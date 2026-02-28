https://ukraina.ru/20260228/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-terakt-protiv-politseyskikh-vo-lvove-i-bron-ot-zolotoy-rybki-v-1076192305.html

Западная Украина за минувшую неделю: Теракт против полицейских во Львове и бронь от Золотой рыбки в Ровно

Западная Украина за минувшую неделю: Теракт против полицейских во Львове и бронь от Золотой рыбки в Ровно - 28.02.2026 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Теракт против полицейских во Львове и бронь от Золотой рыбки в Ровно

В пяти областях Западной Украины должностные лица ТЦК, а также председатель и члены военно-врачебных комиссий помогали мужчинам избегать мобилизации и ответственности за нарушение правил воинского учета.

2026-02-28T19:18

2026-02-28T19:18

2026-02-28T19:23

Теракт против полицейских во Львове оставил много вопросовВ результате теракта в минувшее воскресенье во Львове погибла полицейская, еще 25 человек ранены – тоже в основном полицейские. Исполнительницей теракта назвали 33-летнюю безработную уроженку исторической Волыни, которая не имела никакого специального образования. Как такой человек смог изготовить и эффективно использовать взрывные устройства, полиция так и не объяснила.В ночь с субботы на воскресенье, 22 февраля, в районе торгового центра "Магнус" в центре Львова прогремели два взрыва. "В 00:30 поступило сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина во Львове. По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции раздался взрыв. По прибытию второго экипажа произошел ещё один взрыв", – говорилось в сообщении прокуратуры.Предварительно было установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, установленные в мусорных контейнерах. В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Женщина – уроженка Волынской области, окончила Львовский государственный университет внутренних дел и пошла на службу в патрульную полицию: сначала Херсонской, а в 2023 году – Львовской области. Её муж – тоже патрульный полицейский.В результате взрывов 25 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Большинство из раненых – сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии, приехавшие перед вторым взрывом. Поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданский автомобиль, ранен один несовершеннолетний. Кроме этого, в результате взрывной волны повреждения получили жилые дома, расположенные рядом с местом теракта.Правоохранители начали досудебное расследование по факту террористического акта, причинившего тяжкие последствия. Уже после обеда 22 февраля стражи порядка задержали вероятную исполнительницу теракта – 33-летнюю Ирину Саветину, жительницу Костополя Ровенской области (историческая Волынь), которая якобы изготовила и заложила самодельную взрывчатку по заказу российских спецслужб. 23 февраля суд отправил подозреваемую под стражу без права залога на два месяца. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.Заместитель начальника Национальной полиции Украины Андрей Небитов 26 февраля рассказал, что арестованная женщина не имела никакого специального образования, много лет ездила на заработки в Польшу, однако долго не задерживалась на одном рабочем месте. "В последнее время где-то устраивалась, через два-три дня увольнялась, не находила себе места. Искала все возможные способы заработка", – отметил Небитов в интервью киевскому изданию "Левый берег".По его словам, через мессенджер Telegram к женщине обратился парень и предложил легкую работу по оплате проживания, затем несколько раз присылал ей деньги. При этом Небитов утверждал, что подозреваемая самостоятельно закупила элементы для взрывчатки, произвела смесь и установила взрывные устройства на месте теракта.Как это мог сделать человек, не имевший ни соответствующего образования, ни навыков, заместитель начальника полиции не уточнил. При этом большая часть интервью Небитова была посвящена опасности мессенджера Telegram, который сейчас хотят запретить на Украине."Современные средства коммуникации, в первую очередь Telegram, дают возможность находить исполнителей среди людей в сложных обстоятельствах. Чем хуже социально-экономическая ситуация, тем человек уязвимее. Есть и другие факторы – переезд, потеря жилья, бизнеса, работы, родных. Люди, в частности, под давлением таких обстоятельств и становятся исполнителями терактов", – заявил Небитов.При этом он так и не объяснил, почему взрыв с жертвами во Львове расследует полиция, а взрыв в Коломыйском ТЦК (территориальный центр комплектации, военкомат – прим.), где никто не пострадал – СБУ. Стоит отметить, что о расследовании инцидента в Коломые, который произошел 18 февраля и тоже квалифицирован как теракт, до сих пор нет никакой публичной информации.Чиновники ТЦК и ВВК в регионе всё чаще спасают мужчин от мобилизацииВ ходе операции "Обратная сторона ТЦК и ВВК" в пяти областях Западной Украины разоблачены незаконные схемы, которые организовали несколько должностных лиц ТЦК, а также председатель и члены военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона Украины.Так, в Черновицкой области задержан экс-начальник одного из отделов районного ТЦК, который фабриковал сведения в системе "Оберіг" – из-за чего избежали мобилизации 76 военнообязанных. Военному сообщено о подозрении в несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах, совершенных лицом с правом доступа, повлекших тяжкие последствия."По данным следствия, изменения в системе касались якобы мобилизации этих граждан на военную службу, снятия с воинского учёта, направления в конкретные воинские части. На самом же деле эти лица не были мобилизованы, в списки воинских частей не вносились, военную службу не проходили. Такие действия привели к искусственному завышению показателей выполнения мобилизационного плана", – отметили в прокуратуре.В Закарпатской области подобным занимался начальник районного ТЦК в звании полковника: он незаконно менял данные в системе "Оберіг", снимая с розыска выехавших за границу нарушителей воинского учета. Задокументировано не менее 5 таких случаев. По информации близкого к СБУ закарпатского журналиста Виталия Глаголы, речь идет о начальнике Хустского РТЦК Констанцие Бенце, который за каждую удаленную из базы фамилию военнообязанного брал по 1500 долларов. Полковника заключили под стражу прямо в зале суда, он может выйти под залог в 266 тысяч гривен.Ведущий инспектор отдела Волынского областного ТЦК и оператор отделения Владимир-Волынского районного ТЦК также вносили изменения в систему "Оберіг", помогали с оформлением бронирования и убирали отметки о нарушении правил воинского учета.В одном из эпизодов, описанном прокуратурой, сотрудники ТЦК получили от военнообязанного 2,5 тысячи долларов за корректировку информации в системе с целью обеспечения беспрепятственного бронирования военнообязанного. В другом случае – 1,5 тысячи долларов США за отмену отметки о нарушении правил учёта. При этом должностное лицо областного ТЦК выражало недовольство, что его сообщник установил "слишком низкую" сумму за "решение вопроса".В Ивано-Франковской области руководитель отдела одного из районных ТЦК в звании подполковника незаконно внёс изменения в систему в отношении 4 мужчин. Кроме того, один из врачей ВВК в Прикарпатье подделывал медицинские справки, признавая мужчин непригодными к службе. Этим также занимались глава и один из членов ВЛК во Львовской области: они "списали" с воинского учета 9 военнообязанных, трое из которых смогли выехать за границу."Такие действия во время войны – это не просто коррупция, это прямой вред обороноспособности государства. Каждый фигурант получит максимально жесткую правовую оценку", – пафосно заявили в прокуратуре. Вот только с такими темпами количество дел против сотрудников ТЦК и ВВК в регионе скоро превысит количество следователей и прокуроров."Золотая рыбка" помогла приближенным к мэрии Ровно получить "бронь"Ровенская областная военная администрация (ОВА) предоставила статус критически важного предприятия ООО "Фиш Ровно", занимающегося пресноводным рыбоводством. После этого компания забронировала 10 своих сотрудников от мобилизации до 12 декабря 2026 года. Среди них – пиарщик и.о. городского головы Ровно, адвокат экс-мэра областного центра и его партии, спортсмены и предприниматели.Как пояснили в Ровенской ОВА, соответствующий статус предприятие получило 12 декабря 2025 года. По информации администрации, компания отвечает критериям, установленным Кабмином: не имеет налоговой задолженности, выплачивает должную среднюю зарплату, осуществляет реальную деятельность и уплатила в бюджет не менее 75 тысяч гривен налога с доходов физических лиц за отчётный квартал.По данным сервиса YouControl, ООО "Фиш Ровно" зарегистрировали в 2018 году в селе Новожуков, основной вид деятельности компании – пресноводное рыбоводство. В 2020 году единственным бенефициаром стал ровенский адвокат Андрей Давидюк, бизнес-партнер и кум ровенского застройщика Романа Куриса. В 2025 году состав владельцев изменился – бенефициарами стали, в частности, Станислав Костюченко и Богдан Голёнко. 14 февраля 2026 года директором общества стал Андрей Михальчин.С мая 2023 года ООО "Фиш Ровно" арендует четыре пруда в Зорянской общине. В сельсовете объяснили, что аукцион на право аренды прудов не проводился, поскольку компания ранее выкупила гидротехнические сооружения на этих водоемах. По информации Госрыбагентства, предприятие занимается выращиванием карпа, однако публичных данных об объемах производства нет. Согласно данным сервиса OpenDataBot, обороты фирмы в 2023-2024 годах составляли чуть более 120 тысяч гривен ежегодно, данные за 2025 год пока отсутствуют.Самое интересное лицо среди забронированных сотрудников "Фиш Ровно" – заместитель директора предприятия Тарас Максименко. Он известен как помощник-консультант секретаря Ровенского городского совета, и.о. городского головы Ровно Виктора Шакирзяна.Еще один забронированный – совладелец фирмы Фиш Ровно Станислав Костюченко, ровенский адвокат из объединения Линия права. Адвокат был представителем бывшего городского головы Ровно Александра Третьяка, а также представлял интересы партии Третьяка и Шакирзяна "Рівне разом" во время избирательной кампании в 2020 году.Совладелец предприятия Богдан Голёнко, тоже имеющий "бронь", работает спортивным тренером в Ровно. На соревнованиях по пауэрлифтингу он принимал награду в футболке с надписью "Рівне разом", а с победой и рекордом его поздравлял Виктор Шакирзян.Директор "Фиш Ровно" Андрей Михальчин больше известен публике как председатель Ровенской областной организации работодателей в сфере землеустройства и бывший руководитель землеустроительных фирм "Эксперт-Ровно-Земля" и "Геопространство". Оба предприятия принадлежат депутату Ровенского городского совета от партии "Европейская солидарность" Людмиле Туровской.В перечень забронированных рыбников попал также известный в Ровно предприниматель Юрий Войт – совладелец и руководитель нескольких компаний, занимающихся электромонтажными работами, техническими испытаниями и исследованиями, продажей электротоваров, оптовой торговлей и даже стоматологической практикой.Всего в Ровенской области числится 80 субъектов хозяйствования с видом деятельности "пресноводное рыбоводство", среди них "Фиш Ровно" по выручке в 2024 году занимала 11 место. В Ровенской ОВА отказались предоставлять перечень предприятий, занимающихся рыбохозяйственной деятельностью и имеющих статус критически важных, поскольку это информация только для служебного пользования. Однако чиновники отметили, что всего в области три рыбохозяйственных предприятия с таким статусом.Очевидно, что получить "бронь" через такие фирмы проще и дешевле, чем отсрочку от мобилизации через ТЦК. Поэтому нельзя исключать, что скоро "продавцы отсрочек" в погонах начнут активно бороться со своими бизнес-конкурентами.

