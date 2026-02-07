https://ukraina.ru/20260207/1075344356.html

Олег Шаландин: США в тихой истерике от "Орешника" и "Буревестника", поэтому они взяли паузу насчет ДСНВ

Серьезные аналитики в США понимают, что догонять нас по количеству боеголовок бессмысленно, поскольку без носителей они бесполезны. Конечно, США могут создать высотный ядерный взрыв, но мы можем за счет многих факторов доставки боеприпаса это нивелировать. Мы пытаемся им объяснять, что не собираемся ни на кого нападать, а они этого не понимают

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, выпускник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, военно-политический эксперт Олег Шаландин Ранее истек срок действия договора между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ходят слухи, что его продлят или взамен него составят какой-то новый документ, однако пока все упирается в два момента. Во-первых, США хотят к этому договору подключить Китай, который считает, что ему еще есть, куда наращивать свои ядерные мускулы. Во-вторых, США при Трампе собираются сделать "Золотой Купол" - почти глобальную систему ПРО, которая полностью защитила Америку и таким образом тоже нарушила бы стратегический баланс. - Олег Геннадьевич, извините за попсовый вопрос, но ожидаете ли вы в связи с этим новой гонки вооружений? - Я не вижу оснований для гонки вооружений. Чтобы ее устроить, нужны определенные обстоятельства. В частности, новые виды оружия, которые США пока создать не могут. Что касается Китая, то США давно мечтает привязать его к ДСНВ. У Пекина гораздо меньше объем боеголовок, которые официально имеются у него на вооружении. Китай не хочет создавать дополнительные, потому что, не присоединяясь к договору, он и так его соблюдает. Китайцам лишь нужно сохранить то количество боеголовок, которые нужны им сейчас на вооружении. Поскольку в положении ДСНВ было сказано, что на определенный срок будет сохраняться определенное количество боеприпасов с обеих сторон, США посчитали, что противостоять России они не смогут никак: ни в составе НАТО, ни как отдельная страна. Поэтому они взяли паузу, чтобы подумать, нужно ли им вообще возвращаться в этот договор. Наш президент сказал, что еще полгода мы будем соблюдать ДСНВ, несмотря на то, что его срок уже истек. По неофициальным каналам было сказано, что американцы это поддерживают и приветствуют. Но пока на конкретные действия по конкретным документам они не хотят идти, потому что это в самом деле свяжет в вопросе создания "Золотого Купола". Получится ли у них с "Куполом" - не знаю, но намерения такие есть. Более того, у США огромные проблемы с гиперзвуком. Мы их обошли в этом вопросе на несколько десятилетий. Сейчас нам равных нет. У них очень серьезную обеспокоенность вызывают наши новые вооружения. По поводу "Буревестника" они не понимают, как его вообще можно было сделать. А что творилось в головах у европейцев и американцев после применения "Орешника"? Они тихо-тихо боятся, понимая, что им не совладать с нами. Мы их убеждаем, что не собираемся ни на кого нападать. Но вот эта тихая истерика у них продолжается. - К каким последствиям может привести ситуация, когда США по-прежнему будут отставать по гиперзвуку, при этом начнут усиливать свою ПРО? - США и так производят устаревшие системы THAAD и "Пэтриот". На каких-то участках они какие легкие цели будут сбивать. Например, военно-транспортный самолет Ил-76 над нашей территорией, который вез украинских пленных на обмен. Еще они могут сбивать цели, которые летят со скоростью, близкие к 1 маху. Но в целом это стало неактуально. Создать заново такую систему как THAAD на других континентах или перебросить ее в Гренландию – можно. Но это не будет полноценным противоракетным рубежом, как это планируют американские конструкторы. У них не хватает самого главного – самой ракеты, самого гиперзвука. И на ее создание у них уйдет очень много времени. - Говорят, что французы всерьез взялись за создание гиперзвука и что их в этом смысле нельзя недооценивать. - Конечно, у Франции есть компетенции в гиперзвуке. Мы эти попытки отслеживаем. Но ее отставание от нас в этом плане тоже достаточно велико. Если они придумают адекватный гиперзвук, то это будет носить локальный характер, например, для защиты самой Франции. Более того, тут есть еще политический момент. Евросоюз не является военным блоком. При этом он сейчас конкурирует с США. А американцы четко заявили: "Оружие производим мы. И продавать его вам будем мы. Вы можете только какие-то боеприпасы производить". А поскольку Франция хочет оставаться в составе НАТО, то собственный гиперзвук может лишить ее возможности для маневра, потому что США попытаются избавиться от нее как от конкурента. - И насчет нас. Мы, конечно, лестно оцениваем "Буревестник" и "Посейдон". Но все-таки, можем ли мы уверенно сказать, что наличие у нас этих вооружений позволит нам не соревноваться с США по количеству и качеству ядерных боезарядов? - Серьезные американские аналитики понимают, что они упустили время и что догонять нас по количеству боеголовок бессмысленно, поскольку без носителей они бесполезны. Конечно, США могут создать высотный ядерный взрыв, но мы можем за счет маневра и других факторов доставки боеприпаса это нивелировать. Просто нам это не надо. Мы в этом регулярно убеждаем всех. - Россия и Китай могут создать единый ядерный зонтик? И ставится ли такая задача в принципе? - Я не слышал о такой задаче. Но подходы к общей у нас прорабатываются. Мы же проводили с Китаем совместные учения флота. Много делали для интеграции наших систем управления на случай, если вдруг придет беда. Отрабатывались моменты, связанные с организацией ПВО/ПРО. Во всяком случае, между командными пунктами ПВО стран это было. Передавать наши системы ПВО им смысла нет. У Китая есть свои комплексы, которые они периодически показывают на парадах. Вопрос именно во взаимодействии. Этот вопрос краеугольный. Повторюсь, создать единое поле ПВО/ПРО на угрожаемый период мы сможем. - А единый флот мы создать можем? Говорят, что по одиночке ни мы, ни Китай не могут тягаться с американским океанским флотом. - Конечно, США серьезно вложилась в развитие авианосного флота. Мы же придерживаемся подхода, что не собираемся ни на кого нападать, а воевать на море будем только в части охраны прибрежных территорий. Мы не угрожаем никому. А вот американцы свой флот, в том числе авианосный, сокращать не хотят. Ситуация возле территории Ирана это ярко показывает. Потому что именно ударная группировка США присутствует в Ормузском проливе. - Мы в случае чего можем передать Ирану что-то из ударных средств, чтобы США даже не думали открывать огонь? - Тут надо исходить из позиции Ирана. У них есть свои вооруженные силы, министр обороны и начальник генштаба. При этом у них хорошие собственные системы. Они сами должны просчитать, что им угрожает и как надо купировать эту угрозу. Если у них будут что-то не хватать, они могут попросить у нас средства, чтобы усилить очередной эшелон обороны или уничтожать конкретные цели, которые их системы не могут достать. В этом случае мы им поможем. Потому что у России и Ирана серьезный диалог по военно-техническому сотрудничеству. - Переходим к теме СВО. Главной новостью недели стало отключение терминалов "Старлинк", которые не прошли специальную регистрацию на Украине. Это привело и к определенным проблемам для российской армии. Правильно ли я понимаю, что из-за этого нам сложнее будет использовать дроны в тех условиях, когда вместо системы Маска невозможно использовать какие-то другие решения? - Россия не является страной-эксплуатантом "Старлинка". А то количество терминалов, которое попалось к нам 1,5 года назад, использовались для того, чтобы разораться, что это за система. Давайте сначала разберемся, что же это такое. "Старлинк" — это гражданская система. Маск придумал ее под эгидой того, что необходимо обеспечить доступ к интернету для жителей Африки. В Африке есть 3G, но именно с интернетом было тяжело. Поэтому Маск придумал наземные терминалы, запустил порядка 300 спутников на средние орбиты, чтобы они обеспечивали эти терминалы, а потом подключил это к единой сети, после чего начал раздавать интернет потребителям. А поскольку ВСУ не озаботилась создание своей военной связи (с началом СВО она быстро пришла в негодность), было принято решение массово закупить и поставить им терминалы "Старлинк", которые потом стали их основой коммуникации на поле боя. Получилось это неплохо. При этом на международно-признанной территории РФ "Старлинк" запрещен к использованию. В частности, когда был прорыв в Курскую область, ВСУ с удивлением обнаружили, что их терминалы просто перестали работать. Официально переданных терминалов в ВСУ тоже не очень много. Они в основном используют терминалы с левыми аккаунтами из далеких стран. И тут Маск решил навести некоторый порядок, притормозив скорость работы интернета. Правда, это произошло в том числе из-за выхода некоторых спутников из строя в связи с прекращением жизненного цикла самого спутника (нужно запускать дополнительные). Это снижение скорости и емкости потока привело к тому, что ВСУ во многом потеряли способность управлять дронами. Что они делали? Они из терминала "Старлинк" выбирали часть контроллеров, которые отвечали за прием сигнала. Модернизировали антенное устройство. Ставили это на беспилотники самолетного типа Аэропракт A-22, начиняли взрывчаткой и запускали, управляя им через спутник. Это хорошая идея. Но управление таким боеприпасом осуществляется не только через спутник. Есть инерциальная система отсчета и многие другие факторы. Мы и так сбиваем эти БПЛА. Но то, что киевский режим перестал эксплуатировать "Старлинк" так, как он был задуман - это хорошо. Повторюсь, Россия не является страной-эксплуатантом системы Маска. Нас она не касается. - А как наши дроны ведут трансляцию и передают координаты огневым позициям, когда летят поражать какую-то цель? - Мы работаем не через спутник, а через систему ретрансляторов, которые заранее установлены вдоль линии соприкосновения. И у нас есть своя система навигации ГЛОНАСС, которая хорошо показывает себя на поле боя. Почему у нас в центре крупных городов навигаторы тормозят? Это сделано в целях безопасности, чтобы враг не использовал любые системы навигации: и китайскую "Бэйдоу", и американский GPS. А на поле боя все эти ограничения сняты. И отключения "Старлинка" никак не влияют на эффективность нашего разведывательно-ударного комплекса: выделенные силы и средства, которые решают конкретные задачи по выявлению и поражению целей. - А военный интернет свой мы когда создадим? Насколько я понимаю, с "Рассветом" вопрос пока откладывается. - Я бы не сказал, что он откладывается. "Рассвет" обещали запустить уже в этом году. Мобильный наземный терминал уже готов. Это даже не проблема, а объективные моменты, связанные с выведением спутников. Нам нужно минимум 300 спутников на орбите для обеспечения бесперебойной связи. А мы этого каждый день делать не можем. Есть такое понятие - астрономическое окно. Это когда ты как можно дешевле, удачнее и лучше пытаешься посадить спутник в те параметры, которые ему назначаются на орбите. И эти 300 спутников спланированы по определенным орбитам. Терпение. Надо набраться терпения. Мы их еще увидим. Перспективы у "Рассвета" очень неплохие. - Также для улучшения ситуации со связью предлагают размещать на фронте локальные сотовые сети LTE и устанавливать связь на аэростаты. - Ретрансляторы на аэростатах - идея хорошая, но на самом деле это прошлый век. Более того, система связи на ЛБС зависит не только от ретрансляторов, но и от узлов связи и техники связи. Поэтому в войска сейчас поступает система "Свод". Он способна поддерживать коммуникацию между соединениями, находящимися на одном операционном направлении более системно и с минимальными задержками. Раньше у нас обмен между этими соединениями проходил через узел связи Генштаба, то "Свод" реализует принцип цифрового информационного поля, который задействует и систему разведки, и систему поражения. Скажем, если рядом с тобой ведут боевые действия бригада морской пехоты, танковая дивизия и десантники, ты с ее помощью напрямую рассылаешь им информацию о происходящем у тебя на участке как можно быстрее и как можно объемнее. Это позволяет лучше принимать решения. - В начале беседы вы сказали, что "Пэтриот" вряд ли может сбивать серьезные цели. Тем не менее, противник все равно стягивает его защиты от наших ударов по энергетике. - Почему сами западные эксперты пишут, что "Пэтриот" проиграл? Потому что это устаревшая система, которая не может отразить налет наших ракет, запускаемых "Искандером". Ни одну, ни вторую. У него там две ракеты: одна - крылатая, вторая - баллистическая. Причем ее модернизированный вариант еще способен маневрировать в полете. "Пэтриот" еще может поразить ракету во время ее старта, пока она разгоняется и не дошла до высшей точки параболы. Но он ее не достанет, потому что его пусковые установки. Может быть, во время ее полета он ее видит. Но, пытаясь ее сбить, натыкается на нашу ПВО. А на нисходящей траектории ракету сбить невозможно, потому что она летит быстрее зенитной ракеты. Даже на встречном курсе это почти невозможно, потому что она еще и маневрирует. - Какой у вас в целом прогноз по этим ударам? - Будем бить, пока не добьемся, чтобы киевский режим согласился на наши предложения, которые мы давно уже озвучивали. Это и меморандум от декабря 2021 года, и переговоры в Стамбуле, и встреча в Анкоридже. Каждый раз мы им предлагали выгодные для них условия, но те, кто науськивает Украину против нас, каждый раз наши предложения отклоняли. А сейчас ситуация изменилась. Зеленский просто перестал владеть информацией и руководить вооруженными силами. Поэтому на переговорах в Абу-Даби наша делегация довела до Умерова реальную информацию о состоянии украинской армии: что у нее с качеством, что у нее с количеством. Я все же надеюсь, что мы сейчас наблюдаем начало перелома, когда сопротивление врага на линии соприкосновения и в целом система обороны киевского режима будет сломлена.О других аспектах украинского конфликта и международной безопасности - в материале Ростислава Ищенко: Я не жадный, просто России надо еще больше Украины

