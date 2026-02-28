Иран применил дроны Shahed-136 для удара по базе США в Бахрейне - 28.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260228/iran-primenil-drony-shahed-136-dlya-udara-po-baze-ssha-v-bakhreyne-1076189754.html
Иран применил дроны Shahed-136 для удара по базе США в Бахрейне
Иран применил дроны Shahed-136 для удара по базе США в Бахрейне
Иран применил дроны Shahed-136 для удара по базе США в Бахрейне
Иранские вооружённые силы нанесли удар по американской военной базе в Бахрейне, используя баллистические ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136. Об этом 28 февраля сообщает "Военная хроника"
2026-02-28T17:11
2026-02-28T17:11
сша
новости
иран
вашингтон
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070251484_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a256233123adba955af5b346a9733b1.jpg
По имеющимся данным, после попадания ракет беспилотники Shahed-136 были задействованы для "добивания" целей на территории базы США. В сети распространяются кадры, на которых видно, как низколетящий дрон приближается к объекту и поражает радиолокационную установку .Бахрейн является ключественным союзником Вашингтона: страна имеет статус основного союзника США вне НАТО, присвоенный ещё в 2002 году. На её территории расположена штаб-квартира Центрального командования ВМС США (NAVCENT) и Пятого флота — единственная подобная структура в регионе .Удар стал частью масштабной ответной операции Ирана после совместных атак США и Израиля по иранской территории. Одновременно с Бахрейном обстрелам подверглись американские объекты в Катаре, Кувейте и ОАЭ .Власти Бахрейна подтвердили факт ракетной атаки по объекту, связанному с Пятым флотом США, и призвали граждан сохранять спокойствие и следовать к безопасным укрытиям . Официальных данных о пострадавших пока не поступало.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
иран
вашингтон
Украина.ру
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
Украина.ру
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, иран, вашингтон, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
США, Новости, Иран, Вашингтон, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО

Иран применил дроны Shahed-136 для удара по базе США в Бахрейне

17:11 28.02.2026
 
© AP / Kin Cheung
28.02.2026
© AP / Kin Cheung
Иранские вооружённые силы нанесли удар по американской военной базе в Бахрейне, используя баллистические ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136. Об этом 28 февраля сообщает "Военная хроника"
По имеющимся данным, после попадания ракет беспилотники Shahed-136 были задействованы для "добивания" целей на территории базы США. В сети распространяются кадры, на которых видно, как низколетящий дрон приближается к объекту и поражает радиолокационную установку .
Бахрейн является ключественным союзником Вашингтона: страна имеет статус основного союзника США вне НАТО, присвоенный ещё в 2002 году. На её территории расположена штаб-квартира Центрального командования ВМС США (NAVCENT) и Пятого флота — единственная подобная структура в регионе .
Удар стал частью масштабной ответной операции Ирана после совместных атак США и Израиля по иранской территории. Одновременно с Бахрейном обстрелам подверглись американские объекты в Катаре, Кувейте и ОАЭ .
Власти Бахрейна подтвердили факт ракетной атаки по объекту, связанному с Пятым флотом США, и призвали граждан сохранять спокойствие и следовать к безопасным укрытиям . Официальных данных о пострадавших пока не поступало.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния