Эксперт о Гренландии: Тема возникает спорадически, что является ошибкой датской дипломатии

Вопрос о Гренландии возникает в международной повестке нерегулярно, что связано с ошибками датской дипломатии. В отличие от Копенгагена, Осло удаётся сохранять постоянное внимание союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал скандинавист, младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин

Анализируя периодичность обострений вокруг Гренландии, эксперт дал свою оценку. "Гренландия в целом довольно спорадически возникает в повестке дня. Отчасти это ошибка датской дипломатии", — заявил Белухин.Он пояснил, в чём состоит эта ошибка. "Копенгагену следовало бы поддерживать стабильный интерес американского союзника к Гренландии и той деятельности, которую на ней ведут датские военные", — сказал эксперт.Белухин привёл для сравнения успешный пример соседней страны. "В этом отношении мне представляется, что соседней Норвегии за счёт целенаправленных усилий удаётся поддерживать более стабильный интерес союзников к важной для неё Северной Норвегии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.

