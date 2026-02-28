https://ukraina.ru/20260228/glava-mid-irana-podtverdil-chto-verkhovnyy-lider-zhiv-posle-udarov-ssha-i-izrailya-glavnoe-k-etomu-chasu-1076190646.html

Глава МИД Ирана подтвердил, что верховный лидер жив после ударов США и Израиля. Главное к этому часу

Верховный лидер Ирана жив после ударов США и Израиля, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. По его словам, Иран, возможно, потерял несколько командиров, но почти все официальные лица остались живы. Об этом и других новостях к этому часу 28 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

🟦 РФ и Китай запросили срочное проведение заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана, заявило постпредство России. Экстренное заседание СБ ООН в связи с атакой США и Израиля на Иран запланировано на 28 февраля в 16:00 по Нью-Йорку (1 марта в 00:00 мск); 🟦 Конгрессмен Грегори Микс призвал срочно созвать Конгресс для ограничения военных полномочий Дональда Трампа на фоне удара по Исламской Республике; 🟦 Осколок ракеты упал на территории отеля Atlantis в Дубае, где отдыхали туристы из России. Сообщается, что кусок боеприпаса упал в фонтан в 10 метрах от бассейна с отдыхающими. Никто не пострадал;🟦 Министерство войны США в ответ на запрос РИА Новости о ходе военной операции "Эпическая ярость" против Ирана отказалось оценить, развиваются ли события по плану Вашингтона; 🟦 Полиция Нью-Йорка усиливает меры безопасности у дипломатических, культурных и религиозных объектов города на фоне ударов США и Израиля по Ирану; 🟦 Повторное обращение Трампа к нации в субботу не ожидается, пишет журналист Axios Барак Равид.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

