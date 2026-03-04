https://ukraina.ru/20260304/katar-prizval-iran-prekratit-zaschischatsya-1076383531.html

Катар призвал Иран прекратить защищаться

Катар призвал Иран прекратить защищаться

Немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока призвал Иран глава правительства Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Об этом 4 марта сообщает МИД Катара

Премьер-министр, он же глава МИД Катара позвонил главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и "призвал к немедленному прекращению этих атак на страны региона", заявили в МИД Катара.Тем временем Министр войны США заявил о победе над ИраномВ субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам. Госдеп США признал, что решение о начале боевых действий было тайно принято в ходе переговоров с Ираном.Израиль в марте провёл первую наземную операцию в Иране силами спецназа. США впервые после Второй мировой войны торпедировали корабль ВМС Ирана.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина атакует в Средиземном море. Итоги 4 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

