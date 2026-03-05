https://ukraina.ru/20260305/ugroza-vrazheskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1076401962.html

Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.03.2026 Украина.ру

Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 5 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-03-05T05:03

2026-03-05T05:03

2026-03-05T05:03

украина.ру

россия

крым

краснодарский край

запорожская область

херсонская область

волгоградская область

саратовская область

ростовская область

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Липецкой областях, в Северной Осетии, в Мордовии.В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Сочи, Пензы, Ульяновска, Самары, Саратова, Волгограда и Оренбурга.К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

краснодарский край

запорожская область

херсонская область

волгоградская область

саратовская область

ростовская область

воронежская область

белгородская область

днр

лнр

пенза

ульяновская область

самара

липецк

северная осетия

геленджик

краснодар

грозный

сочи

оренбург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, крым, краснодарский край, запорожская область, херсонская область, волгоградская область, саратовская область, ростовская область, воронежская область, белгородская область, днр, лнр, пенза, ульяновская область, оренбургская область, самара, нижегородская область, липецк, северная осетия, угроза, геленджик, краснодар, грозный, сочи, оренбург, аэропорты, росавиация, бпла, всу, вооруженные силы украины, пво, сво, спецоперация