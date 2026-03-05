https://ukraina.ru/20260305/yakov-kedmi-izrail-i-ssha-poka-ne-byut-po-armii-irana-potomu-chto-khotyat-ispolzovat-ee-v-svoikh-tselyakh-1076393327.html

Яков Кедми: Израиль и США пока не бьют по армии Ирана, потому что хотят использовать ее в своих целях

Иран остался один на один с американо-израильскими ВВС и своими религиозными фантазиями. Трамп это понимает, поэтому перекраивает энергетическую карту мира. Россия — единственная страна, которая может помешать Трампу завладеть мировыми ресурсами.

2026-03-05T00:02

2026-03-05T00:02

2026-03-05T00:03

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми.Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил о сокращении на 73% количества ударов ракетами и беспилотниками со стороны Ирана, информировала американская энергетическая компания REX 4 марта. Тем временем израильский канал i24NEWS сообщил, что тысячи курдских бойцов перешли на иранскую территорию и заняли боевые позиции.— Яков Иосифович, в одном из своих выступлений вы сказали, что США и Израиль могут организовать сухопутную операцию против Ирана с территории Ирака. Насколько это вероятно? Может ли Иран этому противостоять?— Есть два варианта сухопутной операции. Первый — это то, что сейчас делают США в южной части Ирана. Они переносят бомбардировки вглубь территорий. Если они их зачистят своими ударами, то смогут высадить свою морскую пехоту. С другой стороны, добираться с юга до Тегерана – это долго.Второй вариант. Сейчас освобождается коридор для курдов из Ирака, чтобы их подразделения, организованные и вооруженные американской армией, вошли в Иран и начали боевые действия против иранских сил: армии и КСИР. Оба этих варианта теоретические. Я об этом говорю, исходя из трезвой оценки ситуации, а не потому, что мне про них кто-то рассказал. Основная цель США и Израиля — смена власти в Иране и установление более дружественного режима. А любая революция состоит из двух частей.Власть ослабляется или ее ослабляют, из-за чего она теряет способность управлять государством. После этого внешние силы или внутренняя оппозиция создают альтернативные властные структуры, которые побеждают в борьбе со старым правительством. Тот же самый принцип может быть использован в Иране.Сначала американские и израильские ВВС уничтожают сверху базы сил, поддерживающих режим. В первую очередь, КСИР. При этом ни США, ни Израиль пока не бьют по иранской армии. Видимо, расчет идет на то, что армии будет проще взять власть в свои руки.А когда США и Израиль с помощью бомбардировок зачистят города вроде Тегерана или Исфахана, туда будет высажен американский или израильский спецназ, который захватит основные объекты по принципу "почта, телеграф, вокзал", а потом вооружит оппозицию, чтобы она захватила другие ключевые объекты, которые были под старой властью.Сами США считают, что в Иране много недовольных нынешним режимом, поэтому на базе вооруженной оппозиции можно захватить власть. Не знаю, пойдут ли они на этот вариант. Такие операции очень сложные. Там много неожиданностей. Но в этом и задача спецназа — действовать в непредвиденных ситуациях.В отличие от прошлой войны, США не скрывают, что их спецназ действует на территории Ирана. Израиль действия своего спецназа ни в прошлую войну, ни сейчас не рекламирует. Британцы пишут, что в Иране, помимо военной разведки США, "работает много агентов ЦРУ и, вероятно, Моссад". Как показала последняя операция по ликвидации Хаменеи, Израиль еще лет 15 назад подключился к системе всех камер Ирана и видел все, что происходило на улицах его городов.— У меня все же складывается впечатление, что Трамп и Нетаньяху рассчитывали на более быстрый результат, однако Иран дал отпор и вовлек в войну все страны региона. Неспроста же Трамп высказывается в духе "Мы еще не начинали" и "Операция будет продолжаться до выполнения всех целей".— Я с этим не согласен. Давайте опираться на факты. Операция заранее планировалась на 4-5 недель. При этом у нее были промежуточные цели. Цели первого этапа США и Израиль выполнили спокойно, быстро и эффективно. Во-первых, уничтожили все системы ПВО/ПРО, чтобы пробить коридор к Тегерану. Территория Ирана фактически разделена на две части. Запад и север контролируют израильские ВВС, центр и юг — американские. Иран этому ничего не смог противопоставить. А сейчас стороны переходят ко второму этапу: уничтожение сил, поддерживающих иранскую власть: базы "Басиджа" и КСИР.Повторюсь, армию пока не трогают, полагая, что она будет или нейтральна, или поддержит оппозицию.Как заявил министр обороны США, по итогам четырех дней операции эффективность иранских ракет снизилась на 85%. Почему? Потому что США и Израиль уничтожают последние ракетные установки и ракетные склады, в том числе подземные. Применение Ираном ракет носит только пиротехнический эффект. Никакого влияния на ход боевых действий оно не оказывает.При этом иранское руководство сейчас рассуждает примерно так: "Если мы втянем в конфликт как можно больше стран, то они и весь мир испугаются расширения войны и начнут прикладывать усилия, чтобы ее остановить". Но тут они немножко ошиблись. Они послали на Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт больше ракет, чем на Израиль, но никакого военного эффекта не добились.Более того, тем самым они поставили себя на грань того, что авиациях этих стран начнет атаковать иранские объекты вместе с ВВС США и Израиля. Настроить против себя арабский мир, который и до этого не жаловал Иран, явно не пойдет на пользу иранцам.Таким образом, операция проходит в несколько этапов. Завоевание превосходства в воздухе, уничтожение остатков ракетной промышленности и ракет, выбивание баз "Басиджа" и "стражей революции".— При этом не обошлось без конфликтов между Европой и США. Трамп собирается ввести пошлины против Испании за то, что она отказалась предоставлять свои базы для ударов против Ирана. Он также заявил, что "какие-то страны были великолепны, а какие-то ужасны, потому что не помогли США". Это странно. Учитывая, что до этого США и Европа всегда объединялись против общего противника, несмотря на противоречия.— Такие противоречия были всегда. А сейчас они усиливаются.В прошлом соглашении с Ираном от 2015 года в отношении его ядерной энергетики участвовали европейские страны, а сегодня Европы в этом конфликте нет. Почему? Она никому не нужна. США и Израиль обходятся без нее. США ее и близко к этим процессам не подпускают.США перед началом операции попросили Великобританию, чтобы она разрешила им пользоваться своими аэродромами. Британцы отказались. Это не усилило дружбу между Англией и Америкой, потому что англичане отказались помогать своему ближайшему союзнику в условиях, когда он ведет военные действия. Но тут вмешался Иран со своей неразумной политикой, обстреляв британскую базу на Кипре.Британцы сказали: "Ага. Теперь мы можем вступить в активные боевые действия и дать США возможность использовать наши аэродромы". Хотя до сих пор Британия ограничивалась только тем, что ее эсминцы с противоракетным оружием сбивали ракеты, которые Иран посылал в сторону Израиля и Иордании, а сейчас вообще в сторону Греции и Кипра.Напомню также, что еще пару месяцев назад Вэнс, Трамп и Рубио сказали примерно следующее: "Если демографические и социальные тенденции в Европе будет развиваться так же, как сейчас, через 10 лет мы перестанем считать Европу частью западного мира". То есть США уже смотрят на Европу не как на своего союзника:"Зачем нам эта Европа? Что она нам дает? Сейчас не послевоенные годы, когда надо было создавать НАТО для войны с СССР. Прямой военной угрозы со стороны России мы не видим. Мы даже не считаем Россию угрозой для Европы".В общем, это не просто разногласия между ближайшими союзниками. Это совершенно разное видение геополитических проблем. И нынешняя война этот раскол только усугубила. США теперь не будут поддерживать Европу по каждому вопросу. Да и по поводу российско-украинского конфликта США прямо говорят: "Это не наша война. То, что происходит между Россией и Украиной, нас не касается. Да, у нас есть свои интересы. Да, мы хотим, чтобы конфликт закончился. Но это не наша война". Они полностью прекратили военную помощь Украине, переложив ответственность за это на Европу и зарабатывая на этом.Что касается Испании, то в ее портах стоят американские эсминцы, предназначенные для защиты от ракетных ударов. Но США могут забрать их из Испании и сказать: "Сами защищайтесь, от кого хотите. Мы их забираем. Они нам нужнее". Повторюсь, раскол между США и Европой будет только разрастаться. И война на Ближнем Востоке это еще больше проявляет.— Судя по тому, как Трамп себя ведет, полностью нарушая международное право, он хочет, чтобы США стали энергетическим гегемоном. А не напрягает ли это Израиль? Да, сейчас он друг. Но практика показывает, что Трамп и с мнением своих партнеров может не считаться.— С партнерами считаются, когда есть общий интерес. При этом ваши ощущения правильные. Это целенаправленная политика США, которой уже больше 10 лет. США решили стать основным поставщиком энергоносителей в мире: "Кто владеет энергетикой, тот владеет миром".А что касается разговоров о международном праве, то это байки для инфантильных студентов американских университетов. Ничего этого нет. Но этим можно пользоваться для “выпуска пара”, обвиняя другую сторону в том, что она что-то там нарушает.При этом в американских законах четко сказано: "Если международное соглашение противоречит интересам США, мы в праве его не выполнять". То же самое делает Трамп: "Я сегодня чувствую свою силу. Меня никто не остановит". При этом он чувствует границу своих сил — тому пример конфликт с Россией. Он эту границу на переходит. А во всем остальном он говорит: "Я делаю, что хочу, так как могу это сделать. Мне ничего не будет”.Но вернемся к операции против Ирана. Многие страны ее осуждают, но практическую помощь Ирану не оказывают. Иран остался один на один с американо-израильскими ВВС и своими религиозными фантазиями. Трамп это понимает, поэтому перекраивает энергетическую карту мира. В этом ему может помешать только одна страна – Россия.Когда иранская нефтяная промышленность будет уничтожена (а она питает Китай и Индию), Китай и Индия получат российскую нефть и газ. Да, влияние США на энергетику увеличится. Но оно не будет таким, как они хотят.Трамп считает, что военная кампания против Ирана даст ему больше политических очков, которые необходимы в преддверии выборов в Конгресс, нежели его миротворческие инициативы по Украине. Об этом, в интервью Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране.

