Мирные как заложники, прибытие украинской делегации в США. Итоги 17 января

Украина пытается выменять захваченных в плен мирных жителей Курской области на украинских преступников. Украинская делегация прибыла в США

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/11/1074443866_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_44e9e78c8c5dd9d6c7bb292750598f47.png

Украина ставит неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Их не отдают, потому что ставятся те условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, такие люди должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности, без каких-либо условий, а условия ставятся", — подчеркнула она.Москалькова рассказала, что взамен Украина предлагает "репатриировать" украинцев, находящихся под следствием и обвиняемых в преступлениях против России. Поэтому, заявила Москалькова диалог о возвращении соотечественников на родину длится уже более девяти месяцев.Она также обратила внимание на неудовлетворительные условия содержания похищенных жителей Курской области."Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: "Вот каша и чай — это единственное, чем мы питаемся". Это совершенно недопустимо. <...> Они содержатся в пункте временного размещения. Они не могут это помещение покидать. Не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет, они фактически получаются заложниками этой ситуации", — подчеркнула омбудсмен.Уполномоченный по правам человека в России призвала представителей Международный комитет Красного Креста (МККК) посещать и помогать удерживаемым на Украине россиянам.В прошлом году МККК содействовал возвращению из Сум 124 жителей Курской области через территорию Белоруссии. Организация отметила готовность провести ещё одну репатриацию, когда стороны достигнут договорённостей.Кроме того, как рассказала Москалькова, вопрос возобновления обмена военнопленными с Украиной стал центральным в переговорах с главой МККК Мирьяной Сполярич."Вопрос номер один сегодня - это разблокировать обменные процессы военнопленными. Сегодня я передала списки тех украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории, и которых мы готовы передать. Раньше Украина передавала нам списки и запрашивала этих граждан, мы даем согласие на их возвращение. Надеемся, что обмены будут возобновлены", — заявила Москалькова журналистам в Женеве.По словам омбудсмена, сроки возможных обменов, как и количество пленных, не обсуждались."Конкретных сроков военные не называют до последнего момента, потому что это настолько сложная тема, что до последнего часа всегда могут под нюансы, которые могут и сорвать процесс или изменить его направление", — отметила Москалькова.Она рассказала, что провела встречи со Сполярич, уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, а также с руководством управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Москалькова оценила переговоры в МККК как плодотворные, отметив необходимость развивать это взаимодействие.Украинская делегация в СШАУкраинская делегация в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова* и председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в субботу прибыла в США для встречи с американской командой."Сегодня украинская делегация уже находится в Соединённых Штатах Америки. Рустем Умеров, Кирилл Буданов*, Давид Арахамия. Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по поводу встреч. Главная задача для украинской делегации – дать всю реальную информацию о происходящем", — заявил в своём дневном обращении Владимир Зеленский.По его словам, украинская делегация пожалуется на российские удары."Нужен прогресс и в отношении готовившихся документов", — также отметил Зеленский.Буданов* же сообщил, что украинская делегация встретится с представителями США относительно деталей мирного соглашения.Американскую сторону на переговорах будут представлять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.Ранее сообщалось, что целью визита украинской команды во Флориду является доработка договорённостей "о гарантиях безопасности и экономическом процветании" Украины.На следующей неделе Трамп и Зеленский отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и финализируют соглашение о "процветании" Украины.Тем временем на Украине уже высмеяли визит украинской делегации в США."Глава ОП прибыл в США с двумя гражданами США, чтобы вести переговоры от имени Украины. Это просто п**ц (ужас — Ред.)", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Таким образом, на Украине весьма настороженно относятся к перспективам переговорах в США.* — внесён в список экстремистов и террористовОб обвинениях министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в адрес Красного Креста — в статье Владимира Скачко "Сибига украинской аморальности. Без креста на шее против Красного Креста".

Егор Леев

