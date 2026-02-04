https://ukraina.ru/20260204/pozhirateli-mladentsev-zelenskiy-i-pri-chem-zdes-pugacheva-kak-prochitat-dose-epshteyna-i-ne-soyti-s-1075220193.html

Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума

Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума - 04.02.2026 Украина.ру

Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума

Мировые СМИ и пользователи соцсетей продолжают копаться в миллионах страниц документов, фото и видеофайлов, которые составляют так называемое досье американского финансиста Джеффри Эпштейна. Данная публикация подмочила репутацию многих западных элитариев и может иметь для некоторых из них далекоидущие последствия

2026-02-04T17:02

2026-02-04T17:02

2026-02-04T17:02

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

джеффри эпштейн

фбр

алла пугачева

карл iii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075186728_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_2ac526e5757195e4e01e54015b6ab32e.jpg.webp

Эпштейн и его досьеРасследование против Эпштейна длилось с 2006 года, пока в 2019-м его не арестовали и посадили в тюрьму, где он позже совершил самоубийство. Показания на него впервые дали несколько женщин, которые заявили, что, будучи несовершеннолетними их вовлекли в секс-оргии с участием финансиста.С этой ниточки началось распутывание целого клубка из шокирующих фактов, которых набралось на ряд тяжелых уголовных статей: педофилия, торговля людьми, изнасилования и т.д.Эпштейн работал с корифеями бизнеса и политики, поэтому в друзьях у него ходили такие люди, как Билл и Хиллари Клинтон, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, Билл Гейтс, Джефф Безос, члены британской королевской семьи, голливудские актеры, режиссеры и др.Известно также, что финансист был в хороших отношениях с президентом США Дональдом Трампом, что породило спекуляции, что нынешний глава Белого дома сам был не прочь провести время на частном острове Эпштейна на Американских Виргинских островах. Сам Трамп эти обвинения отвергал и даже пообещал предать гласности документы по этому делу, чтобы показать всем, что он ни при чем.Не сразу, но такая публикация началась, а задержки с этим только подзадоривали конспирологов, ожидавших, что в обнародованных файлах будет нечто такое, что перевернет представление о сильных мира сего во главе с Трампом. Получилось ли так после публикации досье Эпштейна? Если и да, то лишь отчасти.Что там про ТрампаПо подсчетам газеты The New York Times, имя действующего американского президента упоминается в опубликованных документах более 38 тыс. раз, а связанные с ним и его женой файлы исчисляются более 5,3 тыс.Следует подчеркнуть, что многие из опубликованных документов содержат информацию, которую в разное время собирало ФБР по делу Эпштейна: свидетельские показания, допросы, данные от информаторов и источников, различные слухи и просто непроверенные сведения из разряда "одна бабка сказала". Самое тяжелое, что в этом смысле можно нарыть на Трампа в обнародованных файлах – это история, которая якобы произошла более 30 лет назад, когда девочка, которой было на тот момент то ли 13, то ли 14 лет, по принуждению занималась в Нью-Джерси оральным сексом с будущим лидером Соединенных Штатов.Как отмечает газета The Telegraph, заявление с такими подробностями было сделано "неустановленной подругой" предполагаемой жертвы. Известно, что эта жертва анонимно несколько раз выдвигала обвинения в адрес Трампа, последний раз перед выборами 2016 года, однако затем отзывала их."Некоторые из документов содержат неправдивые и сенсационные утверждения в адрес президента Трампа, которые были представлены в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. Следует отметить, что эти утверждения необоснованны и ложны, и, если бы в них была хоть капля правдоподобия, их бы уже давно использовали против президента Трампа", - прокомментировали эту информацию в американском Минюсте.Поедатели человеческой плотиПодобных "жаренных" фактов в файлах Эпштейна немало, однако каких-либо серьезных доказательств, кроме показаний самих жертв, как правило нет.Так обстоит дело и с безумной историей, в которой Эпштейн оказывается причастным к кровавым жертвоприношениям. Один из очевидцев такого ритуала видел, как на яхте участники сатанинской церемонии расчленили младенца, извлекли из него кишки и ели оттуда фекалии. Из этого же документа следует, что этот очевидец утверждал, что сам являлся жертвой какого-то ритуала и что ему порезали ступню ятаганом, но так, чтобы не оставлять шрамов.Интересно, что этот же человек утверждал, что его будто бы изнасиловал на этих оргиях экс-президент США Джордж Буш старший, а чернокожие мужчины на этих вечеринках насиловали белых девушек до крови.Ларчик открывается просто – это и ему подобные свидетельства были зафиксированы в виде звонков на горячую линию Национального центра оперативного реагирования на угрозы, то есть относиться к таким заявлениям следует как минимум с долей скепсиса.Вели себя не по-королевскиПока же наибольший урон дело Эпштейна нанесло младшему брату британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзору, хотя опубликованные на днях документы скорее лишь окончательно добили его репутацию и вынудили королевский дом принять к нему меры.Дело в том, что еще в 2005 году американка Вирджиния Джуффре дала показания, что pf 4 года до этого, когда ей было 17, Эпштейн использовал ее в качестве сексуальной рабыни, "сдавая" ее, в том числе, и принцу Эндрю. Встреч с членом британской монаршей семьи якобы было три и за это финансист выплатил ей 15 тыс. долларов.В 2008-м, когда Эпштейн в первый раз пошел на сделку со следствием и сел в тюрьму на несколько месяцев, Эндрю, как следует из новой порции опубликованных документов, продолжил переписку со своим приятелем, которая продолжалась до 2017 года. Принц не отрицает, что дружил со скандальным финансистом, бывал на его острове, но обвинения в связях с несовершеннолетними отрицает.Уже после первого скандала у него начались проблемы – ему пришлось выплатить Джуффре 12 млн фунтов стерлингов, чтобы замять судебный процесс, а в прессе стали всплывать все новый компромат на него. Так, бывшие сотрудники королевского дворца уверяли, что он менял любовниц каждые два дня, имел скверный характер, отпускал расистские шуточки, а ширинка его на званных обедах всегда была расстегнута.В 2020 году он оставил все общественные должности, а позже его лишили и королевского титула. Из-за недавней публикации файлов Эпштейна бывший принц также вынужден был съехать из поместья Royal Lodge в Большом Виндзорском парке.Другая королевская особа, на этот раз норвежская, которую также напрямую коснулась история с Эпштейном, - это кронпринцесса Метте-Марит. В отличие от британского "коллеги", ее имя не упоминается в связи с какими-либо оргиями и сексуальными связями, скорее речь идет о близкой дружбе с финансистом, длительной переписке и обмене поздравлениями.Этого тем не менее хватило для громкого скандала, наверное, по принципу "скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты". Имя кронпринцессы вовсю полощет пресса, с Метте-Марит разрывают отношения чуткие на такие дела общественные и благотворительные организации.Что в сухом остаткеРоссия и Украина так или иначе также фигурируют в файлах Эпштейна, однако в основном это какие-либо ссылки на новости, которые обсуждали финансист и его собеседники.Владимира Зеленского, например, Эпштейн обсуждал в мессенджере в 2019 году с тогдашним министром иностранных дел Словакии и председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком, они дискутировали о перспективах нового украинского президента и о том, сможет ли он руководить страной.Второе упоминание Зеленского содержится в электронном письме от 2024 года, автор и адресат которого скрыты. В нем имя главы правящего на Украине режима упоминается рядом с именем Жан-Люка Брюнеля, модельного агента, который был связан с Эпштейном, был обвинен в изнасилованиях и покончил с собой."Зеленский, в свете сообщений о торговле людьми, которая происходит на Украине и которая была организована Жан-Люком Брюнелем, я хочу проверки всех ваших доходов в JP Мorgan", - говорится в письме.Его автор также задается вопросом, намерен ли Зеленский прекратить торговлю детьми на Украине и почему украинские СМИ так мало внимания уделяют этой теме.О чем можно говорить уверенно, так это о том, что Джеффри Эпштейн благодаря своим знакомствам и широкому кругу интересов был весьма информированным человеком.Вот, например, он обсуждает с бывшим израильским премьером Эхудом Бараком планы последнего "навсегда изменить Израиль", ввезя в страну миллион россиян, чтобы "сломать монополию ортодоксальных раввинов". Или же переписка Эпштейна с основателем Microsoft Биллом Гейтсом, в которой они обсуждают моделирование миллиардером массовой эпидемии за несколько лет до коронавируса.Кейс Эпштейна действительно показывает всю аморальность западных политических и бизнес-кругов, однако подавляющая часть этих файлов – откровенный мусор, в котором с большим трудом можно отделить зерна фактов от плевел слухов и откровенной информационной шелухи.Проблема в том, что досье Эпштейна благодаря наличию там десятков громких имен уже сейчас стало чрезвычайно токсичным для всех, кто там по делу упомянут.Тем же, кто проходит там по касательной приходится отбиваться от обвинений в связях с покойным финансистом. Илон Маск, например, вообще не при делах, из документов следует, что Эпштейн зазывал его на встречи, однако бизнесмен не хотел с ним связываться и неизменно отказывался, однако подача в СМИ идет такая, что Маск – фигурант файлов Эпштейна и был связан с ним.Досталось также и Алле Пугачевой, которая просто упоминалась в одной из статей, которые переслали Эпштейну. В этом материале говорилось про самых влиятельных женщин в РФ, одной из которых была названа эта певица. Каких-либо дополнительных комментариев при этом не было.Это не помешало выстроить вокруг этого целые альтернативные теории. Так, телеграм-канал SHOT написал, что Пугачеву собирались пригласить на остров Эпштейна, но тот забраковал ее кандидатуру, а продюсер Павел Рудченко в беседе с сайтом "Аргументов и фактов" заявил, что антироссийская позиция Пугачевой была проплачена Эпштейном (не очень понятно только, для чего).Таким образом круги от брошенного в мутную информационную воду досье Эпштейна будут расходиться еще долго, а грязные подробности преступных похождений финансиста и его друзей смаковать будут никак не меньше.О том, как "дело" Эпштейна живет на Украине - в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Педофилы всех времен. Как Украина давно вошла в элиту мировых извращенцев.

https://ukraina.ru/20260202/gremmi-protiv-trampa-1075104125.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, джеффри эпштейн, фбр, алла пугачева, карл iii