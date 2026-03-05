https://ukraina.ru/20260305/ocherednoy-akt-tretey-mirovoy-analitik-rasskazal-kak-ssha-i-izrail-ustroili-probu-pera-v-irane-1076394859.html
Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране - 05.03.2026 Украина.ру
Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
Третья мировая война началась еще в 2022 году, но до сих пор была в латентной фазе. Сейчас она активизировалась на Иране, где США и Израиль пробуют силы против серьезного противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2026-03-05T04:45
2026-03-05T04:45
2026-03-05T04:45
новости
иран
сша
израиль
третья мировая война
великобритания
франция
удар по ирану
война в иране
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076369389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0178f55219fa75068bfbfa4433ccdf30.jpg
Журналист спросил, оправдались ли прошлогодние прогнозы по Ирану. Эксперт подтвердил свои прежние тезисы. "Полностью оправдались. Тогда это была проба пера творцов Третьей мировой войны. И то, что происходит сейчас вокруг Ирана – очередной акт уже начавшейся Третьей мировой", — заявил Сорокин."В истории мировых войн это уже было. В частности, после того, как Гитлер захватил Польшу в сентябре 1939 года, Великобритания и Франция объявили войну Германии, но фактически на протяжении более чем полугода боевые действия не велись. Для описания этого даже специальный термин придумали – "странная война", — пояснил он.Сейчас интенсивность растет. "США и Израиль устроили пробу пера на гораздо более подготовленной стране, которая хорошо оснащена, имеет качественные разработки в части ракетного вооружения и БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
великобритания
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076369389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d229c6f6cb9b4f1a11dee5323b078f47.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, израиль, третья мировая война, великобритания, франция, удар по ирану, война в иране, война, украина.ру, главные новости, главное, срочно, эксперты, военный эксперт
Новости, Иран, США, Израиль, третья мировая война, Великобритания, Франция, удар по Ирану, война в Иране, война, Украина.ру, Главные новости, главное, срочно, эксперты, военный эксперт
Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
Третья мировая война началась еще в 2022 году, но до сих пор была в латентной фазе. Сейчас она активизировалась на Иране, где США и Израиль пробуют силы против серьезного противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин