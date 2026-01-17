https://ukraina.ru/20260117/sibiga-ukrainskoy-amoralnosti-bez-kresta-na-shee-protiv-krasnogo-kresta-1074426862.html

Сибига украинской аморальности. Без креста на шее против Красного Креста

На Украине грянул очередной дипломатический скандал с военно-сатанинским уклоном. Ну как дипломатический… Украина и дипломатия – это все равно, что собака верхом на заборе: позиция имеется, но смешно, нелепо и противно.

Сейчас же повод крайне значительный с точки зрения прикладной психиатрии и повседневной политической жизни в третьесортном грязном, извините, борделе, где во время пожара при наводнении меняют местами койки для обслуживания клиентов.Все дело в том, что так называемый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Общество Красного Креста на Украине (ОККУ) и весь Красный Крест в… работе на Россию и публикации заявлений, "которые отбеливают российские военные преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее длительную неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно удерживаемым Россией".Во как! Смешал в одну кучу Сибига и грешное, и праведное. А случилось вот что: Красный Крест выступил с заявлением, в котором сказал: "Недавние удары по объектам критической инфраструктуры на Украине и в России оставили миллионы людей практически без электричества, воды и отопления в условиях низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах" (выделено мною. – Авт.).Заметили, как Красный Крест одинаково осудил налеты и удары по энергообъектам на Украине и в России? Это очень важно, ибо идет война, две армии обстреливают друг друга, и взаимные и удары, и налеты, приносят вред, увы, не только военным объектам, но и мирным людям в обеих странах. Это самое страшное в любой войне.Но Сибигу до мозга костей (в отсутствие, как кажется, мозга головного) возмутило именно это уравнивание страданий и украинцев, и россиян. Он написал: "Это заявление – позорное. Ложная моральная эквивалентность между агрессором и защищающейся страной неприемлема. В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону".И пообещал: "Глава делегации МККК (Международного комитета Красного Креста. – Авт.) на Украине будет вызван в МИД Украины для объяснений. Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, покинуть свои теплые офисы, приехать на Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности".И все это – забота о своих согражданах – было бы хотя бы дипломатически оправданно, если бы не три главных "но". Не было упомянуто Сибигой, что: во-первых, люди одинаково страдают и на Украине, и в России;Во-вторых, чтобы принудить к повиновению непокорных "лугандонов", "сепаров" и "колорадов", первыми выводить из строя объекты социальной инфраструктуры (в том числе, и объекты снабжения электричеством, водой и теплом простых людей) еще летом 2014 года начали ВСУ. Армия, которую незаконно бросили против жителей Донецкой и Луганской областей, не желающих соглашаться с неонацистским госпереворотом в Киеве. Сделал это президент Петр Порошенко*, который и пообещал дончанам и луганчанам, что дети на Украине пойдут в школу, а вот в Донбассе они будут сидеть в подвалах в голоде, холоде и темноте.Что-то похожее многократно исторг из себя и нынешний эрзац-президент-просрочка Владимир Зеленский. А его нынешний глава офиса (ОПУ) Кирилл Буданов* публично пообещал "убивать русских" везде в мире, где только встретит. Именно за это и повысили до уровня бункерной "второй любимой жены клоуна".И наконец, в-третьих, когда республики Донбасса, а также жители Запорожской и Херсонской областей в 2022 году стали частью России, ВСУ по приказу неонацистского Киева перенесли огонь по "материковой" России – по приграничным областям и вглубь страны, вплоть до Москвы, Санкт-Петербурга и дальше на восток. И там горят и выходят из строя не только нефтеперерабатывающие заводы, нефтеналивные или распределительные станции, но и жилые дома, магазины, школы. И гибнут ни в чем не повинные люди. Как страшный крайний случай – гибель 29 человек, которые в Хорлах Херсонской области собрались в кафе отпраздновать Новый год.При этом неонацисты жестоко и системно уничтожают православие и православных, заменяя их главный символ – крест – на всевозможные другие знаки и символику. Крест для неонацистов – это как кол осиновый для вурдалаков.Сибигу такие "мелочи", ясное дело, не волнуют. Он хочет действовать сам и призывает международные организации действовать по-прежнему – в парадигме безнаказанности Украины за все, чтобы она ни сделала, и перекладывания всей ответственности на Россию. Так Украина и стоящий за ее спиной так называемый коллективный Запад действовали после госпереворота-2014 действуют и сейчас.Помните этот знаменито-характерный анекдот: один укронацик говорит другому: "А пойдем набьем морду москалю". Собеседник спрашивает: "А если он нас побьет?" "Тю-у-у-у, а нас за что?!!", – искренне возмущается первый.Украинских неонацистов, садистов убийц и погромщиков приучили, что они ни в чем не виноваты, если действуют против России и ее людей. В этом и кроется неистребимая и звериная русофобия, которая, которая сейчас стала идеологией на Украине и шагает по миру, приобретая универсальные и самые различные извращенно-изощренные садистские формы. В борьбе с русскими и всем русским приемлемо все, а вот защищаться Россия не может, ибо это "недемократично"…В сложившейся ситуации непонятны две вещи. Кто в украинском руководстве еще сохранился такой умный, что знает смысл словосочетания "ложная моральная эквивалентность". Чисто по внешнему виду и по тому, что они творят, вокруг Зеленского остались только жертвы постсоветского образования в духе украинского национального возрождения. То есть люди верные, но малограмотные и тупые, путающие слова "треснуть" и "трахнуть", полевое довольствие и половое удовольствие и не отличающие мокрый стул от, извините, жидкого.Это они подсадили молодые поколения Украины на веру в то, что укры зародились 40 тысяч лет назад, выкопали Черное море, изобрели колесо и гончарный круг и породили в Галичине Иисуса Христа, Будду и почему-то Магомета, а потом человекообразных обезьян, от которых, по Чарльзу Дарвину, произошли и все остальные люди. И вдруг – такая логичная и изящная фраза. Как?! Чудны твои дела, Господи…Не совсем понятно и то, почему Сибига ссорится с Красным Крестом, международной гуманитарной организацией, которая, преодолевая брезгливость, чуть ли не единственная еще сотрудничает с неонацистским режимом и помогает ему в решении гуманитарных проблем с Россией.Более того, 25 июля 2025 года во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Сибига подписал Меморандум о сотрудничестве между МИД и ОККУ. Потому что меморандум "позволит ряду украинских дипломатических миссий воплотить важные гуманитарные проекты в тесном партнерстве с ОККУ". "Речь идет о помощи в сфере здравоохранения, доступа к образованию для детей, реализации совместных инфраструктурных проектов и других направлениях, воплощение которых станет возможным в ближайшее время благодаря этому документу", – были уверены тогда в Киеве.И вдруг такой наезд. Сибига даже пообещал вызвать в Киев и там хорошо нагнуть некую Ариану Бауэр, регионального директора МККК в Европе и Центральной Азии, которая и подписала указанное выше заявление. А также разыскать и примерно наказать всех, кто поставил одобрительные лайки в соцсетях, соглашаясь с Арианой.Что случилось? Все тоже очень просто. С одной стороны, Сибига по должности при кровавом клуне обязан затыкать или хотя бы минимизировать тот поток правды о режиме, который просачивается к западному обывателю и овладевает мировым общественным мнением. Как говорила пресловутая "дочь офицера из Крыма", не все так однозначно в войне между Россией и Украиной, где правят убийцы и громилы…С другой – Сибиге нужно продемонстрировать и Западу, и Зеленскому свою лояльность и готовность выполнять любые пожелания и хотелки. Кроме того, в верхах вокруг Зеленского заметна определенная кадровая турбулентность. Она не приводит к обновлению кадров, но к перестановкам приводит. Вот Сибига и хочет сохраниться на своем месте. Его реакция на Красный Крест – это слова человека, который хочет выслужиться перед Зеленским, застолбить за собой место человека абсолютно преданного, верного и незаменимого.Сибига человек, который по своему уровню, по знанию языков, дипломатии и всего остального, в общем-то, должен быть министром иностранных дел в колхозе "40 лет без урожая" или "Тормоз коммунизма". Но он, конечно, хочет быть министром. Хочет, чтобы его встречали с оркестром, чтобы костюмы шили за государственный счет, принимали на высоком уровне, жали руку. Это такой жлоб во дворянстве, который гордится достигнутым. И он будет делать все что угодно. Поэтому он набросился на Красный Крест, который не сказал ничего нового, а только констатировал очевидное, даже с точки зрения западных объективистов.А все может быть очень просто – все дело в личности. Вы же видели этого горе-министра, к заслугам которого можно отнести лишь то, что он родился 1 января, как их вождь Стефан Бандера-Сопля, и в Галичине. И который выглядит, как пугало, призванное отгонять непокорных птичек от любого дипломатического пати на свежем воздухе, чтобы те в полете не пачкали сверху пиджачки.Чисто внешне нелепее Сибиги выглядел только бессменный глава МИД Украина Павел Климкин по кличке Клим Чугункин, который везде ходил в костюмах на несколько размеров больше и которого заставляли ждать в предбаннике серьезных встреч, куда ему вход был заказан, хотя он везде и повторял, что не должно быть ничего об Украине без Украины.Все хохотали в рукав или открыто, а злопыхатели говорили, что такой костюмчик Климкину-Чугункину нежен был, чтобы можно было спрятать натыренное на фуршетах.Так может, и Сибиге настал час что-то взять с работы домой…*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

