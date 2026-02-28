https://ukraina.ru/20260228/kto-na-samom-dele-upravlyaet-belym-domom-papa-kushner-i-skandal-vo-frantsii-1076179325.html

Кто на самом деле управляет Белым домом. "Папа Кушнер" и скандал во Франции

Кто на самом деле управляет Белым домом. "Папа Кушнер" и скандал во Франции - 28.02.2026 Украина.ру

Кто на самом деле управляет Белым домом. "Папа Кушнер" и скандал во Франции

Про Израиль, Нетаньяху, Кушнеров и "Большую семью Трампа"

2026-02-28T14:38

2026-02-28T14:38

2026-02-28T14:38

сша

франция

израиль

дональд трамп

джаред кушнер

биньямин нетаньяху

мид

белый дом

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1c/1076180260_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_017bed1cbeef245593f90c10f936f2fa.jpg

Во Франции произошёл очередной скандал с послом США.Посол США Чарльз Кушнер не явился по вызову в МИД страны пребывания.Это произошло уже во второй раз, и французский МИД теперь в растерянности: они просто не знают, что же в таком случае делать.С одной стороны, не хочется ссориться с США. Да и повод вроде бы пустяковый. С другой стороны, это уже, кажется, тенденция?Почему же посол ведёт себя так неуважительно и вопреки всем дипломатическим нормам?На этот вопрос есть несколько ответов: и личность самого посла, и политика США по отношению к европейцам, и влияние Израиля на внешнюю политику других стран.Сват президентаЧарльз Кушнер - не просто посол США, но и отец зятя президента. Сват, получается. Он отец Джареда Кушнера, который является мужем дочери Трампа Иванки.Казалось бы, он должен вести себя очень осмотрительно, чтобы не навлекать тень на всю семью президента. Но это совершенно не так, даже наоборот.Почему? Потому что такова политика администрации Трампа, его семьи и США.Антисемиты во Франции?В предыдущий раз посол Кушнер высказался по поводу "антисемитизма во Франции".Посол написал письмо Эммануэлю Макрону, президенту Франции: "не проходит и дня без нападения на евреев на улицах, осквернения синагог и школ".Также во Франции происходят "заявления, которые очерняют Израиль и жесты в знак признания палестинского государства. Ставят под угрозу еврейство во Франции.""Антисемитизм есть антисемитизм, и точка", - пафосно написал посол.Кушнер не написал президенту ничего о причинах "осквернения синагог и школ" во Франции. Как будто это происходит ни с того, ни с сего. Внезапно вдруг кинулись осквернять.Во Франции сейчас проживает огромное число мусульман - мигрантов или уже даже граждан Франции во втором, третьем, четвёртом поколении (выходцы из Алжира).Мусульман во Франции - почти 6 миллионов, это около 9 процентов всего населения. Но количество их быстро растёт, и это очень активная группа.После геноцида, который Израиль устроил палестинскому населению в Газе, во Франции произошёл взрыв антиизраильских настроений. Да, происходят и нападения на школы и синагоги, и митинги в защиту Палестины. И "жесты в знак признания палестинского государства".Всё это не столько признаки антисемитизма (хотя в некоторых случаях такое имеет место). Но в основном это форма протеста, реакция на действия Израиля в Палестине.И кстати, о признании государства Палестина Францией заявлял не кто иной, как сам президент Макрон.Естественно, Израиль, как всегда, будет защищать свою сионистскую политику. И 500 тысяч евреев, проживающих сейчас во Франции.Но стоп, подождите, Кушнер ведь посол другого государства? Он ведь посол США?Конечно, да. Но весь влиятельный клан Кушнеров теснейшим образом связан с Израилем, его политикой и нынешним президентом Нетаньяху.К этому мы еще вернёмся. Но пока что посмотрим на реакцию Франции, которая о многом говорит непредвзятому наблюдателю.Как не дипломатично!После письма Макрону посла США вызвали в МИД Франции, но он туда просто не явился.МИД же заявил, что считает его действия "вмешательством во внутренние дела".Кстати, американское посольство от Елисейского дворца отделяет несколько домов.Кушнер запросто мог бы пойти и поговорить лично с Макроном о "приступах антисемитизма" во Франции. Но он этого не сделал.Следующее заявление посла США касалось гибели Квентина Деранка.Деранк был молодым студентом, неофашистом и католиком. В уличной драке в Лионе он получил травмы и от полученных травм скончался. В его гибели обвинили членов антифашистской группы.Посольство США во Франции обвинило "левых активистов" в гибели Деранка.Посла США опять вызвали в МИД, и он опять не явился.Нарушение дипломатического протокола ставит МИД Франции в положение неловкое и трудно разрешимое.Ну не изгонять же посла такого серьёзного государства?Пока что Чарльза Кушнера "наказали" тем, что ограничили его общение с членами правительства Франции. А что делать дальше? Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро явно находится в затруднительном положении.Он сооружает гневные филиппики для прессы. И больше ничего.Ситуация с "папой Кушнером" демонстрирует несколько важных моментов во внешней политике администрации Трампа."Нам на вас наплевать"Позиция эта такова: сегодняшней администрации США наплевать на приличия, на правила, обычаи и на ваши "элементарные требования" и "дипломатические протоколы" тоже наплевать.Ну о чем можно говорить, о какой политической культуре, если посол США в Польше, по сведениям польской прессы, угрожал "мы заберём свои военные базы с вашей территории", если поляки не выдвинут Трампа на Нобелевскую премию мира?Никакого уважения!Но это не просто отсутствие уважения. Это признак глубокого раскола Евроатлантики. Никакого союза уже не существует, поэтому и можно теперь наплевать на все приличия.Ну и отдельная история - про то, что послами Трамп назначает кого хочет. А поскольку его администрация - это либо родственники, либо люди, которых подбирали спонсоры и родственники, то и послами тоже будут "проверенные люди".Или просто те, кому хочется дать приятную возможность пожить за рубежом, на гособеспечении, в прекрасных локациях возле Елисейского дворца и в других замечательных местах.Невеста сынаПослом в Греции, например, является Кимберли Гилфойл. Женщина с интересной биографией.Телеведущая и юрист, которая была замужем за Гэвином Ньюсомом, нынешним губернатором Калифорнии. Очевидным врагом трамповской администрации.На последнем сборище в Мюнхене Гэвина Ньюсома презентовали лидерам Еврорейха как возможного кандидата в президенты США. От Демпартии, естественно.Как же жена Ньюсома оказалась в команде Трампа? Всё просто. После развода с Ньюсомом она встречалась с Дональдом - младшим, сыном Дональда - старшего. Официальный статус Кимберли был "невеста сына".Этого оказалось достаточно, чтобы Кимберли отправилась послом США в Грецию. И кстати, удобно. Она не будет теперь надоедать Дональду-младшему, который уже нашёл себе другую девушку.Кимберли получила своеобразные "отступные" и кажется, очень довольна.Недавно с ней произошёл забавный эпизод. На День благодарения, в ноябре прошлого года, Кимберли явилась в полупрозрачном, полностью обтягивающем её прекрасную фигуру платье. С распущенными волосами до пояса.Кто-то посчитал это неуместным нарядом для посла и нарушением протокола. Кто-то, наоборот, хвалил её за смелость. Кимберли, к слову, сейчас уже 56 лет, но выглядит она превосходно.Что ещё вы хотите от американского посла в Греции? Греческая публика была очень довольна.Мама Илона и другие родственникиНа другую должность, посла в Канаде, Трамп хотел направить другую почти родственницу, маму Илона Маска. Но что-то пошло не так.Вначале и сам Илон жил в Мар-о-Лаго у Трампа в отдельном коттедже, с маленьким сыном по имени Х. И присутствовал на всех семейных вечерах и соответствующих фото.Но потом его сожрала "группа Бессента", была даже небольшая драка. И представьте, гомосексуалист Бессент поставил даже пару синяков Маску.Илон публично критиковал команду Трампа. Он называл министра торговли Говарда Латника (близкого друга Трампа), "человеком с мешком кирпичей вместо головы". Он называл Бессента "агентом Сороса" (что чистая правда).Они в ответ называли Илона "торговцем китайскими авто", что тоже недалеко от истины, ведь в США производят только сборку "Теслы" из частей, которые полностью производятся в Китае.Илону пришлось уйти. Сейчас он вроде бы вернулся в команду Трампа. Но проект с мамой - послом пока затих.А зря. Мама Илона - настолько интересная и эффектная женщина, супермодель 77 лет, что её назначение на любую должность в администрации Трампа можно было бы рассматривать как интересный и успешный пиар ход.У мамы Илона нет квалификации для работы послом? Ну и что? У Кимберли тоже нет.И у свата Чарльза Кушнера нет.И у второго свата тоже нет квалификации, но Массад Буллос, отец мужа Тиффани Трамп, работает "советником президента по арабским и ближневосточным делам".И у Лары Трамп, жены второго сына Трампа, Эрика, нет достаточного политического опыта, но Трамп "продавливает" её на место сенатора.Так что будем говорить прямо. То, что происходит во внешней и внутренней политике администрации Трампа - это кумовство или, по научному, непотизм ("предоставление привилегий родственникам и друзьям независимо от их профессиональных качеств").И это второе объяснение поведения "папы Кушнера". Никто ничего ему во Франции не сделает, пока Трамп во власти.Но есть и третье измерение у всей этой истории, и оно возможно, самое главное.Папа КушнерЧарльз Кушнер - не просто "отец зятя Трампа". Он - глава очень влиятельного клана. Близкие отношения связывают семейство Кушнеров и премьера Израиля Нетаньяху.Достаточно сказать, что Нетаньяху во время визитов в США часто останавливался в доме у Чарльза Кушнера.Но двадцать лет назад с папой Кушнером произошла неприятная и невиданная история.В результате семейной ссоры он так разобиделся на свою сестру, что специально нанял проститутку и заплатил ей 10 тысяч долларов, чтобы она соблазнила мужа сестры.В результате у него в руках оказалось видео соблазнения, причем с употреблением запрещённых веществ. Он "презентовал" своей сестре видео-подарок на семейном празднике.Но сестра оказалась не слабого характера. Она написала заявление на самого Чарльза, обвинив его в неуплате налогов.И в результате Чарльз Кушнер оказался за решёткой. Он отсидел некоторое время в тюрьме. А судья, который вёл это дело, сказал, что не видел в своей жизни ничего более отвратительного, чем это преступление.Судья, Крис Кристи, стал впоследствии губернатором Нью Джерси. Собирался даже войти в команду президента в Белом доме, ещё на первом сроке Трампа. Но мстительные Кушнеры просто выпинали его из политики.Всесильный "зять"Всесильный "зять" тогда поселился в Белом доме, в ближайшем к Овальному кабинете. Трамп тут же помиловал Кушнера.И произошли другие события, которые касались уже мировой политики, а не семейного белья.Одним из важнейших вопросов в конфликте между Израилем и Палестиной является статус Иерусалима. Израиль еще в 1947 году официально объявил Иерусалим столицей государства вопреки нормам международного права.Многие страны этот статус не подтверждают. А США - подтвердили.Это произошло во время первого президентства Трампа, когда Джаред Кушнер сидел возле Овального кабинета.Трамп даже перенёс посольство США в Иерусалим. Все, чтобы угодить родственникам!Сегодня, кроме США, там находятся посольства еще пяти государств: Гватемалы, Косово, Гондураса, Папуа - Новой Гвинеи и Парагвая.Фонды и миллиардерыИ конечно же, Трамп изо всех сил поддержал тогда разрекламированные "соглашения Авраама", которыми занимался Джаред Кушнер.Пафосное название скрывало банальную торговую сделку между Израилем и странами Ближнего Востока. Сегодня о ней даже особо не вспоминают. Выгода от неё оказалась сомнительной.Но зато у Джареда Кушнера вдруг возник фонд, в котором находилось 5,4 миллиарда долларов.Там находятся деньги Саудовской Аравии, Катара, Абу-Даби и частных инвесторов.Кушнер исправно получает зарплату как управляющий фонда. Но при этом - загадочная ситуация! - фонд никуда ничего не инвестирует.Так же точно появились миллиарды в фондах, которыми управляют сыновья Трампа.И тоже из стран Ближнего Востока.Когда Трампу задали об этом вопрос, он отмахнулся: ничего не знаю, всем управляют сыновья.В этом году Дональду Трампу исполнится 80 лет. И понятно, что в этом возрасте у него основная цель - оставить весь свой большой клан с деньгами и влиянием.А то, что Израиль устроит новую войну в регионе - это "папу Трампа" волнует гораздо меньше.Ну а Кушнеры пользуются всеми возможностями, чтобы усилить своё влияние. В Израиле, на Ближнем Востоке, в США.Конечно, клан Кушнеров не "управляет Белым домом", как пишут некоторые комментаторы.Не надо преувеличивать влияние "брокеров недвижимости" из Нью-Джерси. Просто в Белом доме есть и другие управляющие кланы. Не только Кушнеры.Но в чем-то комментаторы правы. И в будущем "эпоху Трампа" будут называть "временем, когда Кушнеры сидели в Белом доме".О том, какие методы применяет в своей политической деятельности президент США - в статье Ростислава Ищенко "Доктор Геббельс и президент Дональд"

сша

франция

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

сша, франция, израиль, дональд трамп, джаред кушнер, биньямин нетаньяху, мид, белый дом, эксклюзив