Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически
Стратегически ситуация вокруг Гренландии сработает против нас. В вопросах безопасности США укрепятся. Она в два раза увеличивает доступ к береговой линии Арктики. За Гренландией находится знаменитый Северо-Западный проход между Атлантикой и Тихим океаном, который пока забит льдом. Трамп этот момент учитывает, когда говорит о новых торговых путях.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.В Швейцарии (Давос) начал работу 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). Ожидается. что президент США Дональд Трамп сделает на встрече ряд громких заявлений, в том числе и по поводу покупки Гренландии. Кроме того, Трамп объявит о расширении полномочий "Совета мира", созданного для Газы.- Андрей Иванович, удастся ли Трампу на этом форуме легитимизировать тот мировой порядок, который он собирается построить?- Формально там будет все прекрасно. Если подпишут устав Совета мира, то Трамп претендует на пост главы или даже императора мира, где даже ядерные державы будут в его свите. Он и нашему президенту предложил быть в его свите. Меня поразило, что наши федеральные каналы говорили об этом приглашении, как о свидетельстве желания Трампа поддерживать отношения с президентом России.Трамп эту идею будет отстаивать, потому что, реализовав ее, он станет не только президентом США, но президентом еще 60 стран. Подписание устава этого "совета" будет спектаклем. Далее видно, что Трамп уже принял боевую стойку и готов воевать за Гренландию, доказывая, что это вопрос безопасности США. Интересы США это, на самом деле, интересы всех стран Запада. Какая разница, кто из западных стан владеет Гренландией, Дания или США? Лишь бы не Китай и не Россия. При этом мы не слышим даже намека на какую-то дискуссию по урегулированию украинского конфликта. Все увлеклись именно Гренландией.Отмечу, что Россия, ведя спецоперацию на Украине, предоставила странам постсоветского пространства окно возможностей. И эти стран себя проявили по-разному. Чаще негативно по отношению к нам. Это ставит перед нами новые задачи по изменению региональной политики. Но оказывается, что этот конфликт открыл окно возможностей и для Запада. Не было бы российско-украинского конфликта, ни о какой Гренландии американцы и не вспоминали бы. Сейчас, когда Европа крайне заинтересована в поддержке США, они могут себе это позволить. То есть они тоже используют окно возможностей.На этом форуме, который не так интегрирован в международные отношения, как Мюнхенская конференция по безопасности, будет сделана попытка решить проблему с балансом сил. Европу сейчас растягивают на две части: через Атлантику и через Днепр. На двух стульях она усидеть не может.- Можно сказать, что у Европы открывается "второй фронт", которые не позволит ей заниматься украинской проблемой?- Раскол будет в политическом плане. Посмотрите, как вздохнула полной грудью старая Австро-Венгрия. Словаки, венгры, а к ним присоединяется и Чехия. "Австро-Венгрия" встала на дыбы и разваливает Евросоюз и НАТО. Если будет высадка американских войск в Гренландии, то НАТО превратится в абсурд, запутается в различного рода противопоставлениях и двойных оценках.Это, конечно, не "второй фронт", но это развал.- Насколько аннексия Гренландии усложнит вопросы безопасности России на северных рубежах?- В тактическом плане нам это выгодно. Наши враги перессорились, и Трамп от Гренландии в данный момент не откажется. Кризис только надвигается, и он нам на пользу. В пропагандистском формате мы не сможем это использовать, потому что всегда будет универсальный довод: это не тот случай. Мы пытались воспользоваться ситуацией с Косово, но мне в Базеле университетские профессора кричали, что это другое. В случае с Гренландией все будет преподнесено так, что безопасность Запада от действий США только укрепится, а Дания обиженно замолчит.Но в переговорном формате, когда встанет вопрос о легализации освобожденных территорий, Крыма, это может помочь. Мы можем говорить, что и на заднем дворе Запада не все так просто.Но стратегически ситуация вокруг Гренландии сработает против нас. В вопросах безопасности США укрепятся. Она в два раза увеличивает доступ к береговой линии Арктики. За Гренландией находится знаменитый Северо-Западный проход между Атлантикой и Тихим океаном, который уже 500 лет забит льдом, и человечество ждет, когда он освободится. Трамп этот момент учитывает, когда говорит о новых торговых путях.Кроме того, открывается Ящик Пандоры. Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова. Много территорий, которые формально представляют собой остатки империй. Дания была империей, ей принадлежали Скандинавия, Исландия. Мы наблюдаем, когда имперские замашки сохраняются у правящей элиты. Например, в Польше. Ее элита до сих пор живет в имперском угаре. То есть для XXI века будет характерно не только смена сфер влияния, но и территориальные захваты.Структура западного мира сыплется. И это свидетельство того, что идет распад однополярной системы, а Трамп пытается этот процесс остановить.- Как бы вы оценили устойчивость украинского режима сейчас на фоне турбулентных событий в Евроатлантике и внутренних проблем, которые связаны с ситуацией на фронте и с прохождением отопительного сезона?- Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает. Тему с коррупцией попытались заткнуть делом Тимошенко, но это традиционный подход. То, что народ остался без электроэнергии и замерзает, это никого не волнует. Руководство Украины вообще странно относится к своему народу. Были попытки еще в довоенный период смягчить цены на газ. Это были интересные решения.Но нынешние захваты людей на улицах ТЦК говорят о том, что народ воспринимается как расходный материал. Но все это не повлияет на устойчивость власти, никто на пойдет на Майдан. На Майдан жители Украины вышли тогда, когда их желания стали опережать их возможности. Сейчас люди озабочены выживанием. Тут есть индикатор. - Зеленский тем временем подтвердил, что не едет на форум в Давосе. Сославшись на плачевную ситуацию в энергетике на Украине. Что это говорит о взаимоотношениях Украины с той частью запада, которая продолжает ее поддерживать?- Это было согласованное решение с Западом и Вашингтоном. Америка и Европа сейчас тягчены целым рядом проблем, включая торговые войны, пошлины, и им сейчас не до Украины. Обратите внимание, что практически закрылась тема продолжения переговорного процесса. Украина в лице Зеленского привыкла к тому, что ее тема главная уже не первый год. И всякое мероприятие он видит как очередной способ заработать еще денег. А если денег не будет, зачем туда ехать?
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стратегически ситуация вокруг Гренландии сработает против нас. В вопросах безопасности США укрепятся. Она в два раза увеличивает доступ к береговой линии Арктики. За Гренландией находится знаменитый Северо-Западный проход между Атлантикой и Тихим океаном, который пока забит льдом. Трамп этот момент учитывает, когда говорит о новых торговых путях.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.
В Швейцарии (Давос) начал работу 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). Ожидается. что президент США Дональд Трамп сделает на встрече ряд громких заявлений, в том числе и по поводу покупки Гренландии. Кроме того, Трамп объявит о расширении полномочий "Совета мира", созданного для Газы.
- Андрей Иванович, удастся ли Трампу на этом форуме легитимизировать тот мировой порядок, который он собирается построить?
- Формально там будет все прекрасно. Если подпишут устав Совета мира, то Трамп претендует на пост главы или даже императора мира, где даже ядерные державы будут в его свите. Он и нашему президенту предложил быть в его свите. Меня поразило, что наши федеральные каналы говорили об этом приглашении, как о свидетельстве желания Трампа поддерживать отношения с президентом России.
Трамп эту идею будет отстаивать, потому что, реализовав ее, он станет не только президентом США, но президентом еще 60 стран. Подписание устава этого "совета" будет спектаклем. Далее видно, что Трамп уже принял боевую стойку и готов воевать за Гренландию, доказывая, что это вопрос безопасности США. Интересы США это, на самом деле, интересы всех стран Запада. Какая разница, кто из западных стан владеет Гренландией, Дания или США? Лишь бы не Китай и не Россия. При этом мы не слышим даже намека на какую-то дискуссию по урегулированию украинского конфликта. Все увлеклись именно Гренландией.
Отмечу, что Россия, ведя спецоперацию на Украине, предоставила странам постсоветского пространства окно возможностей. И эти стран себя проявили по-разному. Чаще негативно по отношению к нам. Это ставит перед нами новые задачи по изменению региональной политики.
Но оказывается, что этот конфликт открыл окно возможностей и для Запада. Не было бы российско-украинского конфликта, ни о какой Гренландии американцы и не вспоминали бы. Сейчас, когда Европа крайне заинтересована в поддержке США, они могут себе это позволить. То есть они тоже используют окно возможностей.
На этом форуме, который не так интегрирован в международные отношения, как Мюнхенская конференция по безопасности, будет сделана попытка решить проблему с балансом сил. Европу сейчас растягивают на две части: через Атлантику и через Днепр. На двух стульях она усидеть не может.
- Можно сказать, что у Европы открывается "второй фронт", которые не позволит ей заниматься украинской проблемой?
- Раскол будет в политическом плане. Посмотрите, как вздохнула полной грудью старая Австро-Венгрия. Словаки, венгры, а к ним присоединяется и Чехия. "Австро-Венгрия" встала на дыбы и разваливает Евросоюз и НАТО. Если будет высадка американских войск в Гренландии, то НАТО превратится в абсурд, запутается в различного рода противопоставлениях и двойных оценках.
Это, конечно, не "второй фронт", но это развал.
- Насколько аннексия Гренландии усложнит вопросы безопасности России на северных рубежах?
- В тактическом плане нам это выгодно. Наши враги перессорились, и Трамп от Гренландии в данный момент не откажется. Кризис только надвигается, и он нам на пользу. В пропагандистском формате мы не сможем это использовать, потому что всегда будет универсальный довод: это не тот случай. Мы пытались воспользоваться ситуацией с Косово, но мне в Базеле университетские профессора кричали, что это другое. В случае с Гренландией все будет преподнесено так, что безопасность Запада от действий США только укрепится, а Дания обиженно замолчит.
Но в переговорном формате, когда встанет вопрос о легализации освобожденных территорий, Крыма, это может помочь. Мы можем говорить, что и на заднем дворе Запада не все так просто.
Но стратегически ситуация вокруг Гренландии сработает против нас. В вопросах безопасности США укрепятся. Она в два раза увеличивает доступ к береговой линии Арктики. За Гренландией находится знаменитый Северо-Западный проход между Атлантикой и Тихим океаном, который уже 500 лет забит льдом, и человечество ждет, когда он освободится. Трамп этот момент учитывает, когда говорит о новых торговых путях.
Кроме того, открывается Ящик Пандоры. Если подходить из империалистических соображений, то взор невольно падает на Шпицберген, Фарерские острова. Много территорий, которые формально представляют собой остатки империй. Дания была империей, ей принадлежали Скандинавия, Исландия. Мы наблюдаем, когда имперские замашки сохраняются у правящей элиты.
Например, в Польше. Ее элита до сих пор живет в имперском угаре. То есть для XXI века будет характерно не только смена сфер влияния, но и территориальные захваты.
Структура западного мира сыплется. И это свидетельство того, что идет распад однополярной системы, а Трамп пытается этот процесс остановить.
- Как бы вы оценили устойчивость украинского режима сейчас на фоне турбулентных событий в Евроатлантике и внутренних проблем, которые связаны с ситуацией на фронте и с прохождением отопительного сезона?
- Твердо считаю, что режиму ничего не угрожает. Тему с коррупцией попытались заткнуть делом Тимошенко, но это традиционный подход. То, что народ остался без электроэнергии и замерзает, это никого не волнует. Руководство Украины вообще странно относится к своему народу. Были попытки еще в довоенный период смягчить цены на газ. Это были интересные решения.
Но нынешние захваты людей на улицах ТЦК говорят о том, что народ воспринимается как расходный материал. Но все это не повлияет на устойчивость власти, никто на пойдет на Майдан. На Майдан жители Украины вышли тогда, когда их желания стали опережать их возможности. Сейчас люди озабочены выживанием. Тут есть индикатор. Это костры во дворах. Когда они появятся, власти придется поджать лапки.
- Зеленский тем временем подтвердил, что не едет на форум в Давосе. Сославшись на плачевную ситуацию в энергетике на Украине. Что это говорит о взаимоотношениях Украины с той частью запада, которая продолжает ее поддерживать?
- Это было согласованное решение с Западом и Вашингтоном. Америка и Европа сейчас тягчены целым рядом проблем, включая торговые войны, пошлины, и им сейчас не до Украины. Обратите внимание, что практически закрылась тема продолжения переговорного процесса. Украина в лице Зеленского привыкла к тому, что ее тема главная уже не первый год. И всякое мероприятие он видит как очередной способ заработать еще денег. А если денег не будет, зачем туда ехать?
Также на эту тему - Рычать и лгать. Зеленский не доехал до Давоса: что произошло
