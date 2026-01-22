https://ukraina.ru/20260122/ekspert-o-grenlandii-tema-voznikaet-sporadicheski-chto-yavlyaetsya-oshibkoy-datskoy-diplomatii-1074642860.html
Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии
Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии - 22.01.2026 Украина.ру
Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии
Вопрос о Гренландии возникает в международной повестке нерегулярно, что связано с ошибками датской дипломатии. В отличие от Копенгагена, Осло удаётся сохранять постоянное внимание союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин
2026-01-22T04:20
2026-01-22T04:20
2026-01-22T04:20
новости
осло
норвегия
сша
дональд трамп
украина.ру
гренландия
дипломаты
геополитика
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074453964_0:127:680:510_1920x0_80_0_0_989bf68859e08dbece0f906d0a6a0f4c.jpg
Анализируя периодичность обострений вокруг Гренландии, эксперт дал свою оценку. "Гренландия в целом довольно спорадически возникает в повестке дня. Отчасти это ошибка датской дипломатии", — заявил Белухин.Он пояснил, в чём состоит эта ошибка. "Копенгагену следовало бы поддерживать стабильный интерес американского союзника к Гренландии и той деятельности, которую на ней ведут датские военные", — сказал эксперт.Белухин привёл для сравнения успешный пример соседней страны. "В этом отношении мне представляется, что соседней Норвегии за счёт целенаправленных усилий удаётся поддерживать более стабильный интерес союзников к важной для неё Северной Норвегии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
осло
норвегия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074453964_0:0:680:510_1920x0_80_0_0_00184766268e3b9fa13b5e8f0eb7e709.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, осло, норвегия, сша, дональд трамп, украина.ру, гренландия, дипломаты, геополитика, главные новости, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, Осло, Норвегия, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Гренландия, дипломаты, геополитика, Главные новости, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен
Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии
Вопрос о Гренландии возникает в международной повестке нерегулярно, что связано с ошибками датской дипломатии. В отличие от Копенгагена, Осло удаётся сохранять постоянное внимание союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин