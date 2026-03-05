https://ukraina.ru/20260305/teper-ssha-i-rossiya-mogut-delat-s-ukrainoy-vs-chto-zakhotyat-eksperty-o-posledstviyakh-iranskogo-1076366802.html

Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта

Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта - 05.03.2026 Украина.ру

Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта

Иран продолжают бомбить, иранцы отвечают. Недавний "миротворец" Трамп заявил, что у США достаточно боеприпасов для того, чтобы вести войны вечно. В городе Минаб тысячи людей пришли проститься с погибшими школьницами — они были убиты в результате авиаударов США и Израиля. Израильтяне и американцы делают вид, что так и надо.

2026-03-05T06:30

2026-03-05T06:30

2026-03-05T06:30

эксклюзив

дональд трамп

мадрид

мид

иран

сша

россия

верховная рада

telegram

михаил делягин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg

Война продолжается. Москва выражает то ли озабоченность, то ли разочарование - впрочем, это то, что лежит на поверхности, возможно, предпринимаются и какие-то реальные меры. Во всяком случае, в МИД РФ потребовали немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования".В то же время глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин "поддерживает Иран в защите его суверенитета, безопасности и территориальной целостности".Депутат Госдумы РФ, экономист и политолог Михаил Делягин напомнил в очередном выпуске своего видеоблога, что Иран является союзником РФ, который поставлял (продавал) Москве оружие - беспилотники."Те, кто по нему (по Ирану — ред.) бьют, нам оружие не продают, более того, радостно сообщали о поддержке наших врагов, поддержке бандеровцев", - сказал политик. Так что симпатии — на стороне Ирана, "он является объектом агрессии, он является жертвой и он является нашим союзником, поэтому симпатии — на его стороне".По мнению эксперта, на этот раз Иран имеет все шансы устоять. Израиль панически боится ответного удара, возможно, ядерного, но опасения напрасны — даже если у Ирана есть ядерное оружие, как и у Израиля, наносить удар по израильской территории Тегеран не станет, "поскольку там находятся мусульманские святыни", а Иран — теократическая исламская республика.Но и без ядерных ударов "Иран выстоит, скорее всего", считает Делягин. А выстоит ли Россия? Тут есть внутренние угрозы, к которым, по его мнению, следует отнестись со всем вниманием.Отвечая на вопрос, почему Москва избрала путь запретов (в частности, есть угроза блокировки Телеграм, что странно, ведь там "наша точка зрения преобладает"), политик снова выразил мнение, точнее, своё впечатление, что "часть либеральной бюрократии хочет максимально выбесить население, разъярить население, чтобы население относилось к своему государству как к своему врагу и само его разрушило, тогда и нападать не придётся".Кто все эти замечательные бюрократы-либералы и почему их деятельность - судя по всему, явно антигосударственная - никем не пресекается, депутат не уточнил.Тем временем сенатор-республиканец Линдси Грэм* в интервью Fox News назвал следующую цель США — это Куба.Но вернемся к нынешней цели американских ястребов, к Ирану. Как мы уже отметили, Делягин считает, что страна выстоит. И он в таком мнении не одинок. Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук* тоже не находит пока никаких признаков того, что Тегеран прекратит сопротивление, даже несмотря на гибель лидера Али Хаменеи.Если сопротивление Ирана затянется, это даст козыри противникам Трампа внутри США. Пока он никаких бонусов не заработал, а потерял много, будут ему вспоминать и погибших иранских школьниц, и многое другое, считает экс-нардеп.Участие США в нападении на Иран было ошибкой, "он (Трамп — ред.) повёлся на своих еврейских друзей, родственников, на Израиль...", отметил Мосийчук* в эфире одного из ютуб-каналов, добавив, что этим-то и воспользовались некие израильские "леваки, неотроцкисты".Как пойдут дела на поле боя, сказать трудно — если отбросить пропаганду, то пока никто не побеждает. Иран угрожает местью за нападение, в ответ Трамп грозит "суперударом", но это говорит о том, что хозяин Белого дома находится в нервозном состоянии, считает экс-нардеп.Как это всё может повлиять на ход украинского кризиса?"События на Ближнем Востоке фактически развязали руки Путину", - заявил Мосейчук*, пояснив, что поведение Ирана показало слабость Трампа и США. Даже ликвидация лидера Ирана и части руководства не повлияло на способность страны сопротивляться. И вот следует заявление РФ о возможном выходе из переговоров по украинской проблеме — и это "лишь первый шаг".В общем, для Украины (для киевского режима — ред.) последствия событий на Ближнем Востоке могут быть очень плачевными, полагает экс-нардеп.Побывавший в застенках СБУ политолог и общественный деятель Юрий Дудкин в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметил, что все разговоры о возможном мире в обмен на территории теперь вряд ли актуальны. По его словам, прав профессор Караганов, утверждающий, что все договорённости в Анкоридже были просто уловкой США.Что теперь? Дудкин полагает, что события на Ближнем Востоке существенно на ситуацию на Украине не повлияют, там фронт, по его словам, "мелкими шажками движется на Запад". И никакими переговорами мира на Украине не достичь, вопрос может быть решён только победой одной из сторон."Мир на Украине будет тогда, когда будет уничтожен украинский нацизм и влияние Запада...", - заявил Дудкин. Он добавил, что, судя по докладу главы российского правительства, РФ не испытывает никаких трудностей от ведения боевых действий, и в таком темпе, в каком они ведутся сегодня, их могут вести ещё очень долго.Но тут от себя отметим, что, как говорится, не всё так однозначно. Наши источники сообщают и о трудностях — иначе зачем бы волонтёры по всей стране собирали деньги на беспилотники, броники и прочее необходимое бойцам. О связи вообще отдельный разговор в связи с угрозой блокировки Телеграм.Как бы то ни было, а военные действия США и Израиля в Иране уже отразились на Украине. Как именно?"Про неё вообще перестали говорить", - считает находящийся в Лукьяновском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский*. По его мнению, выраженному в тг-канале, Украина "исчезла из повестки дня, утонули в шуме толпы голоса лоббистов".Нардеп добавил, что теперь "Штаты и РФ могут позволить себе любые кульбиты в отношении Украины - этого никто не заметит".От себя добавим: конечно, уравнивать роль США и РФ в трагических событиях на Украине — это большой перебор. Если бы не США со своими "печеньками", то и украинцы и все мы до сих пор могли бы жить мирно и спокойно. Взрывоопасность складывающейся ситуации беспокоит многих. Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что ОАЭ и Катар в частном порядке призывают союзников помочь убедить Трампа в ближайшее время прекратить военные действия против Ирана и добиться быстрого дипломатического урегулирования.Трамп тем временем не исключил возможности полноценной войны с Ираном с отправкой туда сухопутных войск.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украину превратят в лунный пейзаж". Эксперты и политики о будущем страны и мира

мадрид

иран

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, дональд трамп, мадрид, мид, иран, сша, россия, верховная рада, telegram, михаил делягин, игорь мосийчук