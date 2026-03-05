Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/alekhin-pro-situatsiyu-na-severe-armiya-rossii-vzyala-grafskoe-i-vyrovnyala-front-yuzhnee-volchanska-1076380323.html
Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска
Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска - 05.03.2026 Украина.ру
Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска
Российские штурмовики взяли под контроль Графское на левом берегу Северского Донца. Теперь линия фронта южнее Волчанска выровнялась, и у армии появилась возможность для новых ударов. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-03-05T05:50
2026-03-05T05:50
волчанск
россия
харьковская область
геннадий алехин
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/11/1033521110_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d8a598c1cacf7768417d0319a9ed0a24.jpg
Комментируя обстановку в зоне СВО, Алехин сообщил, что подразделения 82-го мотострелкового полка группировки "Север" освободили Графское в Харьковской области. "Оно расположено на левом, низком берегу Северского Донца и вытянуто вдоль него на расстояние нескольких километров", — пояснил обозреватель.По словам Алехина, освобождение села серьезно улучшило позиции российских войск. "С его освобождением фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка", — заявил он.Он объяснил, что с этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно совершить маневр восточнее на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском.Сейчас, по данным эксперта, российская армия закрепляется на освобожденной территории. "В данный момент армейские подразделения закрепляются на этом плацдарме и проводят разведку боем вдоль русла реки Северский Донец", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
волчанск
россия
харьковская область
харьков
харьков новости
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/11/1033521110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae8cac8507f7756c6045b7de37564227.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
волчанск, россия, харьковская область, геннадий алехин, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, северский донец , харьков, харьков новости, харьковскийфронт
Волчанск, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Северский Донец , Харьков, Харьков новости, ХарьковскийФронт

Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска

05:50 05.03.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские штурмовики взяли под контроль Графское на левом берегу Северского Донца. Теперь линия фронта южнее Волчанска выровнялась, и у армии появилась возможность для новых ударов. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Комментируя обстановку в зоне СВО, Алехин сообщил, что подразделения 82-го мотострелкового полка группировки "Север" освободили Графское в Харьковской области. "Оно расположено на левом, низком берегу Северского Донца и вытянуто вдоль него на расстояние нескольких километров", — пояснил обозреватель.
По словам Алехина, освобождение села серьезно улучшило позиции российских войск. "С его освобождением фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка", — заявил он.
Он объяснил, что с этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно совершить маневр восточнее на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском.
Сейчас, по данным эксперта, российская армия закрепляется на освобожденной территории. "В данный момент армейские подразделения закрепляются на этом плацдарме и проводят разведку боем вдоль русла реки Северский Донец", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВолчанскРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОдзен новости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияСеверский ДонецХарьковХарьков новостиХарьковскийФронт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:07Командир одного из нефтяных танкеров в Персидском заливе сообщил о взрыве на судне
06:57Анкит Шах: Отношения Индии с Ираном крепче нефти и старше ислама, мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке
06:40Ядерная истерия в Польше: большинство поляков жаждет атомной бомбы
06:30Теперь США и Россия могут делать с Украиной всё, что захотят. Эксперты о последствиях иранского конфликта
06:20Изолировать Россию от союзников и обмануть ее по итогам переговоров. Украина в международном контексте
06:15Массовая гибель детей в священный Рамадан: Ибрагимов про холодную месть Ирана и лицемерие США
06:06Это звоночек! Скотт Риттер о том, почему война с Ираном противоречит тому, как должны действовать США
06:00"Спящие ячейки проснутся после сигнала из Тегерана": востоковед о скрытых козырях Ирана
05:50Алехин про ситуацию на севере: Армия России взяла Графское и выровняла фронт южнее Волчанска
05:40Фултонская речь Черчилля: Как бывший премьер-министр разделил мир железным занавесом
05:30Николай Сорокин: Сухопутная операция США против Ирана невозможна, там готовы воевать 20 миллионов
05:20"Сказки Трампа и Нетаньяху для наивной аудитории": эксперт отверг версию про "превентивный" удар
05:10Сорокин: Иран выдержит любую потерю элит, тогда как Украину развалит уничтожение ее верхушки
05:03Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00"Зеленскому надо думать о своей шкуре": Ибрагимов о незавидной судьбе главаря киевского режима
04:45Очередной акт Третьей мировой: аналитик рассказал, как США и Израиль устроили "пробу пера" в Иране
04:36Три человека пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область — губернатор
04:30Эксперт: Иранская ПВО защитила ядерные объекты, при этом у США не хватает ракет для отражения ударов
04:22Серия взрывов прогремела над Сочи, силы ПВО отражают атаку БПЛА
04:15Полковник Алехин: "Куб-10МЭ" позволит беречь "Искандеры" для больших целей
Лента новостейМолния