Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова

Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова - 30.01.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова

В Купянске ВСУ применяют нашу же тактику просачивания мелкими группами в сам город. Мы можем говорить, что контролируем Купянск, но на ряде направлений там тоже есть и группы противника. Внутри города идут боестолкновения и зачистки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о якобы достигнутых договоренностях между Россией и Украиной по энергетическому перемирию.- Юрий Альбертович, может ли этот вопрос стать предметом обсуждения на переговорах в Абу-Даби, учитывая то, что энергосистема Украины, судя по всему, уже понесла критические повреждения?- Украина ставит этот вопрос уже не первый раз. Но на сегодняшний день примерно половину энергетических потребностей Украины покрывают атомные электростанции. У нас был проект по нанесению ударов по трансформаторам 750 кВт, которые обеспечивают электроэнергией с АЭС всю территорию страны. Этот механизм был разработан еще в советское время на случай ядерной войны. У нас есть возможность отключить эти трансформаторы, тогда Украина окажется в конце 19 века.Допускаю, что переговоры о прекращении ударов могут идти. Украина обещает не наносить удары по НПЗ в обмен на то, что Россия не будет бить по украинским ТЭЦ.Если говорить о том, как бы это повлияло на ситуацию на фронте, то это значительно облегчит положение украинской армии, так как энергетические мощности, которые мы выводим из строя, обеспечивают ВПК Украины. В том числе предприятия по сборке БПЛА и ремонту боевой техники. Этот компромисс, если он будет принят, сыграет в пользу украинской армии.- Недавно появилась информация о том, что нашим бойцам, которые держали оборону в Центральной районной больнице Купянска большую помощь оказали дроны "Бердыш". С помощью этих коптеров удалось наладить снабжение по воздуху. Можно ли считать этот беспилотник, разработанный еще в 2024 году, аналогом украинской "Бабы Яги", и как этот дрон поменяет ситуацию в воздухе?- Есть не только "Бердыш", но и ряд других гексакоптеров, или сельскохозяйственных дронов, способных поднимать груз до 50 килограммов и доставлять его на расстояние 10-20 километров. Это серьезные разработки, которые сейчас запускаются в серию. Помимо снабжения, они могут ставить минные поля и использовать кумулятивные боеприпасы и наносить удары по укрытиям противника. До этого мы использовали украинские трофейные дроны, которые проходили перепрошивку.Главная сложность при применении подобных беспилотников, это система связи. Традиционная система связи уязвима для систем РЭБ. Украина имеет РЭБ западного производства, чтобы выводить из строя наши БПЛА. Главное же преимущество дронов типа "Баба Яга" это система управления, основанная на широкополосном интернете спутников Илона Маска. Поэтому мы сейчас занимаемся созданием собственной системы спутников. Такие спутники должны у нас появиться в 2027 году. Группировка будет составлять порядка 200, а потом и 800 спутников. Это позволит решить вопросы управления дронами такого типа.Но "Бердыш" это все равно технологический прорыв, потому что создать коптер, который может долго находиться в воздухе, быть управляемым либо совершать полет автономно, - серьезное достижение наших разработчиков.- Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) утверждает, что российские беспилотники, которые нанесли удар по аэродрому под Кировградом и уничтожили там вертолеты Ми-24, управлялись через Starlink. Значит, это технология масштабно применяется и нашими военными?- Волонтеры покупают комплекты Starlink и передают нашим военным, которые в инициативном порядке применяют их. Еще в советское использовались самолеты-ретрансляторы для наведения авиации на большое расстояние. То есть БПЛА-ретрансляторы тоже могут помогать нашим "Гераням" без всяких "Старлинков". При этом пункт наведения находится в глубоком тылу. Время задержки прохождения сигнала через один-два ретранслятора минимально, что позволяет с высокой точностью поражать цели в режиме онлайн.Видеокамеры на "Геранях" — это тоже серьезное достижение наших разработчиках. В сети есть кадры, на которых наши "Герани" летят на сверхмалой высоте порядка 15 метров. Мы не стоим на месте и примерно раз в три месяца появляются серьёзные разработки, которые усложняют работу украинской ПВО.- Инициатива нового главы Минобороны Федорова убивать 50 тысяч россиян в месяц, повторенная Зеленским, говорит о том, что в области дронов у противника есть еще какие-то ноу-хау, или это чисто пропагандистское заявление?- На Украине есть как войска беспилотных систем, так и войска ПВО на основе беспилотников, специальный род войск, который решает задачи ПВО. Кроме того, есть понятие килл-зоны, который распространяется на 50 километров от линии боевого соприкосновения.Войска беспилотных систем ВСУ были разделены на группы подразделений, одна из которых отвечала за уничтожение всего, что движется на расстоянии от 0 до 5 километров, вторая от 5 до 10, третья от 10 до 15, четвертая от 15 до 20 и последняя от 20 до 50. Это "Птицы Мадьяра", которые считаются наиболее профессиональными и лучше всех оснащенными. За убийство каждого солдата подразделению начисляются баллы, на которые командир может покупать все необходимое. Хотя сама по себе идея платить за убийство преступная.Но этот подход связан с тем, что у Украины нет личного состава, чтобы закрыть линию соприкосновения. И на некоторых участках они планируют держать оборону с помощью дронов, потому что в наступление идти некому. А личный состав сосредоточивать на перспективных направлениях, где готовятся наступательные действия.Это позволит нам вычислять вероятные направления ударов. Мы тоже знаем тактику килл-зоны и используем ее. Последние операции проводятся уже с расчетом выявления пунктов управления беспилотниками. И мы работаем по ним с помощью артиллерии и высокоточного оружия, уничтожая в первую очередь боевые расчеты беспилотных систем. Таким образом украинская тактика потерпит крах.- На Харьковском направлении и в районе Купянска нам удаётся нейтрализовать операторов украинских дронов?- В Купянске ВСУ применяют нашу же тактику просачивания мелкими группами в сам город. Мы можем говорить, что контролируем Купянск, но на ряде направлений там тоже есть и группы противника. Внутри города идут боестолкновения и зачистки.Контроль над Купянском для Сырского играет ключевую роль, потому что он планирует оттянуть туда значительное количество наших войск, чтобы за это время создать систему укреплений вдоль коммуникаций, ведущих к Харькову.Пройдя по восточному берегу Оскола, мы взяли под контроль Купянск-Узловой. Но между Купянском и Купянском-Узловым есть серая зона, которая контролируется и нашими, и украинцами. И пока мы полностью не освободим всю агломерацию между Купянском и Купянском-Узловым, говорить об их полном освобождении будет сложно опять же в силу постоянного использования противником тактики просачивания.- Кажется, Трамп задумал очередную победоносную войну с Ираном. Способен ли Иран отразить воздушное нападение?- Авианосная группировка в районе Персидского залива, это в том числе эсминцы и атомная подлодка типа "Огайо" с крылатыми ракетами, которых около 600 штук. Сейчас туда подходят корабли усиления.Наряд сил для нанесения удара крылатыми ракетами состоит из порядка тысячи единиц. Плюс к этому бомбардировщики и другие самолеты, которые базируются на аэродромах Ближнего Востока. Переброшены туда уже комплексы противоракетной обороны THAAD и комплексы Patriot для прикрытия девяти американских баз на Ближнем Востоке.Вероятность удара по Ирану почти стопроцентная. На фоне внутриполитической ситуации, событий в Миннеаполисе, Трампу нужно будет отвлечь и демократов, и республиканцев маленькой победоносной войной. Сначала американцы должны будут подавить ПВО, а потом нанести удары по объектам атомной программы и госуправления. Зарубежные эксперты полагают, что удары будут направлены и на физическое устранение ведущих политиков.Очень много будет зависеть, как сработает Иран. У Ирана есть гиперзвуковые ракеты "Фаттах-1" и "Фаттах-2". Ни одна из этих систем не была перехвачена ни американским THAAD, ни израильским Arrow-2. Если Иран применит эти ракеты пострадают американские корабли и базы. А если Тегеран ударит этими ракетами по ядерному комплексу Израиля, то последствия будут тяжелыми для всего Ближнего Востока.Таким образом возможность Ирана ответить несимметрично является сдерживающим фактором. Таким образом возможность Ирана ответить несимметрично является сдерживающим фактором. Но думаю, что Трамп попытается нанести точный и болезненный укол, чтобы поднять свой рейтинг и показать, что США — это единственная супердержава.

