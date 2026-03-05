Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране - 05.03.2026 Украина.ру
Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране - 05.03.2026 Украина.ру
Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
Третья мировая война началась еще в 2022 году, но до сих пор была в латентной фазе. Сейчас она активизировалась на Иране, где США и Израиль пробуют силы против серьезного противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2026-03-05T04:45
2026-03-05T04:45
Журналист спросил, оправдались ли прошлогодние прогнозы по Ирану. Эксперт подтвердил свои прежние тезисы. "Полностью оправдались. Тогда это была проба пера творцов Третьей мировой войны. И то, что происходит сейчас вокруг Ирана – очередной акт уже начавшейся Третьей мировой", — заявил Сорокин."В истории мировых войн это уже было. В частности, после того, как Гитлер захватил Польшу в сентябре 1939 года, Великобритания и Франция объявили войну Германии, но фактически на протяжении более чем полугода боевые действия не велись. Для описания этого даже специальный термин придумали – "странная война", — пояснил он.Сейчас интенсивность растет. "США и Израиль устроили пробу пера на гораздо более подготовленной стране, которая хорошо оснащена, имеет качественные разработки в части ракетного вооружения и БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране

Третья мировая война началась еще в 2022 году, но до сих пор была в латентной фазе. Сейчас она активизировалась на Иране, где США и Израиль пробуют силы против серьезного противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Журналист спросил, оправдались ли прошлогодние прогнозы по Ирану. Эксперт подтвердил свои прежние тезисы. "Полностью оправдались. Тогда это была проба пера творцов Третьей мировой войны. И то, что происходит сейчас вокруг Ирана – очередной акт уже начавшейся Третьей мировой", — заявил Сорокин.
"В истории мировых войн это уже было. В частности, после того, как Гитлер захватил Польшу в сентябре 1939 года, Великобритания и Франция объявили войну Германии, но фактически на протяжении более чем полугода боевые действия не велись. Для описания этого даже специальный термин придумали – "странная война", — пояснил он.
Сейчас интенсивность растет. "США и Израиль устроили пробу пера на гораздо более подготовленной стране, которая хорошо оснащена, имеет качественные разработки в части ракетного вооружения и БПЛА", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
04:45Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
Лента новостейМолния