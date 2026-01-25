"Мы сможем нанести удар по Питтуфику": Белухин назвал базу в Гренландии важной целью для сдерживания США - 25.01.2026 Украина.ру
Американская космическая база Питуффик в Гренландии — ключевой объект системы предупреждения США (СПРН). В случае угрозы Россия может нанести по ней удар, чтобы лишить противника этого преимущества в Арктике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист Никита Белухин
Рассуждая о гипотетическом военном противостоянии в Арктике, Белухин указал на уязвимость американской базы в Гренландии. "И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН", — заявил эксперт.Он подчеркнул, что российских возможностей в регионе для этого достаточно. "Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу", — сказал скандинавист.Белухин напомнил о стратегической роли американской базы, которая ранее называлась авиабаза Туле. "Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО", — пояснил он.Эксперт отметил, что именно такая возможность силового ответа является сдерживающим фактором. "Повторюсь, Трамп специально не говорит, что он хочет разместить в Гренландии. Эта игра на нервах продолжится еще какое-то время", — заключил Никита Белухин.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
05:50 25.01.2026
 
Американская космическая база Питуффик в Гренландии — ключевой объект системы предупреждения США (СПРН). В случае угрозы Россия может нанести по ней удар, чтобы лишить противника этого преимущества в Арктике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист Никита Белухин
Рассуждая о гипотетическом военном противостоянии в Арктике, Белухин указал на уязвимость американской базы в Гренландии. "И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что российских возможностей в регионе для этого достаточно. "Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу", — сказал скандинавист.
Белухин напомнил о стратегической роли американской базы, которая ранее называлась авиабаза Туле. "Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО", — пояснил он.
Эксперт отметил, что именно такая возможность силового ответа является сдерживающим фактором. "Повторюсь, Трамп специально не говорит, что он хочет разместить в Гренландии. Эта игра на нервах продолжится еще какое-то время", — заключил Никита Белухин.
Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
