Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/polkovnik-alekhin-kub-10me-pozvolit-berech-iskandery-dlya-bolshikh-tseley-1076392972.html
Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей
Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей - 05.03.2026 Украина.ру
Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей
Новый управляемый боеприпас "Куб-10МЭ" не заменит "Искандеры", но позволит бить по тылам противника, не тратя дорогие ракеты. Разведывательно-ударный контур России становится умнее и экономичнее. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-05T04:15
2026-03-05T04:15
россия
украина
геннадий алехин
украина.ру
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
дзен новости сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076392306_0:110:2860:1719_1920x0_80_0_0_a77dff859b2dfcd40799696266326665.jpg
Алехин считает, что появление управляемого боеприпаса "Куб-10МЭ" качественно изменит работу разведывательно-ударного контура. "Постепенно разведывательно-ударный контур армии России крепнет, становится более гибким и оперативным", — заявил обозреватель.Он пояснил, что новое оружие не отменяет старое, а дополняет его. "Это не означает полного отказа от РСЗО или оперативно-тактических комплексов вроде "Искандера"", — подчеркнул эксперт.По словам Алехина, теперь дорогие ракеты можно использовать эффективнее. "Но создаёт возможность использовать их более избирательно, снижая текущий расход и формируя резерв либо для более приоритетных целей, либо на случай расширения масштаба боевых действий", — пояснил полковник запаса.Эксперт объяснил, как это работает на практике. Раньше для удара по складу или командному пункту ВСУ в тылу приходилось задействовать "Искандер" или РСЗО. Теперь эти задачи может решать "Куб-10МЭ", который значительно дешевле и может применяться в массовом порядке."Искандеры" остаются для особых случаев — для уничтожения сильно защищенных целей, крупных штабов, узлов связи, мостов. А "Кубы" возьмут на себя текучку: колонны с топливом, полевые склады, скопления легкой техники", — подытожил обозреватель.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076392306_211:0:2650:1829_1920x0_80_0_0_b00acb6c66f0cf4d72ff417c59cc90ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, геннадий алехин, украина.ру, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, спецоперация, "искандер", ракеты, вооружения, вс рф, военный, военный эксперт
Россия, Украина, Геннадий Алехин, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, "Искандер", ракеты, вооружения, ВС РФ, военный, военный эксперт

Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей

04:15 05.03.2026
 
© Пресс-служба Рособоронэкспорта / Перейти в фотобанкРоссийские беспилотники представили на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби
Российские беспилотники представили на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби
© Пресс-служба Рособоронэкспорта
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новый управляемый боеприпас "Куб-10МЭ" не заменит "Искандеры", но позволит бить по тылам противника, не тратя дорогие ракеты. Разведывательно-ударный контур России становится умнее и экономичнее. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Алехин считает, что появление управляемого боеприпаса "Куб-10МЭ" качественно изменит работу разведывательно-ударного контура. "Постепенно разведывательно-ударный контур армии России крепнет, становится более гибким и оперативным", — заявил обозреватель.
Он пояснил, что новое оружие не отменяет старое, а дополняет его. "Это не означает полного отказа от РСЗО или оперативно-тактических комплексов вроде "Искандера"", — подчеркнул эксперт.
По словам Алехина, теперь дорогие ракеты можно использовать эффективнее. "Но создаёт возможность использовать их более избирательно, снижая текущий расход и формируя резерв либо для более приоритетных целей, либо на случай расширения масштаба боевых действий", — пояснил полковник запаса.
Эксперт объяснил, как это работает на практике. Раньше для удара по складу или командному пункту ВСУ в тылу приходилось задействовать "Искандер" или РСЗО. Теперь эти задачи может решать "Куб-10МЭ", который значительно дешевле и может применяться в массовом порядке.
"Искандеры" остаются для особых случаев — для уничтожения сильно защищенных целей, крупных штабов, узлов связи, мостов. А "Кубы" возьмут на себя текучку: колонны с топливом, полевые склады, скопления легкой техники", — подытожил обозреватель.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияУкраинаГеннадий АлехинУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОСпецоперация"Искандер"ракетывооруженияВС РФвоенныйвоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:03Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима
04:45Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
04:36Три человека пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область — губернатор
04:30Эксперт: Иранская ПВО защитила ядерные объекты, при этом у США не хватает ракет для отражения ударов
04:22Серия взрывов прогремела над Сочи, силы ПВО отражают атаку БПЛА
04:15Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей
04:04Турецкие источники заявляют о значительных потерях США. Другие новости иранского конфликта
04:00Николай Сорокин: БПЛА и ракеты приносят Ирану максимальную выгоду при асимметричной войне
03:48Нетаньяху заподозрил Белый дом в ведении сепаратных переговоров. Трампу советуют скорее "объявить победу"
03:28Испания опровергла сообщения о намерении сотрудничать с США в военной сфере
02:52МИД Украины назвал "циничным" освобождение Россией пленных венгров
02:35НАТО может применить против Ирана статью о коллективной обороне — Рютте
02:12"Крестовый поход" Трампа и поставки газа в ЕС. События 4 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:44Сенат США не смог ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране
01:24Иран уничтожает дата-центры Amazon на Ближнем Востоке. Подробности
00:48Военная сводка за 4 марта от канала "Дневник Десантника"
00:28Около 20 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом
00:21Фицо: Украина не пустила инспекторов ЕС на "Дружбу"
00:20Силы ПВО за вечер сбили 82 украинских БПЛА, атаковавших регионы России. Сводка Минобороны РФ
Лента новостейМолния