Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей

Новый управляемый боеприпас "Куб-10МЭ" не заменит "Искандеры", но позволит бить по тылам противника, не тратя дорогие ракеты. Разведывательно-ударный контур России становится умнее и экономичнее. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Алехин считает, что появление управляемого боеприпаса "Куб-10МЭ" качественно изменит работу разведывательно-ударного контура. "Постепенно разведывательно-ударный контур армии России крепнет, становится более гибким и оперативным", — заявил обозреватель.Он пояснил, что новое оружие не отменяет старое, а дополняет его. "Это не означает полного отказа от РСЗО или оперативно-тактических комплексов вроде "Искандера"", — подчеркнул эксперт.По словам Алехина, теперь дорогие ракеты можно использовать эффективнее. "Но создаёт возможность использовать их более избирательно, снижая текущий расход и формируя резерв либо для более приоритетных целей, либо на случай расширения масштаба боевых действий", — пояснил полковник запаса.Эксперт объяснил, как это работает на практике. Раньше для удара по складу или командному пункту ВСУ в тылу приходилось задействовать "Искандер" или РСЗО. Теперь эти задачи может решать "Куб-10МЭ", который значительно дешевле и может применяться в массовом порядке."Искандеры" остаются для особых случаев — для уничтожения сильно защищенных целей, крупных штабов, узлов связи, мостов. А "Кубы" возьмут на себя текучку: колонны с топливом, полевые склады, скопления легкой техники", — подытожил обозреватель.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.

