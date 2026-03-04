Украина атакует в Средиземном море. Итоги 4 марта
Украина потопила российский газовоз в Средиземном море
Украина ударила по российскому газовозу в Средиземном море безэкипажными катерами, сообщил российский Минтранс.
"Третьего марта в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", — говорилось в заявление министерства.
Украинцы запустили беспилотные катера с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Два моряка получили ожоги, им окажут помощь в больнице Бенгази. Минтранс квалифицировал удар как акт международного терроризма.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса Николай Шестаков, помимо двоих, получивших ожоги, остальные 28 членов экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз" следуют в Мурманск.
В министерстве подчеркнули, что украинцы совершили атаку при попустительстве властей ЕС. Она не должна остаться без оценки международного сообщества.
Международная морская организация (IMO) сообщила РИА Новости, что в курсе сообщений об атаке на российский газовоз, но не уполномочена вести расследование.
"Мы в курсе этих сообщений. Расследования морских инцидентов входят в компетенцию государств в соответствии с кодексом IMO по расследованию инцидентов, которые затем представляют эти отчеты в IMO... IMO не уполномочена проводить расследования", - сказали в пресс-службе организации.
Автор посвящённого военной авиации российского телеграм-канала Fighterbomber сообщил подробности произошедшего.
"По данным ОБС, которым с свою очередь это приснилось - в газовоз прилетело/пришло 4 БПЛА и 2 БЭК. Били в одно место, согласованно по времени. То есть задача была именно уничтожить судно. Насколько я понимаю это первое судно которое было потоплено дронами. Экипаж спасён нашими же моряками с другого судна, потерь нет. Больше никто на помощь не пришёл. От имени себя выражаю сильнейшую озабоченность произошедшим", — писал он.
Позднее в комментарии РИА Новости в российском посольстве на Мальте сообщили, что власти республики заявили дипмиссии, что эвакуация экипажа газовоза находится вне их зоны компетенции.
"По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами её поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне её компетенции", — сообщили в посольстве.
Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества военкор Александр Коц отметил, что атака была осуществлена при помощи Великобритании.
"Украина со своими британскими кураторами демонстрирует готовность к эскалации за пределами Европы. ГУР Украины на территории Ливии действует не первый год. Они системно отслеживают логистику нашего Африканского корпуса, у местных группировок (не только ливийских) появились расчеты ударных беспилотников, местные СМИ пишут о росте связей между Триполи и Киевом", — отметил Коц.
Он также заявил, что Запад старательно "не замечает" происходящее.
""Коллективный Запад" как будто бы и не замечает откровенный акт терроризма.
Всё это в перспективе может выйти из-под контроля. И сегодняшний Ормузский залив покажется мелкой заварушкой, когда технологии попадут не в те руки. Вот сейчас, к слову, французский авианосец идет в Средиземное море. А уж сколько там британских судов…", — подытожил Коц.
Российский военный эксперт Александр Арутюнов поставил два вопроса в связи со случившимся.
"Два вопроса. Первый и я повторяюсь: где иранские БЭКи? Второй: с какого украинского порта вышли те БЭКи, что нанесли удар по нашему судну?" — отметил он.
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв указал на опасность украинской атаки.
"Очередная, но очень чувствительная потеря. Если нефтяных танкеров, работающих на РФ, довольно много, то газовозы — это очень большой дефицит и потеря даже одного из них есть событие чрезвычайное", — отметил он.
Позднее Царёв обратил внимание на то, что после атаки на "Арктик Метагаз" ещё один российский газовоз — "Arctic Pioneer" — не решил пересекать Средиземное море.
"Танкер идет обратно из китайского Бэйхая пустым, но, по информации GCaptain, операторы судна после вчерашнего инцидента уже не уверены в безопасности средиземноморских путей и ждут либо военного сопровождения, либо смены маршрута. Альтернативный Суэцкому маршрут — это огромный крюк через ЮАР. Он значительно затратнее по времени (плюс месяц), стоимости и потерям газа от испарения. Наиболее выгодный Северный путь круглогодично доступен только судам ледового класса Arc7", — отметил он.
Царёв указал, что "по разным оценкам, под находящийся под всеми возможными санкциями проект Арктик СПГ-2 всего было привлечено 8-12 газовозов".
"Потеря каждого серьёзно сказывается на объемах экспорта СПГ из России, и без того сильно затрудненного санкциями. Заменить потерянный газовоз нечем, во всем мире таких танкеров меньше тысячи", — указал эксперт.
Он также назвал ещё одно следствие атаки в Средиземном море.
"Побочный, но не менее разрушительный эффект вчерашнего инцидента — усложнение логистики. Сопровождать каждый газовоз через Средиземное море силами ВМФ, которые в случае атаки будут отбиваться от БЭКов, — это дополнительные расходы и потеря скорости", — отметил Царёв.
По его словам, "без защиты каждый рейс — "игра" на выживание".
Подробнее о конфликте на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке".
