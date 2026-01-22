Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии - 22.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260122/ekspert-o-grenlandii-tema-voznikaet-sporadicheski-chto-yavlyaetsya-oshibkoy-datskoy-diplomatii-1074642860.html
Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии
Вопрос о Гренландии возникает в международной повестке нерегулярно, что связано с ошибками датской дипломатии. В отличие от Копенгагена, Осло удаётся сохранять постоянное внимание союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
2026-01-22T04:20
2026-01-22T04:20
Анализируя периодичность обострений вокруг Гренландии, эксперт дал свою оценку. "Гренландия в целом довольно спорадически возникает в повестке дня. Отчасти это ошибка датской дипломатии", — заявил Белухин.Он пояснил, в чём состоит эта ошибка. "Копенгагену следовало бы поддерживать стабильный интерес американского союзника к Гренландии и той деятельности, которую на ней ведут датские военные", — сказал эксперт.Белухин привёл для сравнения успешный пример соседней страны. "В этом отношении мне представляется, что соседней Норвегии за счёт целенаправленных усилий удаётся поддерживать более стабильный интерес союзников к важной для неё Северной Норвегии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
04:20 22.01.2026
 
© X / Markus ValentinЙенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии
Йенс-Фредерик Нильсен, премьер-министр Гренландии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© X / Markus Valentin
Читать в
ДзенTelegram
Вопрос о Гренландии возникает в международной повестке нерегулярно, что связано с ошибками датской дипломатии. В отличие от Копенгагена, Осло удаётся сохранять постоянное внимание союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
Анализируя периодичность обострений вокруг Гренландии, эксперт дал свою оценку. "Гренландия в целом довольно спорадически возникает в повестке дня. Отчасти это ошибка датской дипломатии", — заявил Белухин.
Он пояснил, в чём состоит эта ошибка. "Копенгагену следовало бы поддерживать стабильный интерес американского союзника к Гренландии и той деятельности, которую на ней ведут датские военные", — сказал эксперт.
Белухин привёл для сравнения успешный пример соседней страны. "В этом отношении мне представляется, что соседней Норвегии за счёт целенаправленных усилий удаётся поддерживать более стабильный интерес союзников к важной для неё Северной Норвегии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния