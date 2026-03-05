"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима - 05.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260305/zelenskomu-nado-dumat-o-svoey-shkure-ibragimov-o-nezavidnoy-sudbe-glavarya-kievskogo-rezhima-1076376581.html
"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима
"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима - 05.03.2026 Украина.ру
"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима
Зеленский боится, что о нем начнут забывать в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Его будут поддерживать до тех пор, пока его террористические возможности не иссякнут. "Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-03-05T05:00
2026-03-05T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076266349_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_69810806230ac10e98d1d4a170b07308.jpg
Журналист спросил, как война в Иране повлияет на Украину и почему Зеленский поддержал удары, которые отвлекают западное оружие от нужд Киева. Ибрагимов уверен, что глава киевского режима действует из страха остаться без поддержки Запада. Зеленский боится, что пока о нем будут забывать в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее добиваться своих целей в рамках СВО, заявил эксперт.По словам востоковеда, будущее Зеленского предопределено, и оно безрадостное. "У Зеленского незавидная судьба. В лучшем случае устроится комиком на американское телевидение, в худшем – получит пулю в лоб", — пояснил Ибрагимов.Он объяснил, почему Запад продолжает содержать киевский режим, несмотря на смену приоритетов. "Его будут содержать до тех пор, пока его террористические возможности полностью не иссякнут", — добавил собеседник издания."Поэтому Зеленскому не о Иране думать надо, а о своей собственной шкуре", — подчеркнул Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076266349_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_10f834a560d3f28b2d228970e2282e68.jpg
Украина.ру
"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима

05:00 05.03.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Зеленский боится, что о нем начнут забывать в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Его будут поддерживать до тех пор, пока его террористические возможности не иссякнут. "Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Журналист спросил, как война в Иране повлияет на Украину и почему Зеленский поддержал удары, которые отвлекают западное оружие от нужд Киева. Ибрагимов уверен, что глава киевского режима действует из страха остаться без поддержки Запада.
Зеленский боится, что пока о нем будут забывать в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, Россия будет быстрее добиваться своих целей в рамках СВО, заявил эксперт.
По словам востоковеда, будущее Зеленского предопределено, и оно безрадостное. "У Зеленского незавидная судьба. В лучшем случае устроится комиком на американское телевидение, в худшем – получит пулю в лоб", — пояснил Ибрагимов.
Он объяснил, почему Запад продолжает содержать киевский режим, несмотря на смену приоритетов. "Его будут содержать до тех пор, пока его террористические возможности полностью не иссякнут", — добавил собеседник издания.
"Поэтому Зеленскому не о Иране думать надо, а о своей собственной шкуре", — подчеркнул Фархад Ибрагимов.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
Также на тему эскалации на Ближнем Востоке — в статье Павла Котова "Охота на преемника, страх бесконечной войны. Еще один день конфликта на Ближнем Востоке" на сайте Украина.ру.
