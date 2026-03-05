https://ukraina.ru/20260305/ekspert-iranskaya-pvo-zaschitila-yadernye-obekty-pri-etom-u-ssha-ne-khvataet-raket-dlya-otrazheniya-udarov-1076398542.html

Эксперт: Иранская ПВО защитила ядерные объекты, при этом у США не хватает ракет для отражения ударов

Эксперт: Иранская ПВО защитила ядерные объекты, при этом у США не хватает ракет для отражения ударов - 05.03.2026

Эксперт: Иранская ПВО защитила ядерные объекты, при этом у США не хватает ракет для отражения ударов

Американские телеканалы под жесткой цензурой ЦРУ все равно показали правду: иранские ракеты пробивают ПВО, самолеты падают, а ядерные объекты Ирана остаются целыми. У Пентагона банально кончаются боеприпасы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

Журналист спросил, как долго может продлиться воздушное нападение на Иран. Сорокин считает, что длительность кампании зависит от запасов боеприпасов. "У США уже не хватает зенитных ракет для отражения иранских ударов. Одна ракета сбивается, другая попадает в цель. Это показали все американские телеканалы, несмотря на цензуру ЦРУ", — заявил эксперт.Он привел данные о потерях авиации США. "Вчера сбили четыре американских самолета, один из них F-15. Часть из них точно сбили иранцы. Не могли американцы сбить сразу четыре своих", — добавил собеседник.Эксперт обратил внимание на провалы ПВО коалиции. "Американская ПВО на "Пэтриотах" пропустила все удары по базам в Кувейте, Бахрейне и Ираке. В Саудовской Аравии горит "Арамко"", — подчеркнул эксперт.При этом иранская система защиты работает четко. "Иранская ПВО защитила ядерные объекты и главные предприятия в горах. Никакой информации о поражении крупных заводов не поступало", — резюмировал Николай Сорокин.Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.

