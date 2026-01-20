Рычать и лгать. Зеленский не доехал до Давоса: что произошло - 20.01.2026 Украина.ру
Рычать и лгать. Зеленский не доехал до Давоса: что произошло
Рычать и лгать. Зеленский не доехал до Давоса: что произошло
Владимир Зеленский остается на Украине и не едет на форум в Давос, на который киевский режим возлагал большие надежды. За патриотическим (остаюсь на родине в этот тяжелый момент) оправданием кроется очередная внешнеполитическая осечка украинских властей
2026-01-20T17:03
2026-01-20T17:49
В Давос за гарантиями и процветаниемВсемирный экономический форум в Швейцарии официально стартовал накануне и продлится еще несколько дней. Зеленский планировал лично поучаствовать в этом мероприятии и переговорить с Дональдом Трампом, который, как ожидается, станет в Давосе главной звездой.Еще в начале января т.н. коалиция желающих разработала свой вариант гарантий безопасности для Украины, который они намеревались навязать американцам. Там, в частности, была прописана необходимость размещения на Украине после установления мира европейских военных и обязательства США по их защите в случае нападения со стороны РФ.С тех пор какой-то ясности по этому документу не было. В конце минувшей недели делегация Украины побывала в Соединенных Штатах, где снова обсуждался этот документ, к которому добавился "план процветания" - предложения Киева по восстановлению страны на деньги Запада. Каких-либо толковых комментариев после этого от сторон не последовало, лишь представители Украины дали понять, что будут продолжать переговоры в Давосе.Украинские пропагандисты представили ситуацию так, что все эти хотелки уже чуть ли не согласованы Трампом и осталось лишь дождаться финального согласования в Давосе. Поэтому к визиту Зеленского в этой связи должно было быть приковано повышенное внимание.Реальная причинаВсе получилось совсем иначе. Днем во вторник, 20 января, Зеленский выступил с комментарием для журналистов, в котором рассказал, что его поездка в Швейцарию не состоится, никаких встреч с Трампом или еще кем-либо ждать не стоит.По его словам, он "выбирает Украину, а не экономический форум". Формальной причиной отмены поездки была названа тяжелая ситуация в украинской энергетике после очередного удара ВС РФ, который произошел ночью."Это такая циничная идиотическая ложь, что для того, чтобы опровергнуть ее, достаточно просто посмотреть на то, как во время массовых обстрелов Зеленский совершал турне, которые и не думал прерывать. И никогда ему раньше никакие массовые обстрелы не мешали", - прокомментировал это у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.Как сообщило издание Politico, Трамп так и не включил в свой график встречу с Зеленским, поэтому поездка и не состоялась.Глава правящего на Украине режима подтвердил, что идет работа над двумя документами – гарантиями безопасности и "планом процветания", но они еще не согласованы американцами, а встречаться с президентом США будет иметь смысл только для утверждения договоренностей.То есть весь пиар Украины вокруг этих гарантий и надежды впихнуть этот план Трампу в Давосе окончились крахом. Когда это стало очевидно, Зеленский и выступил с неуклюжими оправданиями про энергетику.Рычите по утрамВторая причина, почему Зеленский так и не добрался до Швейцарии – полное доминирование в повестке темы Гренландии. Об этом уже несколько дней говорят западные СМИ и политики.Зеленский, который привык к овациям и всеобщему европейскому обожанию, в Швейцарии мог оказаться на третьих ролях, карауля Трампа в надежде, что ему уделят время.Примечательно, что лишь после того, как рассеялись грезы о визите в Давос, Зеленский вместе с объяснениями отмены поездки позволил себе аккуратно покритиковать США.Впервые он озвучил позицию Киева по Гренландии: Украина уважает территориальную целостность Дании. При этом он сгладил свой ответ, понадеявшись, что Вашингтон "услышит Европу в формате дипломатии" и в этом вопросе "не будет больших угроз".Другое его заявление прозвучало более резко, в нем ощущалось плохо скрытое разочарование киевского режима от американской администрации.Отвечая на вопрос, как он оценивает усилия США по мирному урегулированию на Украине, Зеленский дежурно поблагодарил Штаты за помощь и отметил, что считает усилия Белого дома недостаточными.По его словам, США "не смогли остановить Путина".Не обошлось и без привычного нытья о деньгах. Так, Зеленский заявил, что нынешней ночью ВСУ потратили на отражение атаки ракет на 80 млн долларов. Он добавил, что Киеву сложно находить эти ракеты и деньги на них.Кроме того, против Украины сработала идея Трампа создать Совет мира по Газе. Как раз в эти дни стало известно, что американский лидер позвал туда несколько десятков стран, в т.ч. Владимира Путина, Александра Лукашенко и Зеленского. Последнему такая компания не понравилась."РФ наш враг, Беларусь их союзник. Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете", - сказал он.Учитывая, что в Давосе Трамп также собирался продвигать эту тему и подписывать соответствующие документы, Зеленский предпочел заблаговременно слиться и не раздражать лишний раз хозяина Белого дома своей непопулярной позицией.Не самый удачный для Украины день завершился и вовсе трагикомично. Украинские власти получили выволочку от директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которая потребовала от Киева прекратить субсидировать электроэнергию и отопление. Свою речь она завершила странным советом и кривлянием в адрес замерзающих украинцев:"Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение", - сказала Георгиева.Вот уж действительно, ничего другого, кроме как рычать от злости, киевскому режиму пока больше не остается.О том, может ли что-то еще спасти Украину, кроме нейтрального статуса и союза с братьями-славянами - в материале издания Украина.ру "Украину убьёт рак ненависти". Эксперты и политики о ситуации в стране.
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский остается на Украине и не едет на форум в Давос, на который киевский режим возлагал большие надежды. За патриотическим (остаюсь на родине в этот тяжелый момент) оправданием кроется очередная внешнеполитическая осечка украинских властей
В Давос за гарантиями и процветанием
Всемирный экономический форум в Швейцарии официально стартовал накануне и продлится еще несколько дней. Зеленский планировал лично поучаствовать в этом мероприятии и переговорить с Дональдом Трампом, который, как ожидается, станет в Давосе главной звездой.
Еще в начале января т.н. коалиция желающих разработала свой вариант гарантий безопасности для Украины, который они намеревались навязать американцам. Там, в частности, была прописана необходимость размещения на Украине после установления мира европейских военных и обязательства США по их защите в случае нападения со стороны РФ.
С тех пор какой-то ясности по этому документу не было. В конце минувшей недели делегация Украины побывала в Соединенных Штатах, где снова обсуждался этот документ, к которому добавился "план процветания" - предложения Киева по восстановлению страны на деньги Запада. Каких-либо толковых комментариев после этого от сторон не последовало, лишь представители Украины дали понять, что будут продолжать переговоры в Давосе.
Украинские пропагандисты представили ситуацию так, что все эти хотелки уже чуть ли не согласованы Трампом и осталось лишь дождаться финального согласования в Давосе. Поэтому к визиту Зеленского в этой связи должно было быть приковано повышенное внимание.
Реальная причина
Все получилось совсем иначе. Днем во вторник, 20 января, Зеленский выступил с комментарием для журналистов, в котором рассказал, что его поездка в Швейцарию не состоится, никаких встреч с Трампом или еще кем-либо ждать не стоит.
По его словам, он "выбирает Украину, а не экономический форум". Формальной причиной отмены поездки была названа тяжелая ситуация в украинской энергетике после очередного удара ВС РФ, который произошел ночью.
"Это такая циничная идиотическая ложь, что для того, чтобы опровергнуть ее, достаточно просто посмотреть на то, как во время массовых обстрелов Зеленский совершал турне, которые и не думал прерывать. И никогда ему раньше никакие массовые обстрелы не мешали", - прокомментировал это у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.
Как сообщило издание Politico, Трамп так и не включил в свой график встречу с Зеленским, поэтому поездка и не состоялась.
Глава правящего на Украине режима подтвердил, что идет работа над двумя документами – гарантиями безопасности и "планом процветания", но они еще не согласованы американцами, а встречаться с президентом США будет иметь смысл только для утверждения договоренностей.
То есть весь пиар Украины вокруг этих гарантий и надежды впихнуть этот план Трампу в Давосе окончились крахом. Когда это стало очевидно, Зеленский и выступил с неуклюжими оправданиями про энергетику.
Рычите по утрам
Вторая причина, почему Зеленский так и не добрался до Швейцарии – полное доминирование в повестке темы Гренландии. Об этом уже несколько дней говорят западные СМИ и политики.
"Европейским чиновникам пришлось выбросить заготовленные речи об Украине и срочно писать новые — о Гренландии", - приводит портал Axios слова неназванного украинского представителя.
Зеленский, который привык к овациям и всеобщему европейскому обожанию, в Швейцарии мог оказаться на третьих ролях, карауля Трампа в надежде, что ему уделят время.
Примечательно, что лишь после того, как рассеялись грезы о визите в Давос, Зеленский вместе с объяснениями отмены поездки позволил себе аккуратно покритиковать США.
Впервые он озвучил позицию Киева по Гренландии: Украина уважает территориальную целостность Дании. При этом он сгладил свой ответ, понадеявшись, что Вашингтон "услышит Европу в формате дипломатии" и в этом вопросе "не будет больших угроз".
Другое его заявление прозвучало более резко, в нем ощущалось плохо скрытое разочарование киевского режима от американской администрации.
Отвечая на вопрос, как он оценивает усилия США по мирному урегулированию на Украине, Зеленский дежурно поблагодарил Штаты за помощь и отметил, что считает усилия Белого дома недостаточными.
По его словам, США "не смогли остановить Путина".
Не обошлось и без привычного нытья о деньгах. Так, Зеленский заявил, что нынешней ночью ВСУ потратили на отражение атаки ракет на 80 млн долларов. Он добавил, что Киеву сложно находить эти ракеты и деньги на них.
Кроме того, против Украины сработала идея Трампа создать Совет мира по Газе. Как раз в эти дни стало известно, что американский лидер позвал туда несколько десятков стран, в т.ч. Владимира Путина, Александра Лукашенко и Зеленского. Последнему такая компания не понравилась.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
15:17
"Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и УкраинуПрезидент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направляется в Европу – для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума, который традиционно пройдет в швейцарском Давосе.
"РФ наш враг, Беларусь их союзник. Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете", - сказал он.
Учитывая, что в Давосе Трамп также собирался продвигать эту тему и подписывать соответствующие документы, Зеленский предпочел заблаговременно слиться и не раздражать лишний раз хозяина Белого дома своей непопулярной позицией.
Не самый удачный для Украины день завершился и вовсе трагикомично. Украинские власти получили выволочку от директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, которая потребовала от Киева прекратить субсидировать электроэнергию и отопление. Свою речь она завершила странным советом и кривлянием в адрес замерзающих украинцев:
"Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение", - сказала Георгиева.
Вот уж действительно, ничего другого, кроме как рычать от злости, киевскому режиму пока больше не остается.
О том, может ли что-то еще спасти Украину, кроме нейтрального статуса и союза с братьями-славянами - в материале издания Украина.ру "Украину убьёт рак ненависти". Эксперты и политики о ситуации в стране.
