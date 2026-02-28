https://ukraina.ru/20260228/iran-primenil-drony-shahed-136-dlya-udara-po-baze-ssha-v-bakhreyne-1076189754.html
Иран применил дроны Shahed-136 для удара по базе США в Бахрейне
Иранские вооружённые силы нанесли удар по американской военной базе в Бахрейне, используя баллистические ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136. Об этом 28 февраля сообщает "Военная хроника"
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070251484_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a256233123adba955af5b346a9733b1.jpg
По имеющимся данным, после попадания ракет беспилотники Shahed-136 были задействованы для "добивания" целей на территории базы США. В сети распространяются кадры, на которых видно, как низколетящий дрон приближается к объекту и поражает радиолокационную установку .Бахрейн является ключественным союзником Вашингтона: страна имеет статус основного союзника США вне НАТО, присвоенный ещё в 2002 году. На её территории расположена штаб-квартира Центрального командования ВМС США (NAVCENT) и Пятого флота — единственная подобная структура в регионе .Удар стал частью масштабной ответной операции Ирана после совместных атак США и Израиля по иранской территории. Одновременно с Бахрейном обстрелам подверглись американские объекты в Катаре, Кувейте и ОАЭ .Власти Бахрейна подтвердили факт ракетной атаки по объекту, связанному с Пятым флотом США, и призвали граждан сохранять спокойствие и следовать к безопасным укрытиям . Официальных данных о пострадавших пока не поступало.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
