппозиции и лидерами Иранского Курдистана по вопросу о возможной военной поддержки.По замыслам американцев и израильтян, курдские вооруженные формирования (они носят название Пешмерга) будут сковывать иранскую армию и силовые структуры на границе. Это свяжет войска, которые не смогут подавить вооруженные выступления оппозиции в иранских городах. А оппозиция может даже создать на севере Ирана свою буферную зону, которая может привести к созданию курдской государственности.Это мощное обещание курдам, которые больше всего хотят свое государство. И США опять же подло и цинично пользуются этим, подбивая курдов на восстания против режимов в тех странах, где они живут – Турции, Сирии, Ираке и Иране. И, разумеется, обещая всевозможную помощь, более того – на первых порах даже оказывая ее. У США это уже получилось в Ираке и Сирии. И в Ираке даже есть своя курдская автономия – квази-государство, которое имеет все свое, включая Пешмергу.Однако, с другой стороны, США имеют и другую долгую и сложную историю взаимодействия с курдскими формированиями на территории Ирака и Сирии. США банально кидают курдов и не доводят дело до создания Единого Курдистана. И, например, вывод американских войск из региона без гарантий безопасности для курдов, вызвал у курдов разочарование и недоверие к американской стороне. Официальные власти указанных стран (Турции, Сирии, Ирака и Ирана), для которых воинственные курды – основная и постоянная головная боль, щемят это национальное меньшинство и слышать не хотят о государственности и объединении.Во время событий 2024 года в Сирии, приведших к свержению режима Башара Асада, в котором курды сыграли немалую роль, были даже сообщения, что крупные военные колонны США якобы движутся из Ирака в северо-восточную часть Сирии, контролируемую курдами, традиционно поддерживаемыми американцами.То есть опять активизировался долгоиграющий и жестоко скрученный курдский узел – противостояние вокруг судьбы курдов. Это могло означать углубление и фрагментирование гражданской войны в Сирии. А также втягивание в этот конфликт четырех ведущих государств Ближнего Востока – указанных выше Турции, Ирана, Ирака и, ясное дело, Израиля, который сразу намылился ловить свои "золотые рыбки" геополитического профита в мутных водах межнациональной резни.Цепляло это и Россию, чьи базы в сирийских городах Тартус и Хмеймим оказались как бы в подвешенном состоянии, но могут, что называется, грохнуться оземь, потому что всем будет не до них, если обострится курдский вопрос.Уже два года назад стало понятно, что на судьбу Сирии и всего региона повлияют два важных обстоятельства.Первый касается Сирии, которая может не сохранить единство даже не потому, что ее сейчас терзают противоречия и внешние игроки типа Турции или США, которым нужны сирийские нефтяные поля. И уж точно о целостности Сирии нельзя будет говорить, если проживающие на северо-востоке курды не захотят входить в ее состав на правах автономии (так предлагают многие), а потребуют либо создания собственного курдского независимого государства, либо из части Сирии, либо в объединении с населенными курдами регионами в Турции, Иране и Ираке.Сердцевина и главная проблема курдского вопроса заключается в том, что курды на сегодня – это один из самых многочисленных, но разделенных народов планеты, который живет в Западной Азии – в исторической области Курдистан и не имеет своей государственности, но хочет ее!Как утверждают справочники и этнографы, курды насчитывают от 45 до 54 миллионов человек и живут в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан – до 29 млн чел), Ирана (Восточный Курдистан – до 12 млн чел), Ирака (Южный Курдистан – более 8,5 млн чел) и Сирии (Западный Курдистан – от 4 до 7 млн чел). До 2 млн курдов живут в Германии, по 300 тысяч и больше осели в Израиле и Ливане, по 200-250 тысяч – в Азербайджане, Франции и Афганистане и т. д. и т. п.Второе обстоятельство – борьба за курдскую государственность на территории всего Курдистана касается всех упомянутых выше четырех государств, ибо однозначно:– непосредственно угрожает их территориальной целостности;– внешние игроки, которые захотят играть на курдской государственности, поддерживая и отстаивая ее, гарантировано погружают Ближний Восток в хаос и нестабильность, в межгосударственные противоречия и склоки, уходящие корнями в седую древность. Это джинн из бутылки, который легко выпустить, но практически невозможно загнать обратно.Сегодня, напоминаю, признаки четко оформленной государственности де-факто, но не де-юре имеет только Иракский Курдистан, автономная республика в составе Ирака, расположенная в северной части Месопотамии и горах Загрос. Со столицей в городе Эрбиль. Имеет 4 сухопутных границы.Это гособразование (всего лишь малая часть исторического Курдистана) возникло в начале 90-ых годов прошлого века при непосредственном участии ООН, когда западной коалицией во главе с США было нанесено первое поражение Ираку Саддама Хусейна, который в конце 80-ых годов устроил геноцид курдов с применением химического оружия при подавлении их национально-освободительного движения.В 2003 году, когда был окончательно свергнут Хуссейн, Курдистан пошел к своей полной независимости при полной поддержке США. Как известно, в настоящее время Курдистан имеет, кроме парламента и правительства, собственные вооруженные формирования Пешмерга (около 300 тыс. человек, с тяжелым оружием, бронетехникой и танками). Есть собственная служба безопасности, организованная при помощи израильских инструкторов ("Асаиш"), несколько спутниковых каналов (эрбильский "Kurdistan-TV", сулейманийский "KurdSat" и др.), четыре университета (в Сулеймании, Эрбиле, Дахуке и Кифри). С 2005 года аэропорт под Эрбилем обеспечивает воздушную связь с внешним миром. Нефтяные доходы обеспечивают довольно высокий уровень жизни населения, выше, чем в остальном Ираке.Но против полной независимости этого Курдистана выступила Турция, пообещав даже ввести войска, если это случится. Турки же помогли и иракским властям обуздать порыв курдов к независимостиТочно так же Турция ведет себя и в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган два года назад заявил, что хочет видеть Сирию единым государством, без всяких Курдистанов: "…В Сирии начался светлый период. Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций — защита нашей родины и граждан от террористических атак. …Мы всеми силами поддержим вас в вашей борьбе за развитие и восстановление. Мы вместе преодолеем трудности. …Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее урегулирование конфликта. Несмотря на враждебное отношение режима, мы всегда защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии".Но вызвана эта забота Эрдогана не тем, что он любит Сирию, а тем, что по пути автономизации, от которой недалеко до требований полновесной государственности, пошли курды. Они уже живут на правах автономии де-факто в своих регионах на северо-востоке Сирии, имеют свое политическое представительство – Сирийские демократические силы (СДС) и свои воинские формирования. Свою Пешмергу, на которую сейчас и нацелились США и Израиль. В обмен, как вы понимаете, на опять лживые обещание помочь с государственностьюА автономия курдов расположена непосредственно на границе с Турцией. Точнее – Турецкого Курдистана, где вот уже несколько десятилетий с разной интенсивностью, успехами и жестокостью идет борьба турецких курдов за свою государственность. Руководила ею Рабочая партия Курдистана (РПК), чей основатель и лидер 75-летний Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.Впервые решение о курдской государственности было принято в начале ХХ века согласно Севрскому договору – одному из договоров Версальско-Вашингтонской системы, создание которой ознаменовало завершение Первой мировой войны. Но не сложилось: из-за политических сложностей и противоречий геополитических игроков идея так и осталась на бумаге. Курды же неоднократно поднимали восстания против турецкого владычества, но не смогли ничего противопоставить турецкой жестокости и мощи.В итоге, Оджалан сидит, а самим курдам даже пытаются отказать в национальности, называя их "горными турками", а их РПК, которая подчас реально скатывалась в своей борьбе к терроризму и даже уголовщине, за что была объявлена в Турции террористической организацией вне закона, в мае 2025 года… заявила о самороспуске. И о прекращении вооруженного противостояния с Турцией.РПК заявила, что завершила "историческую миссию", потому что добилась своей цели — заставила турецкое государство считаться с курдами и решать их проблемы демократическим путем. Так поступить РПК призвал сам Абдулла Оджалан.Специалисты и эксперты же утверждают, что с курдами в Турции не все так просто: не с РПК борьба курдов началась, не с ее роспуском она и закончится.Однако Эрдоган не хочет никакой курдской государственности и в Сирии – ему не нужен такой заразительный пример. "Ни РПК (Рабочая партия Курдистана), ни ДАЕШ (Исламское государство – ИГ*), не являются нашими собеседниками. Мы внимательно следим за их действиями и не позволим им угрожать нашей безопасности. …Турция готова сделать все возможное для достижения постоянного мира, стабильности и безопасности в Сирии", — сказал он своим соратникам и туркам после одного их заседаний кабинета министров в 2024-м.И курдская автономия в Сирии продолжения не получила. В том числе, и из-за предательства США. В 2025 году Штаты окончательно кинули сирийских курдов и, что называется, попали впросак – не предусмотрели, что курды еще могут понадобиться.В ноябре США объявили, что меняют стратегию в Сирии – завершают 10-летнюю военную миссию в этой стране и выводят последнюю тысячу военнослужащих. Потому что меняют стратегического партнера – курдов на нынешнее руководство Дамаска во главе с переходным президентом Ахмедом аш-Шараа.Этот аш-Шараа внезапно, но грамотно политически полюбил США, присоединился к международной коалиции по борьбе с ИГ* и в декабре в совместной операции "Hawkeye" помог уничтожить 70 целей террористов. Американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак тогда прямо растекся в благодарностях: курды и их коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) больше не рассматривается как ключевой партнер. Дескать, Дамаск официально стал партнером Вашингтона в антитерроре, а значит, удерживать войска ради сомнительных миссий в пользу курдов администрация Трампа больше не намерена.Вертлявостью Вашингтона были возмущены даже тамошние "ястребы". Сенатор-республиканец Линдси Грэм** анонсировал законопроект "Save the Kurds Act", предусматривающий "жесточайшие санкции" против любой страны или группы, участвующей во враждебных действиях против курдов. А экс-госсекретарь Майк Помпео предупредил, что оставление курдских союзников "будет иметь серьезные последствия для американского доверия и сдерживания по всему региону".Но дело было сделано, И вот США получают, как говорится, своим салом по своим же губам: им опять нужны курды, а память о предательстве свежа. Как поступят курды, если к ним опять обратятся с лживыми обещаниями американцы, станет понятно в ближайшее время. А ближневосточный узел закручивается еще заковыристее, кровавее и туже.И Россия тоже может сыграть курдскими картами при желании. Но это отдельный разговор…Еще о курдской проблеме в мировом контексте читает в статье Владимира Скачко "Замедленная мина Ближнего Востока. Борьба курдов за государственность может определить судьбу региона"*организация запрещена в России как террористическая** внесен в перечень террористов и экстремистов
