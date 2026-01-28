https://ukraina.ru/20260128/ya-ne-zhadnyy-prosto-rossii-nado-esche-bolshe-ukrainy-1074928658.html

Я не жадный, просто России надо еще больше Украины

Я не жадный, просто России надо еще больше Украины

В связи с очередным раундом переговоров по урегулированию украинского кризиса вновь актуализировалась дискуссия о послевоенных западных границах России.

Понимаю, что в любом случае останутся люди, уверенные, что "нам ничего не надо, корми их потом", но всё же большая часть населения не лишена здравого смысла, поэтому попытаюсь показать как должны развиваться события после подписания мира и почему лучше не иметь никакой Украины, но если уж какую-то и иметь, то как можно меньше и как можно дальше на Запад.С моей точки зрения есть три возможных варианта решения территориального вопроса:1. Идеальный. Украина входит в Россию вся, кому не нравится, бежит в Канаду или в Европу, остальные постепенно врастают в новую реальность. Это даст необходимую глубину зоны безопасности и заставит Польшу с Румынией думать не о том, как бы России побольше гадостей учинить, а о превратностях судьбы. Государство, которое потенциально когда-нибудь может выдвинуть России территориальные претензии, исчезает.2. Хороший. Государственная граница проходит по западным границам Житомирской и Винницкой, ещё лучше Ровенской и Хмельницкой областей. Зона безопасности достаточная, но восточноевропейские русофобы сохраняют между собой и Россией более-менее толстую украинскую прокладку, что придаёт им ненужной смелости. К тому же остаётся юрисдикция, способная (независимо от того, что будет написано в соглашениях) когда-нибудь заявить претензии на любые бывшие территории УССР, включая Крым и Севастополь.3. Вынужденный. Раздел Украины на Правобережную и Левобережную по Днепру, с учётом российских плацдармов в Херсоне и Запорожье. В идеале, такие же плацдармы стоило бы сформировать в местах всех основных мостовых переходов через Днепр, что означало бы присоединение правобережных районов Днепропетровска, Кременчуга и Киева, а также целиком расположенных на правом берегу Черкасс.В этом случае зона безопасности получается урезанная, но всё же достаточно надёжная для прикрытия коренных русских областей от внезапного ракетного удара. Контроль мостовых переходов позволяет обезопасить левый берег от внезапного вторжения сухопутных сил врага (это не обязательно будут чисто украинские силы), а плацдармы на правом берегу дают возможность угрожать превентивным ударом в случае развёртывания на Украине иностранных войск или проведения явной подготовки к нападению на Россию с её территории.Всё, что меньше – однозначно плохо, так как не решит главную задачу: создание надёжной глубины противоракетной обороны.Давайте без шапкозакидательства и самоуспокоения подумаем, чем займётся Украина, если она сохранится, сразу после окончания военных действий. Киевская пропаганда будет утверждать, что "в тяжёлой неравной борьбе украинцы победили, сохранив независимость, хоть частью территорий пришлось временно пожертвовать". Временно – ключевое слово. Подготовка реванша станет смыслом существования Украины, если она уцелеет после СВО. И не надо утешать себя тем, что "мы там создадим военные базы, наразмещаем войск, назначим собственное правительство и будем всё контролировать". Во-первых, такой контроль был бы намного дороже, чем собственно включение неких территорий в состав РФ. Во-вторых, сам факт согласия на сохранение части Украины будет свидетельствовать о том, что общая геополитическая обстановка не оставила нам возможности добить её до конца.Киев не готов даже из Донбасса войска вывести добровольно, собирается воевать до последнего украинца, а тут он ни с того, ни с сего и базы создать позволит и правительство себе назначить. Пока что уже год Украину совместными с Трампом усилиями нам удаётся продавить только на прекращение огня по линии разграничения, при этом Киев требует, а Запад ему обещает "гарантии безопасности" после прекращения огня, предполагающие появление на Украине военных контингентов НАТО, а также перевооружение армии, которую Киев опять-таки не хочет сокращать ниже 700 тысяч человек.Можно, конечно, уничтожить ВСУ и занять всю территорию Украины, но это и есть первый вариант, ибо кто же уйдёт с территорий, оплаченных кровью?То есть, если по договору какая-то Украина остаётся, это значит, что решение было вынужденным и свободно распоряжаться на её территории мы не сможем. В лучшем случае сможем (и то не обязательно) прописать запрет Западу на её военное освоение и подтверждение постоянного нейтралитета, но добиться строгого выполнения этого запрета будет крайне сложно. Для этого надо быть готовым в любой момент, как только произойдёт первое же нарушение соглашения, начать боевые действия.Между тем, сразу же по окончании СВО, ВС РФ перейдут в стадию трансформации. Армию первыми покинут люди, которые не мыслят себя без войны. Они отправятся воевать в разные ЧВК (причём не обязательно в российские) в Азию, Африку, куда угодно, где идёт война и нужны люди с опытом. Армию также покинут по демобилизации, контрактники, которые воевали на базе высокого патриотического порыва, равным образом и те, кто пошёл на СВО потому, что там платили. Большая часть воюющей армии всегда мечтает вернуться к семьям, в мирную жизнь. Часть из них "не найдёт себя на гражданке" и вновь вернётся в армию, но это будет относительно небольшой процент. В результате уже через год после окончания боевых действий в армии останется не более 50% воевавших. При этом задачу увеличения и профессионализации армии никто не отменял.Думаю, что призывная система в России всё равно останется в качестве вспомогательной, но призывники будут охранять тыловые склады и мыть полы в генштабе, реально же служить будут контрактники-профессионалы, опыт СВО свидетельствует, что только профессионал отвечает задачам современной войны. В условиях мира, когда нет повышенных выплат, ещё предстоит найти способ привлечь в армию достаточное количество контрактников, чтобы иметь в ней свыше миллиона профессионалов, связавших с ВС РФ свою судьбу. То есть, в первые лет пять (как минимум) после окончания СВО, армия будет переживать период реформ, а её численность временно сократится, причём сократится именно за счёт имеющих боевой опыт профессионалов, прошедших СВО. Не только поэтому, но и поэтому тоже, начать вторую СВО, сразу же вслед за первой будет крайне трудно, даже если очень нужно.Что будет делать Украина с момента окончания боевых действий? Она постарается наладить у себя массовый выпуск ударных БПЛА и ракет (крылатых и баллистических), дальностью 500-1000 км. Причём надо иметь в виду, что задел уже есть, как минимум БПЛА в ходе СВО Киев выпускал в больших количествах и разных типов. Если по каким-то причинам не получится наладить выпуск у себя, Киев постарается организовать соответствующее производство у союзников (в Польше, Германии, в Скандинавии, в Великобритании). Учитывая позицию этих стран в отношении России, не думаю, что Украина столкнётся с серьёзными сложностями в организации подобного производства. Естественно, сам факт производства (хоть на территории Украины, хоть за её пределами) будут держать в тайне.Кроме того, Киев постарается освоить производство или приобрести гиперзвуковые ракеты.Задача – накопить ударный потенциал, достаточный для того, чтобы в случае начала конфликта с Россией иметь возможность накрыть ракетами на долговременной основе практически всю европейскую часть РФ.От Чернигова до Москвы 550 км, от Киева – 850. Поэтому я и пишу, что только граница по Днепру с дополнительными плацдармами на правом берегу (в том числе и в районе Киева) создаст достаточную глубину зоны безопасности. При этом некоторые участки коренной российской территории (в границах РСФСР) от Днепра достанут даже ракеты, дальностью 500 км. Но сам факт наличия значительной буферной зоны в которой будут эшелонировано размещены российские средства ПВО/ПРО, резко уменьшит опасность ракетного удара по тому же Белгороду, хоть и не снимет её полностью. Полностью гарантировать безопасность может только граница западнее Житомира.Если кто-то думает, что можно "не позволить" Украине, если она сохранится в качестве независимого государства, создать ракетное оружие и накопить достаточное количество ракет, напомню опыт США, которые никогда не стеснялись бомбить кого попало по поводу и без, но так и не смогли не позволить КНДР и Ирану обзавестись дальнобойным ракетным оружием (в случае КНДР и вовсе межконтинентальным). Всё более широкую номенклатуру ракетного оружия производит Турция. КНДР, Индия, Пакистан, а также Израиль (последний неофициально) стали не только ракетными, но и ядерными державами. Ракеты и БПЛА, дальностью до тысячи и выше км состоят на вооружении многих стран и больше не являются какой-то экзотикой.Ставка Украины на БПЛА и высокоточное ракетное оружие в ходе начального этапа СВО оказалась достаточно успешной, а производство БПЛА (в отличие от тех же снарядов) оказалось достаточно простым для того, чтобы массово производить их до сих пор). Киев не сумел решить задачу создания в приграничных областях России паники за счёт массированных террористических ракетных ударов. Не сумел, в том числе и потому, что ракеты получал преимущественно от Запада в ограниченном количестве, не позволяющем надёжно перегружать систему ПВО/ПРО. Легко предположить, что украинские военные, готовясь к новому конфликту (а они к нему обязательно будут готовиться) постараются изменить ситуацию и обеспечить себя ракетами в как можно большем количестве.Если производство будет организовано на территории Украины, Киев получит преимущество контроля над ним и может в критической ситуации попытаться резко расширить производство ракетного оружия. Если производство будет организовано на Западе, то с расширением в случае необходимости возникнут трудности, но зато оно будет находиться вне пределов досягаемости России. Что же касается доставки, то схема провоза военных грузов "мирными" фурами достаточно отработана в ходе СВО.В общем, полагаться на то, что "не сделают, не смогут, не позволим" нельзя. Надёжна только та безопасность, которую контролируешь сам. Напомню, что главной целью СВО является обеспечение безопасности России на западном направлении, а опасность России на этом направлении возникла именно благодаря возникновению независимой Украины. Новая граница России по бывшей западной границе УССР является идеальной как с точки зрения её защитимости в конвенциональном конфликте, так и с точки зрения глубины зоны безопасности, прикрывающей стратегические тыловые объекты России. Чем сильнее сдвигается граница на Восток, тем больше проблем именно с точки зрения обеспечения безопасности России в случае быстро нарастающего военного кризиса.Хорошо, конечно, тешить себя мыслью, что ежели чего, то "на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом", но, как свидетельствуют практика и опыт, войны зачастую начинаются внезапно, а враг всегда стремится удивить всякими неприятными неожиданностями. Поэтому чем дальше он отодвинут от жизненно важных центров ещё до войны, тем надёжнее гарантирована безопасность. Так что лично мне территории хватает, но для обеспечения безопасности России надо ещё.

россия

украина

киев

