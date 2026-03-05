https://ukraina.ru/20260305/zelenskomu-nado-dumat-o-svoey-shkure-ibragimov-o-nezavidnoy-sudbe-glavarya-kievskogo-rezhima-1076376581.html

"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима

Зеленский боится, что о нем начнут забывать в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Его будут поддерживать до тех пор, пока его террористические возможности не иссякнут. "Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

Журналист спросил, как война в Иране повлияет на Украину и почему Зеленский поддержал удары, которые отвлекают западное оружие от нужд Киева. Ибрагимов уверен, что глава киевского режима действует из страха остаться без поддержки Запада. Зеленский боится, что пока о нем будут забывать в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее добиваться своих целей в рамках СВО, заявил эксперт.По словам востоковеда, будущее Зеленского предопределено, и оно безрадостное. "У Зеленского незавидная судьба. В лучшем случае устроится комиком на американское телевидение, в худшем – получит пулю в лоб", — пояснил Ибрагимов.Он объяснил, почему Запад продолжает содержать киевский режим, несмотря на смену приоритетов. "Его будут содержать до тех пор, пока его террористические возможности полностью не иссякнут", — добавил собеседник издания."Поэтому Зеленскому не о Иране думать надо, а о своей собственной шкуре", — подчеркнул Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.

