Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/ugroza-vrazheskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1076401962.html
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.03.2026 Украина.ру
Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 5 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-03-05T05:03
2026-03-05T05:03
украина.ру
россия
крым
краснодарский край
запорожская область
херсонская область
волгоградская область
саратовская область
ростовская область
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Липецкой областях, в Северной Осетии, в Мордовии.В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Сочи, Пензы, Ульяновска, Самары, Саратова, Волгограда и Оренбурга.К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
краснодарский край
запорожская область
херсонская область
волгоградская область
саратовская область
ростовская область
воронежская область
белгородская область
днр
лнр
пенза
ульяновская область
самара
липецк
северная осетия
геленджик
краснодар
грозный
сочи
оренбург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, крым, краснодарский край, запорожская область, херсонская область, волгоградская область, саратовская область, ростовская область, воронежская область, белгородская область, днр, лнр, пенза, ульяновская область, оренбургская область, самара, нижегородская область, липецк, северная осетия, угроза, геленджик, краснодар, грозный, сочи, оренбург, аэропорты, росавиация, бпла, всу, вооруженные силы украины, пво, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Крым, краснодарский край, Запорожская область, Херсонская область, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Воронежская область, Белгородская область, ДНР, ЛНР, Пенза, Ульяновская область, Оренбургская область, Самара, Нижегородская область, Липецк, Северная Осетия, угроза, Геленджик, Краснодар, Грозный, Сочи, Оренбург, аэропорты, Росавиация, БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ПВО, СВО, Спецоперация

Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:03 05.03.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 5 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Нижегородской, Липецкой областях, в Северной Осетии, в Мордовии.
В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Геленджика, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Сочи, Пензы, Ульяновска, Самары, Саратова, Волгограда и Оренбурга.
К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова сняты.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияКрымкраснодарский крайЗапорожская областьХерсонская областьВолгоградская областьСаратовская областьРостовская областьВоронежская областьБелгородская областьДНРЛНРПензаУльяновская областьОренбургская областьСамараНижегородская областьЛипецкСеверная ОсетияугрозаГеленджикКраснодарГрозныйСочиОренбургаэропортыРосавиацияБПЛАВСУВооруженные силы УкраиныПВОСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:10Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки
05:03Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима
04:45Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
04:36Три человека пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область — губернатор
04:30Эксперт: Иранская ПВО защитила ядерные объекты, при этом у США не хватает ракет для отражения ударов
04:22Серия взрывов прогремела над Сочи, силы ПВО отражают атаку БПЛА
04:15Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей
04:04Турецкие источники заявляют о значительных потерях США. Другие новости иранского конфликта
04:00Николай Сорокин: БПЛА и ракеты приносят Ирану максимальную выгоду при асимметричной войне
03:48Нетаньяху заподозрил Белый дом в ведении сепаратных переговоров. Трампу советуют скорее "объявить победу"
03:28Испания опровергла сообщения о намерении сотрудничать с США в военной сфере
02:52МИД Украины назвал "циничным" освобождение Россией пленных венгров
02:35НАТО может применить против Ирана статью о коллективной обороне — Рютте
02:12"Крестовый поход" Трампа и поставки газа в ЕС. События 4 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:44Сенат США не смог ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране
01:24Иран уничтожает дата-центры Amazon на Ближнем Востоке. Подробности
00:48Военная сводка за 4 марта от канала "Дневник Десантника"
00:28Около 20 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом
00:21Фицо: Украина не пустила инспекторов ЕС на "Дружбу"
Лента новостейМолния