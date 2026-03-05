https://ukraina.ru/20260305/ugroza-vrazheskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1076401962.html
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 5 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Липецкой областях, в Северной Осетии, в Мордовии.В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Сочи, Пензы, Ульяновска, Самары, Саратова, Волгограда и Оренбурга.К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Липецкой областях, в Северной Осетии, в Мордовии.
В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Сочи, Пензы, Ульяновска, Самары, Саратова, Волгограда и Оренбурга.
К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова сняты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.