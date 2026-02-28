https://ukraina.ru/20260228/obstanovka-v-irane-obstrely-i-nalty-vsu-khronika-sobytiy-na-1300-28-fevralya-1076180582.html

Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля

Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля

США и Израиль заявили о начале атаки на Иран. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало операции его страны и Израиля против Ирана."Наша цель - защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима <...>.Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также - нашим союзникам по всему миру",- заявил Трамп.Президент США заявил, что одна из его целей - ликвидировать иранскую ракетную угрозу."Мы уничтожим их ракеты и полностью разрушим их мощности по производству ракет", — указал Трамп.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и США устраняют "экзистенциальную угрозу"."Всего час назад Израиль и США начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы со стороны террористического режима в Иране", - заявил он в субботу в телеобращении.Он выразил благодарность Трампу "за его историческое лидерство".По словам Нетаньяху, "нельзя позволить этому смертоносному террористическому режиму вооружиться ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству"."Наши совместные действия создадут условия для того, чтобы иранский народ взял свою судьбу в свои руки", — заявил Нетаньяху.Он также призвал к выступлениям против властей Ирана населяющие эту страну народы.МИД Ирана в своём заявлении подчеркнул, что атака началась во время переговоров с США."Возобновленная военная агрессия происходит в то время, когда Иран и США находятся в разгаре дипломатического процесса. США и Израиль атаковали различные военные и оборонные объекты, а также гражданскую инфраструктуру в разных городах нашей страны", — указывалось в заявлении министерства.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также обратил внимание на то, что удары были нанесены на фоне переговорного процесса."Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чём особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага. США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100…", — написал Медведев в своём телеграм-канале.США и Израиль атаковали Тегеран, Исфахан, Тебриз, Дезфул, Нахаванд, Кангавар и остров Харг.В ответ на атаку Иран нанёс удары по Израилю, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке: взрывы прозвучали в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Катаре.СМИ сообщили о жертвах среди мирных жителей после американо-израильских ударов по Ирану.Обстрелы и налётыУтром 28 февраля Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 40 БПЛА – над территорией Республики Крым, 22 БПЛА – над территорией Брянской области, 16 БПЛА – над территорией Белгородской области, 10 БПЛА – над акваторией Черного моря, 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 2 БПЛА – над территорией Калужской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки ВСУ совершили 1 обстрел на мариупольском направлении, выпустив 4 снаряда. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировали.По информации канала "Таврии. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 32 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 8; Новая Каховка — 3; Рыбальче — 3; Любимовка — 5; Васильевка — 4; Малая Лепетиха — 6; Каиры — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Каиры.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёлам Ближняя Игуменка, Варваровка, Весёлая Лопань, Головино, Никольское, Новая Деревня, Новая Нелидовка, Соловьевка, Топлинка, Шагаровка, Щетиновка, Ясные Зори, хуторам Крестовое, Церковный и Широкий совершены атаки 29 беспилотников, 23 из которых сбиты и подавлены, а также выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела. В посёлке Дубовое от удара беспилотника по машине ранен мужчина. Он продолжает лечение амбулаторно. Транспорт повреждён", — писал губернатор.В результате атак дронов в селе Никольское повреждён автомобиль, в посёлке Октябрьский — частный дом, в посёлке Дубовое — кровля МКД, в посёлке Малиновка произошло возгорание частного дома — пожар потушен. От падения обломков сбитых БПЛА в селе Таврово повреждены кровли соцобъекта и двух частных домов, в посёлке Майский — автомобиль и крыша домовладения, в посёлке Дубовое — остекление пяти квартир в МКД и 5 автомобилей, в селе Никольское — частный дом, в посёлке Разумное — машина."В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Берёзовка, Грузское, Стригуны и хутору Никольский совершены атаки 8 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Стригуны повреждён грузовой автомобиль, в селе Байцуры огнём уничтожено здание на территории социального объекта, в селе Грузское повреждён объект инфраструктуры", — указывалось в сводке.В Валуйском округе сёла Борки, Долгое, Казначеевка, хутора Леоновка и Михайловка атакованы 11 беспилотниками, 9 из которых подавлены и сбиты. Без последствий.В Волоконовском округе по селу Волчья Александровка и хутору Екатериновка произведены атаки 2 БПЛА, один из которых сбит. В хуторе Екатериновка повреждён частный дом."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Доброе, Доброивановка, Дорогощь, Дроновка, Дунайка, Казачья Лисица, Козинка, Новостроевка-Первая, Почаево, Санково, Смородино, хуторам Масычево и Тополи выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 39 БПЛА, 8 из которых сбиты", — сообщил Гладков.В селе Дунайка повреждена линия электропередачи, в селе Смородино — частный дом, в селе Дорогощь — 2 автомобиля, 2 надворные постройки и газовая труба, в селе Санково — легковой автомобиль, в селе Почаево — частный дом и линия электропередачи, в хуторе Масычево — 3 машины, в селе Головчино — объект инфраструктуры и оборудование коммерческого объекта, в селе Гора-Подол — линия электропередачи и частный дом, в Грайвороне — 3 квартиры в МКД, в селе Казачья Лисица — частный дом и ГАЗель.Над Ивнянским округом сбиты 4 разведывательных шара и 5 БПЛА. Без повреждений.Над Корочанским округом сбит один БПЛА самолётного типа. Последствий нет."В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Илек-Пеньковка, Колотиловка и Сергиевка нанесены удары 34 БПЛА, 13 из которых подавлены и сбиты. В селе Сергиевка повреждён автомобиль", — отмечалось в сводке.Над Новооскольским округом сбиты 2 беспилотника. Над Прохоровским округом сбит БПЛА самолётного типа. Над Ракитянским округом сбит беспилотник. Над Старооскольским округом сбиты 2 беспилотника. Над Чернянским округом сбиты 6 беспилотников. Во всех случаях обошлось без последствий.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлкам Маслова Пристань, Первомайский, сёлам Архангельское, Белый Колодезь, Белянка, Графовка, Зиборовка, Максимовка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Титовка и хутору Бондаренков выпущено 2 боеприпаса и произведены атаки 35 беспилотников, 24 из которых сбиты и подавлены."В селе Архангельское в результате атаки дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. После оказания помощи продолжают лечение амбулаторно. Машина повреждена", — писал Гладков.В городе Шебекино повреждены легковой и 2 грузовых автомобиля, в селе Новая Таволжанка — 3 частных дома, автомобиль и объект инфраструктуры, в селе Маломихайловка — частный дом, газовая труба и трактор, в селе Зиборовка — хозпостройка и частный дом.Утром 28 февраля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по региону в минувшие сутки."Всего в период с 09:00 27 февраля до 07:00 28 февраля сбито 62 вражеских беспилотника различного типа. 39 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. За сутки пострадали 9 человек, двое из которых погибли. В городе Курске в результате атаки БПЛА погиб сотрудник сервиса и пострадали трое мужчин. Повреждено около 35 автомобилей, боксы автосервиса", — писал Хинштейн в своём телеграм-канале.В селе Марково Глушковского пострадал один мужчина. В селе Колячек Хомутовского района ранена женщина. В частном доме выбиты окна."В результате атаки по объекту энергетики в Беловском районе погиб доброволец "БАРС-Курск", пострадали два сотрудника РЭС. Из-за удара было нарушено электроснабжение в 34 населённых пунктах, сейчас оно восстановлено", — рассказал губернатор.В результате атак в хуторе Дрозды Обоянского района повреждены три домовладения. Вблизи посёлка Хомутовка Хомутовского района сгорел автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о происходящем в Иране — в статье Сергея Котвицкого "Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран".

