Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/nikolay-sorokin-sukhoputnaya-operatsiya-ssha-protiv-irana-nevozmozhna-tam-gotovy-voevat-20-millionov-1076395878.html
Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов
Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов - 05.03.2026 Украина.ру
Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов
В части возможной сухопутной операции в Иране у натовско-израильской коалиции нет никаких козырей. У республики есть мобилизационный резерв в 20 миллионов мужчин, которые возьмут в руки вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2026-03-05T05:30
2026-03-05T05:30
новости
иран
сша
ближний восток
главные новости
главное
удар по ирану
война в иране
украина.ру дзен
новости украина ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_3fe2702436e8ec2de276114c710b2c5e.jpg.webp
На вопрос о возможной сухопутной операции США в Иране Сорокин ответил категорично. По его мнению, в части сухопутной операции у натовско-израильской коалиции нет вообще никаких козырей, а Иран – это огромная горная страна с населением в 100 миллионов. По его словам, из этих 100 миллионов найдется мобилизационный резерв в 20 миллионов мужчин, которые возьмут в руки хорошо спрятанное в горах вооружение: ракеты, бронемашины, минометы, РСЗО. "Они нанесут урон любым экспедиционным корпусам, которые зайдут на территорию Ирана. А кроме экспедиционных корпусов, США ничего серьезного со времен Вьетнамской войны никуда не посылали и не рискнут посылать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
иран
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_408:0:3005:1948_1920x0_80_0_0_b2cf85834d083ada2c676bced53135d5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, ближний восток, главные новости, главное, удар по ирану, война в иране, украина.ру дзен, новости украина ру, война, ракеты, оружие
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Главные новости, главное, удар по Ирану, война в Иране, Украина.ру Дзен, новости Украина ру, война, ракеты, оружие

Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов

05:30 05.03.2026
 
© ФотоИран, флаг
Иран, флаг - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
В части возможной сухопутной операции в Иране у натовско-израильской коалиции нет никаких козырей. У республики есть мобилизационный резерв в 20 миллионов мужчин, которые возьмут в руки вооружение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
На вопрос о возможной сухопутной операции США в Иране Сорокин ответил категорично. По его мнению, в части сухопутной операции у натовско-израильской коалиции нет вообще никаких козырей, а Иран – это огромная горная страна с населением в 100 миллионов.
"Да, там есть прозападная оппозиция, но она сидит, закрыв рот, потому что на улице их просто растерзают сторонники законно действующей шиитской власти", — констатировал эксперт.
По его словам, из этих 100 миллионов найдется мобилизационный резерв в 20 миллионов мужчин, которые возьмут в руки хорошо спрятанное в горах вооружение: ракеты, бронемашины, минометы, РСЗО.
"Они нанесут урон любым экспедиционным корпусам, которые зайдут на территорию Ирана. А кроме экспедиционных корпусов, США ничего серьезного со времен Вьетнамской войны никуда не посылали и не рискнут посылать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАБлижний ВостокГлавные новостиглавноеудар по Иранувойна в ИранеУкраина.ру Дзенновости Украина рувойнаракетыоружие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:07Командир одного из нефтяных танкеров в Персидском заливе сообщил о взрыве на судне
06:57Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке
06:40Ядерная истерия в Польше: большинство поляков жаждет атомной бомбы
06:30Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта
06:20Изолировать Россию от союзников и обмануть ее по итогам переговоров. Украина в международном контексте
06:15Массовая гибель детей в священный Рамадан: Ибрагимов про холодную месть Ирана и лицемерие США
06:06Это звоночек! Скотт Риттер о том, почему война с Ираном противоречит тому, как должны действовать США
06:00"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана
05:50Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска
05:40Фултонская речь Черчилля: Как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом
05:30Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов
05:20"Сказки Трампа и Нетаньяху для наивной аудитории": эксперт отверг версию про "превентивный" удар
05:10Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки
05:03Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима
04:45Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
04:36Три человека пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область — губернатор
04:30Эксперт: Иранская ПВО защитила ядерные объекты, при этом у США не хватает ракет для отражения ударов
04:22Серия взрывов прогремела над Сочи, силы ПВО отражают атаку БПЛА
04:15Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей
Лента новостейМолния