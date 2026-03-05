https://ukraina.ru/20260305/izolirovat-rossiyu-ot-soyuznikov-i-obmanut-ee-po-itogam-peregovorov-ukraina-v-mezhdunarodnom-1076368699.html

Изолировать Россию от союзников и обмануть ее по итогам переговоров. Украина в международном контексте

Военная операция США и Израиля в Иране, начавшаяся 28 февраля, изменила правила игры в мире, и Россия не может этого не учитывать при ведении переговоров вокруг украинского урегулирования

2026-03-05

Конец наивной сказкиНаивные сказочки о том, что Дональд Трамп хочет править миром вместе с президентом Владимиром Путиным, а в нашем регионе появятся структуры, деятельность которых будет направлена на сотрудничество с Москвой и Вашингтоном, можно отложить на полку с литературой для школьников младших классов, пишет автор польского издания Myśl Polska Камиль Вачковский.По его словам, Вашингтон не отказался от своей цели уничтожить Россию и ее союзников. Пора покончить с наивными иллюзиями и готовится к тому, что США будут разжигать вражду между Москвой и Варшавой, предупреждает Вачковский.Однако Москва в этой ситуации даже не думает сдаваться и не позволяет себе в очередной раз быть обманутой, подчеркивает автор."Я пока что вижу, что Москва ведет мастерскую дипломатическую игру, умело используя тщеславие президента США и вражду между ним и его не слишком расторопными европейскими клевретами. В переговорах в Швейцарии с российской стороны принимает участие жесткий переговорщик Владимир Мединский, являющийся полной противоположностью отъявленного славянофоба Марка Рютте, все истерические высказывания которого известны еще до того, как он откроет рот", - говорится в статье.По мнению Вачковского, не дал себя обмануть и белорусский лидер Александр Лукашенко, который принял приглашение стать участником Совета мира, но в итоге в заседании новой ассоциации представители Минска так и не смогли участвовать, поскольку не получили визу. Также власти Белоруссии не забыли роль США в попытке проведения цветной революции в их стране летом 2020 года, напоминает он.Определенную сдержанность по отношению к нынешнему президенту США проявляют Словакия и Чехия, пишет Вачковский. Тем временем их южнославянские соседи — Сербия, Республика Сербская и Черногория пытаются в данной ситуации лавировать и выстраивать отношения с американским лидером через поддержку Израиля, демонстрируя этим самим крайнюю политическую наивность, отмечает автор.В Черногории спикер парламента и лидер просербской партии "За будущее Черногории" Андрия Мандич "поет дифирамбы в честь Трампа, поддерживает его политику в отношении сектора Газа, а также его претензии на получение Нобелевской премии мира", напоминает Вачковский.США играют на отношениях отдельных стран славянского мира с Москвой отнюдь не для того, чтобы в итоге нормализовать свои отношения с Россией, говорится в публикации. Это показывает и тот факт, что посольство США в Польше делает ставку на партию "Право и справедливость", то есть на открыто русофобскую политическую силу."Если бы американцы были заинтересованы хоть в какой-то нормализации отношений между Москвой и Варшавой, они бы политически "поженили" Славомира Ментцена с Дональдом Туском", - полагает Вачковский.Все это приводит к мысли, что планы Трампа относительно украинского конфликта являются антироссийскими, а главное — антипольскими, но Москва это понимает и играет свою дипломатическую игру, констатирует автор статьи.Новая принципиальная модель американской администрацииВойна в Иране — это послание Москве и Пекину, рассказал в интервью чешскому изданию Info директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований в университете CEVRO Ян Железный.По его словам, начавшийся конфликт с иранским режимом носит геополитический характер и в будущем повлияет на расстановку сил в международной системе. Своими нынешними действиями Вашингтон ясно дает понять, что в зарождающемся многополярном мире его роль по-прежнему больше, чем просто быть "первым среди равных", полагает чешский политолог."Тут примечателен сам стиль, выбранный американской администрацией. Если взглянуть на официальные стратегические документы, такие как Национальная стратегия безопасности, то Дональд Трамп в них не подчеркивает стремление открыто соперничать с Китаем и Россией. Но тем красноречивее реальные действия. Мы наблюдаем рождение совершенно новой принципиальной модели американской внешней политики", - отмечает он.Как выглядит это модель? По словам Железного, Вашингтон действует очень жестко в отношении слабых "звеньев" в партнерской цепочке этих держав и с хирургической точностью их устраняет. Это давление имеет двойной эффект: с одной стороны ограничивает прямое влияние Москвы и Пекина, с другой — расшатывает доверие к ним как к опорам, на которые могут положиться власти стран, стремящихся к ослаблению влияния Запада и противопоставляющие себя прежнему мировому порядку, уточняет политолог."Этот почерк мы уже видели в Венесуэле, а теперь видим на Кубе и в Иране. Все эти государства помогали распространять российское и китайское влияние в своем регионе, что не устраивало еще предыдущие американские администрации", - отметил Железный.Каков результат действий Дональда Трампа? Как выясняется, в критический момент возможности восточных держав оказать реальную поддержку весьма ограничены - ни Китай, ни Россия не собираются из-за своих партнеров идти на риск дестабилизирующего конфликта с США, подчеркивает Железный.Война войной, но нефть по расписаниюТем временем война на Ближнем Востоке открывает неожиданные моменты в украинском направлении. Евросоюз оказывает серьезное давление на Украину с требованием разрешить комиссии проинспектировать поврежденный трубопровод "Дружба", по которому российская нефть транспортируется в Венгрию и Словакию, пишет британское издание Financial Times.Тем временем Украина утверждает, что ей нужно время для ремонта "Дружбы", отмечает издание. Киев предоставил свидетельства ущерба от российского авиаудара в январе, однако Венгрия и Словакия заявляют, что украинская сторона перекрыла трубу намеренно, говорится в статье."Венгрия отложила одобрение кредита ЕС для Украины до тех пор, пока работа трубопровода не будет восстановлена, и предложила отправить на Украину совместную со Словакией миссию по установлению фактов. Теперь, по словам пяти дипломатов и чиновников ЕС, некоторые проукраински настроенные правительства стран Евросоюза, а также Европейская комиссия просят Киев разрешить визит, чтобы доказать, что он действительно пытается восстановить прокачку нефти", - напоминает британская газета.По словам авторов статьи, спор между Киевом и Будапештом приобрел особую остроту на фоне резкого роста цен на энергоносители после того, как военные действия США и Израиля против Ирана нарушили мировые поставки нефти и газа.Идеальный шторм для УкраиныОперация США против Ирана может спровоцировать перебои в поставках оружия, необходимого Украине для продолжения защиты от российского наступления, пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на интервью Владимира Зеленского итальянской газете Corriere della Sera.Там глава киевского режима прямо заявил о серьезных опасениях, связанных с военной операцией США против Ирана. По его мнению, этот новый очаг напряженности грозит вызвать масштабные перебои в поставках западного вооружения на Украину. Как напоминает Зеленский, предыдущее обострение между Израилем и Ираном уже приводило к замедлению темпов передачи военной помощи, и сейчас существует высокий риск повторения этого сценария.Пытаясь вписать ближневосточный кризис в контекст противостояния с Россией, Зеленский, по сообщению The Guardian, сделал неожиданный политический ход. Он заявил, что действия США в Иране ослабляют позиции Путина, якобы демонстрируя его неспособность быть надежным союзником — "говорит, но не делает".Однако на фоне ближневосточного кризиса проблемы Киева только обостряются. The Guardian сообщает о срыве предварительных договоренностей по месту проведения переговоров. Трехсторонняя встреча с участием США и России, ранее планировавшаяся в Абу-Даби, скорее всего, не состоится в ОАЭ. Зеленский выразил пожелание перенести диалог на европейскую площадку, рассматривая варианты в Женеве, Австрии, Ватикане или Турции.Кроме того, газета констатирует углубление раскола внутри Евросоюза по украинскому вопросу. В центре нового конфликта — повреждение нефтепровода "Дружба".Киев настаивает на том, что инфраструктура выведена из строя российскими бомбардировками, и для ремонта необходимо перемирие. Однако премьер-министры Венгрии и Словакии — Виктор Орбан и Роберт Фицо, которых The Guardian называет единственными лидерами ЕС, сохраняющими контакты с Москвой, — заняли жесткую позицию.Фицо уже запросил срочную встречу с главой Еврокомиссии, а Орбан пригрозил блокировать все общеевропейские решения, касающиеся Украины, до разрешения ситуации с транзитом нефти. Это ставит Брюссель перед сложным выбором между поддержкой Киева и сохранением единства внутри сообщества.Таким образом, The Guardian рисует картину, в которой Украина сталкивается с "идеальным штормом": логистические проблемы из-за конкуренции за оружие с Ближним Востоком, дипломатическая неопределенность и растущее давление со стороны ключевых партнеров по ЕС, чьи экономические интересы оказываются под угрозой.Подробнее о ситуации на Украине в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: "Дружба" повреждена, "Криворожсталь" увольняет рабочих, а МВФ дал деньги

