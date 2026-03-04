Украина атакует в Средиземном море. Итоги 4 марта

https://ukraina.ru/20260304/ukraina-atakuet-v-sredizemnom-more-itogi-4-marta-1076382494.html

Украина потопила российский газовоз в Средиземном море

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076362090_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_1ccd77819488fa3a677319b62b9007e8.jpg

Украина ударила по российскому газовозу в Средиземном море безэкипажными катерами, сообщил российский Минтранс."Третьего марта в непосредственной близости от территориальных вод государства — члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск", — говорилось в заявление министерства.Украинцы запустили беспилотные катера с побережья Ливии. Все 30 членов экипажа спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Два моряка получили ожоги, им окажут помощь в больнице Бенгази. Минтранс квалифицировал удар как акт международного терроризма.Как сообщил РИА Новости официальный представитель Минтранса Николай Шестаков, помимо двоих, получивших ожоги, остальные 28 членов экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз" следуют в Мурманск.В министерстве подчеркнули, что украинцы совершили атаку при попустительстве властей ЕС. Она не должна остаться без оценки международного сообщества.Международная морская организация (IMO) сообщила РИА Новости, что в курсе сообщений об атаке на российский газовоз, но не уполномочена вести расследование."Мы в курсе этих сообщений. Расследования морских инцидентов входят в компетенцию государств в соответствии с кодексом IMO по расследованию инцидентов, которые затем представляют эти отчеты в IMO... IMO не уполномочена проводить расследования", - сказали в пресс-службе организации.Автор посвящённого военной авиации российского телеграм-канала Fighterbomber сообщил подробности произошедшего."По данным ОБС, которым с свою очередь это приснилось - в газовоз прилетело/пришло 4 БПЛА и 2 БЭК. Били в одно место, согласованно по времени. То есть задача была именно уничтожить судно. Насколько я понимаю это первое судно которое было потоплено дронами. Экипаж спасён нашими же моряками с другого судна, потерь нет. Больше никто на помощь не пришёл. От имени себя выражаю сильнейшую озабоченность произошедшим", — писал он.Позднее в комментарии РИА Новости в российском посольстве на Мальте сообщили, что власти республики заявили дипмиссии, что эвакуация экипажа газовоза находится вне их зоны компетенции."По информации мальтийской стороны, инцидент произошел за пределами её поисково-спасательной зоны, в связи с чем эвакуация экипажа терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне её компетенции", — сообщили в посольстве.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества военкор Александр Коц отметил, что атака была осуществлена при помощи Великобритании."Украина со своими британскими кураторами демонстрирует готовность к эскалации за пределами Европы. ГУР Украины на территории Ливии действует не первый год. Они системно отслеживают логистику нашего Африканского корпуса, у местных группировок (не только ливийских) появились расчеты ударных беспилотников, местные СМИ пишут о росте связей между Триполи и Киевом", — отметил Коц.Он также заявил, что Запад старательно "не замечает" происходящее.""Коллективный Запад" как будто бы и не замечает откровенный акт терроризма.Всё это в перспективе может выйти из-под контроля. И сегодняшний Ормузский залив покажется мелкой заварушкой, когда технологии попадут не в те руки. Вот сейчас, к слову, французский авианосец идет в Средиземное море. А уж сколько там британских судов…", — подытожил Коц.Российский военный эксперт Александр Арутюнов поставил два вопроса в связи со случившимся."Два вопроса. Первый и я повторяюсь: где иранские БЭКи? Второй: с какого украинского порта вышли те БЭКи, что нанесли удар по нашему судну?" — отметил он.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв указал на опасность украинской атаки."Очередная, но очень чувствительная потеря. Если нефтяных танкеров, работающих на РФ, довольно много, то газовозы — это очень большой дефицит и потеря даже одного из них есть событие чрезвычайное", — отметил он.Позднее Царёв обратил внимание на то, что после атаки на "Арктик Метагаз" ещё один российский газовоз — "Arctic Pioneer" — не решил пересекать Средиземное море."Танкер идет обратно из китайского Бэйхая пустым, но, по информации GCaptain, операторы судна после вчерашнего инцидента уже не уверены в безопасности средиземноморских путей и ждут либо военного сопровождения, либо смены маршрута. Альтернативный Суэцкому маршрут — это огромный крюк через ЮАР. Он значительно затратнее по времени (плюс месяц), стоимости и потерям газа от испарения. Наиболее выгодный Северный путь круглогодично доступен только судам ледового класса Arc7", — отметил он.Царёв указал, что "по разным оценкам, под находящийся под всеми возможными санкциями проект Арктик СПГ-2 всего было привлечено 8-12 газовозов"."Потеря каждого серьёзно сказывается на объемах экспорта СПГ из России, и без того сильно затрудненного санкциями. Заменить потерянный газовоз нечем, во всем мире таких танкеров меньше тысячи", — указал эксперт.Он также назвал ещё одно следствие атаки в Средиземном море."Побочный, но не менее разрушительный эффект вчерашнего инцидента — усложнение логистики. Сопровождать каждый газовоз через Средиземное море силами ВМФ, которые в случае атаки будут отбиваться от БЭКов, — это дополнительные расходы и потеря скорости", — отметил Царёв.По его словам, "без защиты каждый рейс — "игра" на выживание".Подробнее о конфликте на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке".

