Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов
В части возможной сухопутной операции в Иране у натовско-израильской коалиции нет никаких козырей. У республики есть мобилизационный резерв в 20 миллионов мужчин, которые возьмут в руки вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
На вопрос о возможной сухопутной операции США в Иране Сорокин ответил категорично. По его мнению, в части сухопутной операции у натовско-израильской коалиции нет вообще никаких козырей, а Иран – это огромная горная страна с населением в 100 миллионов. По его словам, из этих 100 миллионов найдется мобилизационный резерв в 20 миллионов мужчин, которые возьмут в руки хорошо спрятанное в горах вооружение: ракеты, бронемашины, минометы, РСЗО. "Они нанесут урон любым экспедиционным корпусам, которые зайдут на территорию Ирана. А кроме экспедиционных корпусов, США ничего серьезного со времен Вьетнамской войны никуда не посылали и не рискнут посылать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
