Трамп дал месяц для заключения мира. Что это значит и почему невыполнимо

Трамп дал месяц для заключения мира. Что это значит и почему невыполнимо

Война на Украине может закончиться уже через месяц. По информации издания Axios, близкого к Белому дому, такое требование президент США Дональд Трамп выдвинул Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, который состоялся 26 февраля

По информации источников издания, в ходе разговора Зеленский сказал, что надеется на завершение конфликта в этом году. В ответ Трамп заявил, что кризис затянулся и пора поторопиться.Также американский лидер обещал Зеленскому, что будет работать над организацией трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина. На встрече в таком формате настаивает Киев, так как считает ее ключевой для решения так называемого территориального вопроса.Позже государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что терпение американского лидера на исходе. По словам Рубио, Трамп уже сделал многое для завершения российско-украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор не заключили мир."Он просто не понимает, как две страны, ведущие такую жестокую, ужасающую и кровопролитную войну, не могут прийти к взаимопониманию о том, как ее прекратить", — сказал Рубио.В ходе переговорного процесса по украинскому урегулированию, который ведется при посредничестве США с начала 2025 года, американский президент неоднократно ставил сторонам разные сроки. Однако это не способствовало достижению прогресса по тем вопросам, которые являются главными камнями преткновения, и переговоры все еще находятся фактически на техническом уровне. По крайней мере, судя по результатам, которые доступны широкой общественности.Правда, по мнению западной прессы, на этот раз Трамп лично заинтересован поторопить события. Подписание мирного договора между Россией и Украиной он намерен приурочить к 250-летию со дня приобретения независимости, которое США отмечают в июле этого года.До этого у Трампа еще одна круглая дата – 14 июня он отпразднует свое 80-летие. Это еще один повод для подведения итогов. Объявление о подписании мира на Украине здесь тоже пришлось бы как нельзя кстати.Тем не менее, мало кто верит, что за столь короткий срок можно добиться прекращения боевых действий. Тогда откуда появился вброс об очередном условии Трампа и что грозит сторонам, если они откажутся соблюдать заданные сроки? Об этом в интервью Украина.ру рассказывают российские эксперты.Администрация Дональда Трампа действительно проявляла и продолжает проявлять серьезную активность на переговорном треке, рассказал политолог, член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин."Мы помним саммиты на Аляске, встречи в Абу-Даби, в Швейцарии. США являются зачастую локомотивом этих встреч. С американской стороны в них участвуют серьезные политические представители, идут переговоры, но результат не тот, который ждет мировое сообщество", - рассказал Бардин.В этой ситуации эксперты начинают выражать определенные недоумения: как же так - президент США активный политик, который ждет внимания к себе со стороны прессы, у него сильнейшая армия, огромные энергетические и финансовые ресурсы, и он никак не может убедить украинскую и российскую стороны сформировать какой-то пакет соглашений, продолжил политолог."Еще не так давно мы слышали о существовании плана из 28 пунктов. Потом вроде бы он сокращен до 20-и пунктов. Теперь уже непонятно, сколько у плана, который пока никто и не видел, пунктов, и когда будет результат. Трамп почти каждый день комментирует переговорный процесс, его высказывания противоречат друг другу, конкретики нет. Поэтому к своему юбилею в июне и ко Дню независимости США в июле он хотел бы добиться кого-то результата и в очередной раз заявить на весь мир, что он является главным миротворцем", - сказал Бардин.Когда Трамп говорит о том, что он главный миротворец, он под этим подразумевает, что в мире самый главный он, что у него власть, политические ресурсы, влияние, и с помощью этих ресурсов он может воздействовать на политиков и останавливать конфликты, пояснил эксперт."Однако проблема Трампа заключается в том, что он является всего лишь президентом США. Да, всего лишь президентом, который не всегда имеет полномочия или ресурсы, чтобы решать проблемы, чтобы двигать процессы, которые происходят за территорией США. Да что там за территорией? Не всегда и на территории США этого получается сделать", - заявил Бардин.Как пример он привел отмену торговых пошлин против других государств, которые ввел Трамп. Верховный суд недавно принял решение об отмене этих пошлин, напомнил эксперт. Оказалось, что у Дональда Трампа нет полномочий вводить их таким образом, как он этого сделал, пошлины против других государств, подчеркнул Бардин."Также оказалось, что Трамп не может воздействовать на руководство Украины так, как он хотел бы. И вот этот недостаток своего влияния он пытается маскировать с помощью разнообразных высказываний. Например, о том, что не так его поняла Россия, что Россия проявляет недостаточно усилий для достижения мира. Завтра он обвинит в этом Украину, и так далее. Получается, что Трамп пытается недостаток ресурсов компенсировать риторикой", - заявил эксперт.По его словам, Трамп все-таки подошел к мирному урегулированию несколько примитивно. Он хотел очень быстро, "с наскока", решить конфликт. Но когда начал в него погружаться, увидел, что корни конфликта уходят глубоко, отметил Бардин."Трампу объяснили, что конфликт глубокий, и он понял, что у него не хватает ресурсов урегулировать эти глубочайшие противоречия даже не между Россией и Украиной, а между Россией и ЕС, Россией и коллективным Западом. Трамп ощущает свое бессилие и пытается недостаток своего влияния и недостаток ресурсов компенсировать данной риторикой", - заявил политолог.Сложно представить, что украинская сторона примет эти условия, которые Трамп выдвинул в телефонном разговоре, сказал Бардин. Он напомнил, что Трамп выдвигает условия, неприемлемые то для одной, то для другой стороны, либо для обеих сторон стразу. Погружаться глубже Трамп не хочет, констатировал эксперт."Что будет делать Трамп? Конечно, не получит он этих результатов через месяц, как он хотел бы. Но к собственному юбилею и ко Дню независимости США надо представить какой-то результат. Пресс-служба придумает, какой момент обыграть. Возможно, они скажут, что Трамп положил начало к урегулированию конфликта", - допустил Бардин.Тем не менее, урегулирование конфликта между Россией и Украиной – это настолько сложный процесс, который нельзя приурочить к Дню независимости Америки, как это пытается сделать Трамп, подчеркнул политолог.Что касается Украины, она и впредь будет опираться на поддержку ЕС и отдельных европейских политиков – они будут выискивать дополнительные средства, с помощью которых им удастся сохранить политический режим, ожидает эксперт. Россия тем временем будет идти своей дорогой, не взирая на риторику оппонентов, подытожил Максим Бардин.Экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов полагает, что американцы не прекратят поставки оружия Украине, если Зеленский не завершит боевые действия в течение месяца. По его словам, они все-равно будут продавать оружие для Украины Европейскому союзу или даже поставлять его бесплатно."Мы не знаем, сохранились ли прежние механизмы грантовых поставок. Одновременно с этим американцы не прекратят поставку наличных долларов, их очень много завозится на Украину для поддержания гривны", - заявил Колташов.Зеленский знает, что он может здесь сказать Трампу "нет" и что ему выгоднее договариваться с противниками Трампа, с Евросоюзом и с британцами, сказал эксперт. Тем более, эти договоренности у Зеленского уже есть, отметил он."Поэтому ничего за месяц не случится, ничего Трамп не добьется, и, самое главное, ничего он не сделает. Трамп продолжит поддерживать Украину, потому что это, как он говорит, американские инвестиции. Действительно, захват власти в такой богатой стране — это настоящая инвестиция. Американские инвесторы вложили деньги в майдан, и считают, что страна принадлежит им. Очень жаль, что Зеленский не слушается, но придется им это терпеть. До поры до времени", - рассказал Василий Колташов.Политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив считает, что звонок Трампа Зеленскому, в том виде, как его представляет американская пресса, вызывает большие вопросы.Информации о состоявшихся телефонных переговорах, предшествовал вброс агентства Bloomberg о том, что Трамп якобы хочет, чтобы до 4 июля – Дня независимости США, состоялось подписание всех документов по Украине, напомнил политолог. До этого был еще один вброс о том, что Трамп видит все это в трехстороннем формате, с подписанием гарантий безопасности, программы восстановления и мирных соглашений, добавил Павлив."Звучит красиво, но жалко", - заявил политолог.По его словам, для того чтобы обеспечить легитимность будущему подписанту соглашения со стороны Украины, нужно провести президентские выборы. Даже если они будут проведены со всеми возможными нарушениями, на организацию этого процесса все-равно вряд ли останется достаточно времени, полагает Павлив."Зачем ты, Дональд Фредович, звонишь Зеленскому? У тебя же есть инструменты прямых санкций. У тебя есть разведданные, которые ты можешь отключить. У тебя есть Старлинк, который ты можешь отключить. Почему ты этого не делаешь? Это плохая симптоматика для республиканцев и для того, кто ожидал, что весь этот процесс в 2026 году закончится мирным соглашением", - подытожил Михаил Павлив.Очевидно, что сроки для завершения конфликта, которые, по информации американских СМИ, Трамп установил Зеленскому, нереалистичны.Кроме прогресса по ключевым вопросам, достижению соглашения препятствует и разница в подходах: Трамп хочет быстрой "победы" и статуса миротворца, но Украина и Россия не готовы подстраиваться под политический календарь США.В краткосрочной перспективе боевые действия, скорее всего, не прекратятся. Трамп продолжит риторическую борьбу, Украина продолжит воевать при поддержке Европы, а Россия продолжит добиваться целей, заданных в начале СВО.

