Медведев назвал переговоры США и Ирана "операцией прикрытия"
Переговоры между США и Ираном были лишь прикрытием, а Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свою истинную позицию. Об этом 28 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию вокруг переговоров США и Ирана. По его оценке, диалог между сторонами изначально не предполагал достижения реальных договорённостей."Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия", — написал зампред Совбеза РФ.Он также выразил мнение, что исход противостояния между США и Ираном будет зависеть от того, "у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага". Медведев добавил, что США по историческим меркам значительно "моложе" Ирана.Ранее 28 февраля Соединенные Штаты Америки и Израиль нанесли несколько ракетных ударов по Тегерану – столице Исламской республики Иран. Подробнее в материале Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят ТегеранБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию вокруг переговоров США и Ирана. По его оценке, диалог между сторонами изначально не предполагал достижения реальных договорённостей.
"Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия", — написал зампред Совбеза РФ.
Он также выразил мнение, что исход противостояния между США и Ираном будет зависеть от того, "у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага". Медведев добавил, что США по историческим меркам значительно "моложе" Ирана.
Ранее 28 февраля Соединенные Штаты Америки и Израиль нанесли несколько ракетных ударов по Тегерану – столице Исламской республики Иран. Подробнее в материале Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран
