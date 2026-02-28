https://ukraina.ru/20260228/putin-sozval-ekstrennoe-soveschanie-sovbeza-rf-na-fone-udarov-ssha-i-izrailya-po-iranu-1076190478.html

Путин созвал экстренное совещание Совбеза РФ на фоне ударов США и Израиля по Ирану

Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, посвящённое ситуации вокруг Ирана. Об этом 28 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2026-02-28T17:44

Совещание Совбеза РФ состоялось на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил начало боевых действий тем, что у Вашингтона "лопнуло терпение" в переговорах по ядерному досье. По его словам, Тегеран отверг любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, из-за чего и подвергся атаке. Трамп заявил, что целью операции является защита американского народа и ликвидация угрозы со стороны иранского режима.В ответ на удары Иран начал наносить удары по Израилю и американским военным базам в регионе, в том числе в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и ОАЭ. Ряд стран региона закрыли своё воздушное пространство, российские авиаперевозчики корректируют маршруты рейсов.Министерство иностранных дел России выступило с резким осуждением действий Вашингтона и Тель-Авива. В ведомстве назвали атаку "актом вооружённой агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН" и потребовали немедленно "вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования".Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи подтвердил эту позицию и отметил готовность Москвы содействовать поиску мирных решений на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов, в том числе в Совете Безопасности ООН. Иранская сторона, в свою очередь, проинформировала о намерении инициировать срочный созыв Совбеза ООН и выразила благодарность России за поддержку.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

