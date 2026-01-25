https://ukraina.ru/20260125/my-smozhem-nanesti-udar-po-pittufiku-belukhin-nazval-bazu-v-grenlandii-vazhnoy-tselyu-dlya-sderzhivaniya-1074772628.html

"Мы сможем нанести удар по Питтуфику": Белухин назвал базу в Гренландии важной целью для сдерживания США

"Мы сможем нанести удар по Питтуфику": Белухин назвал базу в Гренландии важной целью для сдерживания США - 25.01.2026 Украина.ру

"Мы сможем нанести удар по Питтуфику": Белухин назвал базу в Гренландии важной целью для сдерживания США

Американская космическая база Питуффик в Гренландии — ключевой объект системы предупреждения США (СПРН). В случае угрозы Россия может нанести по ней удар, чтобы лишить противника этого преимущества в Арктике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист Никита Белухин

2026-01-25T05:50

2026-01-25T05:50

2026-01-25T05:50

новости

арктика

россия

сша

дональд трамп

авиабазы

военная эскалация

геополитика

гренландия

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293363_0:68:3001:1756_1920x0_80_0_0_19ca57b854aee3bee329504c8ac9b01a.jpg

Рассуждая о гипотетическом военном противостоянии в Арктике, Белухин указал на уязвимость американской базы в Гренландии. "И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что российских возможностей в регионе для этого достаточно. "Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу", — сказал скандинавист.Белухин напомнил о стратегической роли американской базы, которая ранее называлась авиабаза Туле. "Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО", — пояснил он.Эксперт отметил, что именно такая возможность силового ответа является сдерживающим фактором. "Повторюсь, Трамп специально не говорит, что он хочет разместить в Гренландии. Эта игра на нервах продолжится еще какое-то время", — заключил Никита Белухин.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.

арктика

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, арктика, россия, сша, дональд трамп, авиабазы, военная эскалация, геополитика, гренландия, главные новости, дзен новости сво, дзен сво, пво