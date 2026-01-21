https://ukraina.ru/20260121/grenlandiya-kak-tramp-vernul-zapad-v-nachalo-20-veka-i-k-chemu-teper-gotovitsya-rossii-1074625691.html

Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России

Страсти вокруг Гренландии, которую очень хочет поглотить Дональд Трамп, не утихают. Будет ли сопротивляться Европа, какое будущее ждет мировую архитектуру безопасности и как происходящее повлияет на Россию – в материале издания Украина.ру

2026-01-21T16:55

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074605832_0:89:746:509_1920x0_80_0_0_137edde5c0affdf63f8fd61a670e4da5.jpg

Что же США хотят от ГренландииОдин из главных тезисов американского президента по Гренландии – он защищает остров от России и Китая. Это наглая и даже наивная ложь, которая не снилась даже профессиональным лгунам в американских масс-медиа, считает заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.По его словам, сложившаяся ситуация до комизма соответствует ленинскому определению "империализма как высшей стадии капитализма". Трамп готов на любую ложь, чтобы оправдать свои действия."Внешне это выглядит как возврат в начало двадцатого века, когда Ленин называл западные страны империалистическими хищниками. Уже в годы после второй мировой войны этот ленинский взгляд выглядел устарелым. Западные страны, напуганные Второй мировой войной, тогда договорились о цивилизованных нормах поведения: разобрали колониальную систему, избегали прямых оскорблений в адрес советского и китайского руководства, согласились на систему контроля над вооружениями. Но глобалистская идеология, которая царила последние 30 лет, вызвала к жизни самые неожиданные силы. В том числе и те, которые возвращают западное общество в колониальный период начала 20 века. Именно они сейчас царят в Америке", - сказал эксперт.Неясность целей и задач главы Белого дома – это элемент его политического поведения, рассказал специалист по Скандинавии, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин."Это его сознательная стратегия – не говорить, что конкретно он хочет. Трамп использует довольно размытые понятия в духе "США нуждаются в Гренландии ради национальной безопасности". Да, иногда он говорит про "Золотой купол", но не уточняет, какие конкретно элементы "Золотого купола" могут быть размещены в Гренландии. Не говоря уже о том, насколько этот "купол" можно вообще создать. Повторюсь, Трамп специально не говорит, что ему нужно. Это мощный способ давления на Данию и партнеров по НАТО", - отметил он.Белухин добавил, что США уже могут расширить свое военное присутствие в Гренландии. Трамп специально не говорит, что он хочет разместить на острове. Эта игра на нервах продолжится еще какое-то время, считает эксперт.По какому праву США могут овладеть ГренландиейЮридическая основа притязаний Соединенных Штатов на Гренландию - оспаривание законности контроля Дании над островом и актуализация исторических прецедентов территориального расширения США, рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев.Во-первых, позиция Белого дома, которую озвучил Стивен Миллер, ставит под вопрос правовые основания датского суверенитета, опираясь на современные интерпретации международного права.Во-вторых, США предлагают модель Договора о свободной ассоциации. Она успешно используется, например, в отношениях между Америкой и Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Суть такой модели — страна сохраняет формально свой суверенитет, но при этом ее внешняя политики и оборона переходят под контроль США."Я напомню, что вопрос законности контроля Дании над Гренландией уходит глубоко в историю, в период европейской экспансии. Ключевое разрешение спора было в 1933 году. Тогда, во время разбирательства между Данией и Норвегией, Постоянная палата международного правосудия в Гааге подтвердила суверенные права Дании над всей территорией острова", - сказал Гриняев.Это решение закрепило за Данией не только актуальный контроль над Гренландией, но и расширенные притязания на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане, добавил он.Сегодня правовой статус острова определяет Закон о самоуправлении, который одобрен и датским, и гренландским парламентами — на основе результатов референдума. Согласно этому документу, Гренландия независима во внутреннем управлении (налоги, образование, экономика), но внешняя политика и оборона находятся под юрисдикцией Дании.По словам эксперта, Трамп подвергает сомнению законность такого правового режима. Президент США говорит, что Дания не имеет достаточно легитимности, чтобы контролировать гренландские земли. То есть Америка иначе интерпретирует принцип эффективного контроля, который исторически использовался международным правом для признания фактического государственного суверенитета. Такой подход Трампа противоречит международным договоренностям, отметил Гриняев.Также США ссылаются на исторические прецеденты территориального расширения Америки в XIX веке, включая покупку Аляски у России в 1867 году и расширение контроля над стратегическими территориями в Тихом океане.Эти исторические аналогии не могут быть полностью применимы к современному правовому контексту, в котором принцип территориальной целостности государств и правило невмешательства во внутренние дела являются главными нормами Устава ООН, резюмировал Гриняев.Переключится ли Запад с Украины на ГренландиюЕвропейцы и США вряд ли истощат друг друга в вооруженной борьбе или экономической схватке за Гренландию, чтобы забыть о спонсировании Украины, полагает Дмитрий Бабич. Но сейчас происходит размывание и у европейцев, и у американцев мировоззрения, которое позволяло им выкидывать триллионы долларов на защиту Украины и на противостояние с РФ, добавил он.По его словам, сравнение Гренландии с Украиной невыгодно Трампу. Любой человек понимает, что Украина имеет колоссальное значение для безопасности России. И у России есть в сотни раз больше причин говорить о своих культурных, духовных и прочих связях с Украиной, чем у США с Гренландией. Но Трамп прямо говорит, что хочет оккупировать Гренландию."Таким образом в сознании западного человека размывается комплекс идей, на которых стояло противостояние с Россией. А значит, в какой-то момент поток помощи Украине начнет снижаться. И в этих условиях не только американцы, но и европейцы начнут подталкивать руководство Украины, с Зеленским или без него, к диалогу с Россией", - сказал Бабич.Ставка Вашингтона на западное полушарие через события в Венесуэле и вокруг Гренландии не отменяет, а, наоборот, усиливает инструментальное отношение США к украинскому направлению, считает Сергей Гриняев.Конфликт вокруг Украины останется для Вашингтона средством давления на Россию и Европу, но не станет вопросом "жизненно важного интереса", ради которого США готовы пойти на прямую эскалацию.При этом акцент на доктрине "своего" полушария лишь укрепляет тенденцию: чем жестче США закрепляются в Венесуэле и претендуют на Гренландию, тем больше Украина превращается в разменную карту в торге с Москвой и европейскими союзниками, резюмировал он.Последствия для РоссииПо мнению политолога Андрея Суздальцева, стратегически ситуация вокруг Гренландии сработает против России.В вопросах безопасности США укрепятся, отметил эксперт. Гренландия в два раза увеличивает доступ к береговой линии Арктики. За Гренландией находится знаменитый Северо-Западный проход между Атлантикой и Тихим океаном, который уже 500 лет забит льдом, и человечество ждет, когда он освободится. Трамп этот момент учитывает, когда говорит о новых торговых путях."Кроме того, открывается Ящик Пандоры. Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова. Много территорий, которые формально представляют собой остатки империй. Дания была империей, ей принадлежали Скандинавия, Исландия. Мы наблюдаем, когда имперские замашки сохраняются у правящей элиты", - сказал Суздальцев.По его словам, структура западного мира сыплется. И это свидетельство того, что идет распад однополярной системы, а Трамп пытается этот процесс остановить.Об истории Гренландии - в материале издания Украина.ру Между двух рыжих: Гренландия от Эйрика до Дональда.

2026

