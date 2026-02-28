https://ukraina.ru/20260228/medvedev-nazval-peregovory-ssha-i-irana-operatsiey-prikrytiya-1076183801.html

Медведев назвал переговоры США и Ирана "операцией прикрытия"

Переговоры между США и Ираном были лишь прикрытием, а Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свою истинную позицию. Об этом 28 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2026-02-28T13:57

Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию вокруг переговоров США и Ирана. По его оценке, диалог между сторонами изначально не предполагал достижения реальных договорённостей."Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия", — написал зампред Совбеза РФ.Он также выразил мнение, что исход противостояния между США и Ираном будет зависеть от того, "у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага". Медведев добавил, что США по историческим меркам значительно "моложе" Ирана.Ранее 28 февраля Соединенные Штаты Америки и Израиль нанесли несколько ракетных ударов по Тегерану – столице Исламской республики Иран. Подробнее в материале Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят ТегеранБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

