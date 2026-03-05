Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки - 05.03.2026 Украина.ру
Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки
Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки - 05.03.2026
Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки
Убийство верховного лидера и командиров КСИР не сломало Иран – там система работает как часы, замена приходит мгновенно. А для Украины устранение верхушки окажется смертельной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2026-03-05T05:10
2026-03-05T05:10
новости
иран
украина
сша
удар по ирану
война в иране
война
ближний восток
украина.ру дзен
главные новости
Сорокин объяснил, почему гибель иранских лидеров не остановила страну. "Ликвидация лидеров исламской республики ни к чему не привела. Система выстроена так, что на место руководителя сразу приходит его зам", — заявил эксперт.Он назвал имена преемников. Вместо Хаменеи будет Лариджани, уже создана временная тройка. На место убитых руководителей КСИР тоже приходят их замы, которые изначально были посвящены в оперативную обстановку и оперативные планы. И их замы тоже в курсе этих дел, пояснил он."Если мы ликвидируем военно-политическую верхушку киевского режима, это нанесет огромный удар по уверенности украинских олигархов в том, что им все сойдет с рук, потому что за ними стоит Запад", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
иран
украина
сша
ближний восток
Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки

05:10 05.03.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Убийство верховного лидера и командиров КСИР не сломало Иран – там система работает как часы, замена приходит мгновенно. А для Украины устранение верхушки окажется смертельной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Сорокин объяснил, почему гибель иранских лидеров не остановила страну. "Ликвидация лидеров исламской республики ни к чему не привела. Система выстроена так, что на место руководителя сразу приходит его зам", — заявил эксперт.
Он назвал имена преемников. Вместо Хаменеи будет Лариджани, уже создана временная тройка. На место убитых руководителей КСИР тоже приходят их замы, которые изначально были посвящены в оперативную обстановку и оперативные планы. И их замы тоже в курсе этих дел, пояснил он.
"Если мы ликвидируем военно-политическую верхушку киевского режима, это нанесет огромный удар по уверенности украинских олигархов в том, что им все сойдет с рук, потому что за ними стоит Запад", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
