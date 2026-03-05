"Сказки Трампа и Нетаньяху для наивной аудитории": эксперт отверг версию про "превентивный" удар - 05.03.2026 Украина.ру
"Сказки Трампа и Нетаньяху для наивной аудитории": эксперт отверг версию про "превентивный" удар
Трамп и Нетаньяху твердят, что нанесли превентивный удар по Ирану, но это сказки для наивной аудитории. Иранцы не безумцы и не собирались нападать на Израиль и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
В беседе с экспертом журналист упомянул заявления США и Израиля о том, что они нанесли "превентивный" удар по Ирану. "Оставим сказки Трампа и Нетаньяху более наивной аудитории. Иранцы не безумцы. Им не нужно было бить по Израилю и тем более по США", — заявил эксперт.По словам востоковеда, риторика Израиля давно превратилась в фарс. "Уже 25 лет мы слышим от Нетаньяху, что еще две недели и Иран получит ядерное оружие. Но если бы у Ирана было ядерное оружие, то возможно, ничего этого бы не случилось", — пояснил Ибрагимов.По его мнению, Трамп понимает только язык силы, как любой другой американский президент. Это показывает пример Северной Кореи, которая получила ядерное оружие.Иран, по мнению эксперта, совершил фатальную ошибку. "Иранцы здесь просчитались. Они поверили, что ядерное оружие – это большая проблема для их безопасности и получили удар", — констатировал Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".
"Сказки Трампа и Нетаньяху для наивной аудитории": эксперт отверг версию про "превентивный" удар

05:20 05.03.2026
 
© REUTERS / Majid Asgaripour
© REUTERS / Majid Asgaripour
Трамп и Нетаньяху твердят, что нанесли превентивный удар по Ирану, но это сказки для наивной аудитории. Иранцы не безумцы и не собирались нападать на Израиль и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
В беседе с экспертом журналист упомянул заявления США и Израиля о том, что они нанесли "превентивный" удар по Ирану. "Оставим сказки Трампа и Нетаньяху более наивной аудитории. Иранцы не безумцы. Им не нужно было бить по Израилю и тем более по США", — заявил эксперт.
По словам востоковеда, риторика Израиля давно превратилась в фарс. "Уже 25 лет мы слышим от Нетаньяху, что еще две недели и Иран получит ядерное оружие. Но если бы у Ирана было ядерное оружие, то возможно, ничего этого бы не случилось", — пояснил Ибрагимов.
По его мнению, Трамп понимает только язык силы, как любой другой американский президент. Это показывает пример Северной Кореи, которая получила ядерное оружие.
Иран, по мнению эксперта, совершил фатальную ошибку. "Иранцы здесь просчитались. Они поверили, что ядерное оружие – это большая проблема для их безопасности и получили удар", — констатировал Фархад Ибрагимов.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".
Лента новостейМолния