Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику
Трамп специально не говорит, что конкретно ему нужно получит в вопросе Гренландии. Это мощный способ давления на Данию и партнёров по НАТО. Эта игра на нервах может продлиться еще достаточно долго
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия наблюдает за развитием ситуации вокруг Гренландии и США, но не имеет отношения к этому вопросу. Он отметил, что сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу миропорядка. Дипломат подчеркнул, что если западные страны, говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать по понятиям, то это их выбор.
- Никита, Трамп очень громко говорил о Гренландии еще год назад. Потом эта тема ушла из повестки дня. Сейчас она активизировалась снова и перешла в формат полноценного политического шоу. Он к этому целенаправленно готовился целый год? Или он поймал кураж после похищения Мадуро?
- Гренландия в целом довольно спорадически возникает в повестке дня. Отчасти это ошибка датской дипломатии. Копенгагену следовало бы поддерживать стабильный интерес американского союзника к Гренландии и той деятельности, которую на ней ведут датские военные, однако гренландский вопрос регулярно обострялся именно в связи с крупными военным проектами, экологическими претензиями, требованиями компенсаций, колониальными травмами и т.д.
В этом отношении мне представляется, что соседней Норвегии за счёт целенаправленных усилий удаётся поддерживать более стабильный интерес союзников к важной для неё Северной Норвегии.
Кроме того, можно вспомнить, что в октябре 2020 г., то есть на завершающей стадии первого срока Трампа, была подписана дорожная карта по сотрудничеству между США и Гренландией в сфере торговли и инвестиций, образования, туризма, управления окружающей средой и энергетики и добывающей промышленности. Но востребован ли этот документ сейчас? В целом на гренландском направлении очень мало последовательности и конструктивности.
Кстати, тогда же в октябре 2020 г. стороны договорились о том, чтобы контракт на обслуживание авиабазы Туле (сейчас это космическая база Питуффик) вновь перешёл к датско-гренландской фирме, эти переговоры тянулись примерно с 2014 г.
Поэтому вопрос с обслуживанием американского военного объекта может стать серьёзным способом давления на Гренландию, это ведь довольно существенный источник доходов для гренландского бюджета.
- Что конкретно Трамп хочет от Гренландии? Понятно, что у него есть ряд военных, экономических и политических запросов, но обо всем этом можно было бы спокойно договориться с Данией, а не устраивать политическое шоу.
- Думаю, что сознательная часть его политической переговорной тактики и одновременно способ перегрузить информационное поле, чтобы СМИ тратили время и силы на разгадку его подлинного замысла, который якобы существует. Не исключено, что он может поменять свои планы на ходу, поэтому неясность его целей и задач – это элемент его политического поведения. Такая неопределённость позволяет Трампу оставаться хозяином положения, ведь все ответы всё равно находятся у него. А если его намерения понимаются в невыгодном для него свете, то он всегда может сказать, что СМИ его нарочно поняли неправильно и извратили его планы.
Но вы правы, что переговорные каналы по поводу потенциального расширения американского военного присутствия уже существуют. Существует межправительственный Постоянный комитет между США и Данией и аналогичный Совместный комитет между США и Гренландией, но где также участвуют датские представители. Более того, в преамбуле к Соглашению Игалику 2004 г. США признавали процесс деколонизации Гренландии путём превращения её в полноценную часть Королевства Дания.
- В таком случае, можно ли сказать, что Трамп требует от Гренландии всего и сразу, а там уж как получится?
- Как я уже сказал, это его сознательная стратегия – не говорить, что конкретно он хочет.
Трамп использует довольно размытые понятия в духе "США нуждаются в Гренландии ради национальной безопасности". Да, иногда он говорит про "Золотой купол", но не уточняет, какие конкретно элементы "Золотого купола" могут быть размещены в Гренландии. Не говоря уже о том, насколько этот "купол" можно вообще создать.
Повторюсь, Трамп специально не говорит, что ему нужно. Это мощный способ давления на Данию и партнёров по НАТО.
- Вы сказали, что Норвегии, в отличие от Дании в вопросе Гренландии, за счёт целенаправленных усилий удаётся поддерживать более стабильный интерес союзников к Северной Норвегии. Поясните, пожалуйста, о чем идет речь.
- Для Норвегии ее северные регионы традиционно представляют большую важность из-за того, что они граничат с Россией. Это серьезный плацдарм для подготовки арктических подразделений различных европейских вооруженных сил, способных вести боевые действия в условиях низких температур.
Осло нужно, чтобы этот регион на уровне коллективного планирования НАТО и многостороннего военного сотрудничества (Германия, Великобритания, Франция) был закреплен как один из приоритетов обороны.
А то, что происходит вокруг Гренландии, норвежцев волнует в меньшей степени, хотя они и выступают солидарно с датчанами и говорят о неприемлемости действий Трампа. Норвежские офицеры, направлявшиеся в Гренландию, прежде всего должны были вообще понять оперативную обстановку, как и где там можно сотрудничать на уровне всего альянса.
Потому-то я и говорю, что Норвегия поддерживает стабильный интерес союзников вокруг своих северных регионах. А у Дании тема Гренландии возникает спорадически – в связи с какими-то кризисами или большими проектами.
- Почему сейчас Дания ведет себя так, будто воды в рот набрала? Почему у Копенгагена нет адекватной реакции на поведение Трампа?
- Почему же? Реакция Дании в какой-то степени адекватная. Копенгагену в первую очередь удалось европеизировать гренландский вопрос, то есть показать, что Дания не одна против позиции США, а весь альянс считает это неприемлемым.
Они провели встречу в Белом доме. Был еще визит американской делегации из Конгресса. Создана рабочая группа. Есть инструменты публичной дипломатии (проведение демонстраций, заявления в СМИ). Все, что Дания может сделать, она делает. Проблема в том, что Копенгаген предлагает диалог, а Трамп не говорит, что он хочет.
Как можно работать с партнером, который предъявляет претензии и обвинения, но не выдвигает никакой конкретики? Что бы Дания ни сделала, Трамп ее будет критиковать. В этих условиях невозможно дать адекватный ответ.
- И сколько еще может продлится сегодняшнее шоу вокруг Гренландии?
- Сложно сказать. Еще в начале 2000х был сюжет, связанный с модернизацией РЛС на авиабазе Туле и включении этой РЛС в систему американской ПРО. Гренландия настаивала на том, что нужно подписать дополнительное соглашение, которое учитывало бы еще и гренландские интересы. Так вот по этому вопросу переговоры продлились четыре года: с августа 2000 по август 2004 гг. Поэтому о том, сколько продлится сегодняшняя история – сказать сложно.
- Если Трамп все же аннексирует Гренландию, насколько это может ухудшить наши позиции в Арктике?
- Это зависит от того, будет ли это аннексия в целом. Включение Гренландии как штата в политическое устройство США довольно проблематично. Например, что делать с 15-17 тысячами гренландцев, проживающих в Дании? Какое у них будет гражданство и доступ к социальным услугам, здравоохранению и пенсиям? Гренландия требует комплексного развития, и она может стать серьёзной головной болью для американской администрации.
На острове, к примеру, действует специальная стратегия по предупреждения самоубийств, программы поддержки культуры, литературы и искусства жителей Гренландии. Более того, Гренландия добилась того, что именно её представитель сейчас возглавляет комитет старших должностных лиц Арктического совета. Вряд ли США позволят Гренландии такую роскошь.
С другой стороны, это может быть не аннексия, а Договор о свободной ассоциации. И здесь многое будет зависеть от условий такого договора: готовы ли США развивать Гренландию в дальнейшем. Ведь Закон 2009 г. об автономии Гренландии всё же предусматривает её последовательное движение к независимости, постепенный переход под её ответственность всё более новых сфер управления. Конечно, на практике такая модель не вполне сработала, но тем не менее. А в случае свободной ассоциации или вхождения в состав США Гренландия может вообще потерять перспективу обретения независимости.
Кроме того, управление морскими биологическим ресурсами Гренландии требует заключения довольно сложных договоров с ЕС, Британией, Фарерскими островами и другими рыболовными игроками Северной Атлантики и Арктики. В случае перехода Гренландии к США также может встать вопрос о спорном острове Ханса (между Данией и Канадой), который был урегулирован в 2022 г. Тот же вопрос может стать и в отношении правопреемства заявок на уточнение границ континентального шельфа, которые подавала и курировала Дания. Перейдут ли они автоматически к США? То есть в правовой плоскости может возникнуть много сложных серых вопросов.
- Если Трамп фактически аннексирует Гренландию, может ли он нашпиговать ее стратегическими вооружениями до такой степени, что это будет представлять для нас серьезную угрозу?
- Я уже говорил, что США уже могут расширить свое военное присутствие в Гренландии. В соответствии с Соглашением Игалику, американцы должны только консультироваться с Гренландией и Данией о значительном изменении в параметрах своего военного присутствия. Другое дело, что на каких-то частях Гренландии создать военные базы трудно.
Например, в датских СМИ писали, что американцы хотят создать военно-морскую базу в бухте Илулиссат, но у них ничего не получится, так как этот фьорд входит в наследие Юнеско. У тебя в любой стране будут проблемы, если ты захочешь построить военный объект на месте природного заповедника.
Вопрос со стратегическими вооружениями связан с тем, что именно Трамп хочет разместить в Гренландии, а конкретики в этом вопросе до сих пор нет.
Гренландия – это большой разведывательный пост для мониторинга за водным, воздушным и космическим пространством. Это неотъемлемая часть системы СПРН, наблюдения за акваторией Северной Атлантики и Арктики, противолодочной борьбы и ПВО.
Если там будут какие-то позиционные районы ПРО, это может нарушить стратегическую стабильность. Если там появится эскадрилья F-35, это может вызвать у нас дополнительное нервное напряжение. Если это будут какие-то ударные вооружения – тоже. Трамп не говорит, что это может быть. Если скажет, тогда можно будет обсуждать, как мы на это можем реагировать.
Я все же думаю, что наших возможностей в Арктике хватит, чтобы купировать эту угрозу.
Война вокруг Гренландии явно не будет происходить в формате морских десантов. Это может быть обмен ракетными ударами и столкновение российской авиации с авиацией НАТО. И по Питуффику мы в любом случае сможем нанести удар в случае необходимости, чтобы лишить США такого важного объекта в их СПРН.
Повторюсь, Трамп специально не говорит, что он хочет разместить в Гренландии. Эта игра на нервах продолжится еще какое-то время.
