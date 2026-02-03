https://ukraina.ru/20260203/vsu-nadeyutsya-chto-ikh-prikroyut-voenkor-linin-pro-uspeshnuyu-taktiku-prosachivaniya-shturmovikov-1075094413.html

ВСУ надеются, что их прикроют: военкор Линин про успешную тактику просачивания штурмовиков

В зоне СВО российские военные применяют тактику просачивания малыми группами, она является успешной из-за пассивности солдат ВСУ, которые надеются только на прикрытие с воздуха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

Не так давно военкор побывал на позиции своих боевых товарищей из состава группировки "Днепр". Сейчас они решают тактические задачи, чтобы потом приступить к штурму укрепленных позиций ВСУ на трассе "Запорожье-Орехов".По мнению Линина, сейчас дроны стали тем фактором, которые не дают свободно перемещаться близ ЛБС. На земле теперь не надо иметь много войск – достаточно иметь несколько опорников, уверен военкор."Почему у нас так успешно проходит тактика просачивания, когда наши группы по два-три человека спокойно проходят между украинскими опорниками? Потому что украинцы не выходят наружу и ничего не осматривают. Они лишь надеются, что их прикроют с воздуха", — подчеркнул журналист.И задача российских штурмовиков – как можно быстрее пересечь эту килл-зону и найти надежное укрытие. Они прячутся и сообщают: "Все, мы здесь", именно так проходят боевые действия, сообщил Линин."Когда у нас говорят, что нашим войскам осталось пройти от Орехова до Запорожья – это не совсем так. Орехов был серьезным укрепрайоном. Нам придется его брать. И как с Гуляйполем не получится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.

