Высокотехнологичные повстанцы. Кто такие хуситы и почему они смогли бросить вызов Западу

Высокотехнологичные повстанцы. Кто такие хуситы и почему они смогли бросить вызов Западу

У Ирана не так много союзников на Ближнем Востоке - пресловутое "исламское единство" в нелюбви к Израилю недорого стоит. Однако они есть и одним из союзником являются сторонники йеменской повстанческой группировки "Ансар Аллах" ("Поборники Аллаха"), представители которой широко известны под названием хуситы. Их даже считают "прокси" Ирана

После начала израильской атаки на сектор Газа представители «Ансар Аллах» обстреляли территорию Израиля баллистическими ракетами.При этом научный сотрудник Иерусалимского института безопасности и стратегии Узи Рубин, известный эксперт в области противовоздушной обороны, отметил, что это сложные высотные цели, которые приходится перехватывать за пределами атмосферы.В свою очередь хуситы успешно сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper, который вторгся в воздушное пространство Йемена.По словам йеменских военных, этот дрон осуществлял «враждебные, наблюдательные и шпионские действия» в рамках военной поддержки Израиля, и был уничтожен ракетой класса «земля-воздух». А военное командование США в Пентагоне официально признало потерю своего разведывательно-ударного беспилотника.На днях хуситы заявили о себе в очередной раз. Они захватили в Красном море крупное грузовое судно Galaxy Leader, высадившись на него с помощью вертолета.По словам представителя повстанцев Мохаммеда Абдулсалама, лидеры «Ансар Аллах» собираются помешать морским грузоперевозкам израильтян и располагают для этого необходимыми военно-техническими ресурсами, не опасаясь противодействия со стороны американского флота.Все это разрушает привычные стереотипы, которые представляют йеменцев босоногими дикарями, вооруженными кривыми клинками и кремниевыми винтовками.Подобные взгляды широко распространены в постсоветском интернете, где до сих пор принято посмеиваться над мнимой отсталостью азиатов и африканцев. Несмотря на то, что страны Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока совершили в последнее время стремительный рывок в военно-технологическом развитии.Более того, они постепенно догоняют свои бывшие колониальные метрополии, заявляя претензии на будущее господство как минимум в своих собственных регионах.История движения «Ансар Аллах» является в этом смысле характерной и показательной.Его участниками являются зейдиты — представители одного из течений в шиитской ветви ислама, проживающие на в северо-западной части Йемена.Их издавна отличала независимость и воинственность. Британская империя, захватившая в девятнадцатом веке йеменское побережье, так и не покорила зейдитские племена, которые успешно отбивались от захватчиков в труднодоступных горах, под руководством своих имамов.В 1918 году зейдиты создали Йеменское Мутаваккилийское королевство, которое превратилось после революции в Йеменскую Арабскую республику. В то время как на юге, на территории бывших британских протекторатов, со временем образовалась Народная Демократическая Республика Йемен. Причем обе части Йемена в той или иной степени придерживались панарабской и просоветской ориентации.В 1990 году они формально объединились в единое государство. Однако по факту оно с самого начала находилось в режиме гражданской войны, где шииты воевали с суннитами, а различные племенные союзы оспаривали друг у друга первенство в правительственных структурах.Ситуация усугублялась приватизацией и ползучими рыночными реформами, которые проходили в Йемене после крушения СССР. Они разорили множество йеменцев. И в девяностые годы эта страна по праву считалась одной из беднейших во всем мире.В 2004 году зейдиты подняли восстание против центрального правительства, заявляя, что в нем засели продавшиеся США коррупционеры. Во главе революции встал популярный проповедник Хусейн Бадруддин из влиятельной семьи аль-Хуси. А после гибели этого имама движение возглавил его брат — Абдул-Малик Аль-Хуси.Шиитских повстанцев стали называть хуситами. Тогда, двадцать лет назад, казалось, что они обречены на поражение. Америка находилась на пике глобального могущества — ее войска только что оккупировали Ирак и установили свой контроль над Ближним Востоком.А зейдитское ополчение действительно не располагало в то время ничем, кроме устаревшего стрелкового оружия, знаменитых йеменских кинжалов-джамбия и несокрушимого боевого духа.Однако в ситуацию вмешался Иран, который оказывал своим единоверцам военную и политическую поддержку. Кроме того, лидеры зейдитов перенимали опыт ливанской шиитской партии «Хезболла» — они занимались реализацией различных социальных программ, чтобы завоевать себе широкую популярность, и проводили пропагандистскую работу среди соотечественников-суннитов.Со временем хуситские силы росли, и в 2015 году они заняли Сану — столицу Йемена, потребовав преобразовать его в федеративное государство с равными правами для всех общин.Эта победа стала мировой сенсацией и неприятной пощечиной для США. Потому что в Вашингтоне понимали: успехи хуситов серьезно усиливают Иран, позволяя ему контролировать стратегически важные коммуникации в Красном море.Суннитские арабские страны организовали военную коалицию под руководством Саудовской Аравии, чтобы остановить шиитское наступление. Иностранные войска вошли на территорию Йемена, рассчитывая на быструю победу. Но неожиданно для всех завязли в кровопролитных боях с хуситами.Саудовская армия располагала новейшими американскими вооружениями, включая военные корабли, истребители, танки и ПВО. Однако хуситы успешно противопоставили этой силе тактику партизанской борьбы, широко применяя в ней оружие из Ирана.Они уничтожили несколько танков «Абрамс», сбили вертолеты «Апач», истребители F-16 и F-15, потопили пять боевых катеров.Кроме того, шиитское ополчение наносило контрудары по саудовской территории, с использованием дальнобойных ракет и беспилотных летательных аппаратов, нацеливая их на нефтеперерабатывающие заводы. И с этим не смогли справиться даже американские комплексы «Пэтриот».Разгромить хуситов так и не удалось. После того как война затихла на фоне примирения между Саудовской Аравией и Ираном, которому в немалой степени посодействовало посредничество Китая, зейдиты стали наиболее влиятельной силой на территории Йемена и укрепились на побережье Красного моря.Бросая вызов США, они отнюдь не блефуют, потому что хуситские повстанцы доказали свое умение бороться с американской военной техникой на земле, на море и в воздухе.Такая ситуация сама по себе указывает на то, как изменился сегодня баланс мировых сил. США и страны НАТО больше не имеют подавляющего преимущества над своими противниками.И это хорошо видят в странах Персидского залива, которые постепенно дрейфуют в сторону от глобального гегемона, так и не сумевшего справиться с шиитскими партизанами.

Сергей Котвицкий

