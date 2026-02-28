Чья Трансильвания? Как "секретный" доклад на XX съезде привёл к ослаблению влияния СССР на Румынию - 28.02.2026 Украина.ру
История
Чья Трансильвания? Как "секретный" доклад на XX съезде привёл к ослаблению влияния СССР на Румынию
70 лет назад на XX съезде КПСС прозвучал доклад Никиты Хрущёва "О культе личности и его последствиях". Спровоцированный им кризис венгерско-румынских отношений привёл к демонтажу главного детища сталинской эпохи в Трансильвании – территориальной автономии румынских венгров. Её судьба и сегодня является раздражителем в отношениях между странами
Территориальный спор из-за имеющей смешанное венгерско-румынское население Северной Трансильвании существует с момента образования суверенных государств со столицами в Будапеште и Бухаресте. Во время Второй мировой войны он сохранял свою остроту, даже когда оба государства входили в один военно-политический блок во главе с нацистской Германией.После перехода этих дунайских республик в сферу влияния Советского Союза "трансильванский" спор на время утих. При активном участии Москвы, казалось бы, удалось найти его решение на компромиссной основе, как заявлялось тогда, "в духе ленинской национальной политики".На территориях с преобладающим мадьярским населением на северо-востоке Трансильвании (по-румынски Ардяла) в 1952 году возникла Венгерская автономная область (ВАО). Однако компромисс, как это обычно бывает, не удовлетворил ни одну из сторон застарелого конфликта.Румынские власти были недовольны отступлением от принципов построения национального государства и видели в территориальной автономии угрозу венгерского ирредентизма.Венгры роптали, что за пределами ВАО осталось по меньшей мере две третьих мадьярской общины в Трансильвании, подвергаемой форсированной румынизации. В автономию не вошёл крупнейший город региона, центр венгерской культурной жизни – Клуж (ныне Клуж-Напока). Кроме того, Бухарест блокировал любые связи румынских венгров с Будапештом, тем более, что автономия не имела выхода к границе.Обличительная речь Хрущёва, прозвучавшая 25 февраля 1956 года, в адрес "сталинского" курса, в том числе и по международным делам, привела к обострению ситуации.9 сентября 1956 года в главном печатном органе Венгерской партии трудящихся вышла статья, говорившая о необходимости большего внимания Венгрии к культурному развитию румынских соотечественников. Текст вызвал большой резонанс по обе стороны границы. Бухарест воспринял его как открытый призыв к ревизии границ. Насторожился и МИД СССР, направивший в ЦК КПСС он докладную записку, где говорилось "о наличии серьёзных националистических тенденций в отношении Трансильвании", особенно в кругах венгерской интеллигенции".Начавшееся 23 октября в том числе и под влиянием XX съезда КПСС антикоммунистическое восстание в Будапеште вызвало волну солидарности в расположенных близ венгерской границы румынских городах. Особую активность проявляли студенты. Власти социалистической Румынии эксплуатировали тему сепаратизма трансильванских венгров (секеев), чтобы не допустить консолидации протестов на интернациональной основе.В Клуже такие действия себя оправдали: румыноязычная молодёжь своих мадьярских сверстников не поддержала. А вот в исключительно многонациональной Тимишоаре расколоть протестующих по национальному признаку не удалось. Тимишоарские студенты среди прочих озвучили требование вывода советских войск из Румынии.Румынский сталинист Георге Георгиу-Деж, тем не менее, с этими выступлениями справился. На пике репрессий в 1958-59 годах было арестовано более 15 тыс. человек.В 1959-60 годах на фоне широкого празднования 100-летия объединения Валахии и Западной Молдавии и под предлогом ускорения культурной интеграции этнических меньшинств самостоятельный венгероязычный университет в Клуже был упразднён. Это привело даже к самоубийствам среди венгерской профессуры.Возможность получения высшего образования на мадьярском языке в Трансильвании вновь появилась лишь в 1990-х годах, после падения режима Николае Чаушеску. В 2024 году парламент Румынии под давлением венгерской общины проголосовал за восстановление упразднённого ВУЗа, однако и по сей день в полной мере преподавание на венгерском в нём не восстановлено.Как отмечает кандидат исторических наук Александр Стыкалин, решимость Бухареста в противостоянии венгерской революции укрепило доверие к нему со стороны руководства КПСС. На фоне компартий других восточноевропейских стран Румынская рабочая партия воспринималась как очень надёжный партнёр. Это стало решающим фактором в принятии решения о выводе советских войск из Румынии в 1958 году.Вскоре после того, как военнослужащие СССР покинули дунайско-карпатскую республику, серьёзному пересмотру подверглись границы созданной под нажимом сталинского руководства автономии. Из-за этого доля венгероязычного населения в ней сократилась с 77% до 62%.А в 1968 году автономная область и вовсе перестала существовать в условиях административно-территориальной реформы, проводимой недавно пришедшим к власти Чаушеску.Данный исторический эпизод, как и вопрос о Клужском университете, сегодня также является вопросом актуальной политики.В ноябре 2023 года Национальный совет трансильванских венгров принял специальную декларацию о противозаконной ликвидации территориальной автономии в социалистической Румынии. Документ получил одобрение 47-ми муниципальных образований с преимущественно венгерским составом населения. Трансильванцы в нём заявили о нарушении правительством Чаушеску общеевропейского принципа "односторонней безотзывности" статуса автономных регионов.Декларация была направлена в адрес Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, но поддержки не получила. Представители романских стран (во главе с Францией и Италией) проявили солидарность с Бухарестом в противодействии любым попыткам реставрации автономии венгров.Если же вернуться к обстановке 50-60-х годов XX века, то очевидно нарушение преемственности советской внешней политики на дунайском направлении. Территориальное приращение Румынии благодаря СССР за счёт Северной Трансильвании балансировалось созданием в ней Венгерской автономной области. Пока существовало это автономно-территориальное образование, Москва имела серьёзный рычаг влияния на Бухарест. В совокупности с военным присутствием Советского Союза это давало возможность в любой момент повысить статус венгерской автономии и даже пересмотреть государственную принадлежность региона.Однако кризис, спровоцированный в международном коммунистическом движении докладом Хрущёва, позволил Румынии ослабить свою зависимость от руководства КПСС и дистанцироваться от СССР по ряду принципиальных вопросов международной политики.
румыния
ссср
будапешт
восточная европа
Трансильвания и другие исторические регионы на карте современной Румынии
Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
70 лет назад на XX съезде КПСС прозвучал доклад Никиты Хрущёва "О культе личности и его последствиях". Спровоцированный им кризис венгерско-румынских отношений привёл к демонтажу главного детища сталинской эпохи в Трансильвании – территориальной автономии румынских венгров. Её судьба и сегодня является раздражителем в отношениях между странами
Территориальный спор из-за имеющей смешанное венгерско-румынское население Северной Трансильвании существует с момента образования суверенных государств со столицами в Будапеште и Бухаресте. Во время Второй мировой войны он сохранял свою остроту, даже когда оба государства входили в один военно-политический блок во главе с нацистской Германией.
После перехода этих дунайских республик в сферу влияния Советского Союза "трансильванский" спор на время утих. При активном участии Москвы, казалось бы, удалось найти его решение на компромиссной основе, как заявлялось тогда, "в духе ленинской национальной политики".
На территориях с преобладающим мадьярским населением на северо-востоке Трансильвании (по-румынски Ардяла) в 1952 году возникла Венгерская автономная область (ВАО). Однако компромисс, как это обычно бывает, не удовлетворил ни одну из сторон застарелого конфликта.
Румынские власти были недовольны отступлением от принципов построения национального государства и видели в территориальной автономии угрозу венгерского ирредентизма.
Венгры роптали, что за пределами ВАО осталось по меньшей мере две третьих мадьярской общины в Трансильвании, подвергаемой форсированной румынизации. В автономию не вошёл крупнейший город региона, центр венгерской культурной жизни – Клуж (ныне Клуж-Напока). Кроме того, Бухарест блокировал любые связи румынских венгров с Будапештом, тем более, что автономия не имела выхода к границе.
Обличительная речь Хрущёва, прозвучавшая 25 февраля 1956 года, в адрес "сталинского" курса, в том числе и по международным делам, привела к обострению ситуации.
9 сентября 1956 года в главном печатном органе Венгерской партии трудящихся вышла статья, говорившая о необходимости большего внимания Венгрии к культурному развитию румынских соотечественников. Текст вызвал большой резонанс по обе стороны границы. Бухарест воспринял его как открытый призыв к ревизии границ. Насторожился и МИД СССР, направивший в ЦК КПСС он докладную записку, где говорилось "о наличии серьёзных националистических тенденций в отношении Трансильвании", особенно в кругах венгерской интеллигенции".
Начавшееся 23 октября в том числе и под влиянием XX съезда КПСС антикоммунистическое восстание в Будапеште вызвало волну солидарности в расположенных близ венгерской границы румынских городах. Особую активность проявляли студенты. Власти социалистической Румынии эксплуатировали тему сепаратизма трансильванских венгров (секеев), чтобы не допустить консолидации протестов на интернациональной основе.
© открытый источникНикита Хрущёв и Георгий Георгиу-Деж
Никита Хрущёв и Георгий Георгиу-Деж
© открытый источник
Никита Хрущёв и Георгий Георгиу-Деж
В Клуже такие действия себя оправдали: румыноязычная молодёжь своих мадьярских сверстников не поддержала. А вот в исключительно многонациональной Тимишоаре расколоть протестующих по национальному признаку не удалось. Тимишоарские студенты среди прочих озвучили требование вывода советских войск из Румынии.
Румынский сталинист Георге Георгиу-Деж, тем не менее, с этими выступлениями справился. На пике репрессий в 1958-59 годах было арестовано более 15 тыс. человек.
В 1959-60 годах на фоне широкого празднования 100-летия объединения Валахии и Западной Молдавии и под предлогом ускорения культурной интеграции этнических меньшинств самостоятельный венгероязычный университет в Клуже был упразднён. Это привело даже к самоубийствам среди венгерской профессуры.
Возможность получения высшего образования на мадьярском языке в Трансильвании вновь появилась лишь в 1990-х годах, после падения режима Николае Чаушеску. В 2024 году парламент Румынии под давлением венгерской общины проголосовал за восстановление упразднённого ВУЗа, однако и по сей день в полной мере преподавание на венгерском в нём не восстановлено.
Как отмечает кандидат исторических наук Александр Стыкалин, решимость Бухареста в противостоянии венгерской революции укрепило доверие к нему со стороны руководства КПСС. На фоне компартий других восточноевропейских стран Румынская рабочая партия воспринималась как очень надёжный партнёр. Это стало решающим фактором в принятии решения о выводе советских войск из Румынии в 1958 году.
Вскоре после того, как военнослужащие СССР покинули дунайско-карпатскую республику, серьёзному пересмотру подверглись границы созданной под нажимом сталинского руководства автономии. Из-за этого доля венгероязычного населения в ней сократилась с 77% до 62%.
© commons.wikimedia.org / Mittelstдdt, RainerЛидеры стран — участниц Варшавского договора: Густав Гусак, Тодор Живков, Эрих Хонеккер, Михаил Горбачёв, Николае Чаушеску, Войцех Ярузельский, Янош Кадар. 29 мая 1987 года
Лидеры стран — участниц Варшавского договора: Густав Гусак, Тодор Живков, Эрих Хонеккер, Михаил Горбачёв, Николае Чаушеску, Войцех Ярузельский, Янош Кадар. 29 мая 1987 года - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© commons.wikimedia.org / Mittelstдdt, Rainer
Лидеры стран — участниц Варшавского договора: Густав Гусак, Тодор Живков, Эрих Хонеккер, Михаил Горбачёв, Николае Чаушеску, Войцех Ярузельский, Янош Кадар. 29 мая 1987 года
А в 1968 году автономная область и вовсе перестала существовать в условиях административно-территориальной реформы, проводимой недавно пришедшим к власти Чаушеску.
Данный исторический эпизод, как и вопрос о Клужском университете, сегодня также является вопросом актуальной политики.
В ноябре 2023 года Национальный совет трансильванских венгров принял специальную декларацию о противозаконной ликвидации территориальной автономии в социалистической Румынии. Документ получил одобрение 47-ми муниципальных образований с преимущественно венгерским составом населения. Трансильванцы в нём заявили о нарушении правительством Чаушеску общеевропейского принципа "односторонней безотзывности" статуса автономных регионов.
Декларация была направлена в адрес Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, но поддержки не получила. Представители романских стран (во главе с Францией и Италией) проявили солидарность с Бухарестом в противодействии любым попыткам реставрации автономии венгров.
Если же вернуться к обстановке 50-60-х годов XX века, то очевидно нарушение преемственности советской внешней политики на дунайском направлении. Территориальное приращение Румынии благодаря СССР за счёт Северной Трансильвании балансировалось созданием в ней Венгерской автономной области. Пока существовало это автономно-территориальное образование, Москва имела серьёзный рычаг влияния на Бухарест. В совокупности с военным присутствием Советского Союза это давало возможность в любой момент повысить статус венгерской автономии и даже пересмотреть государственную принадлежность региона.
Однако кризис, спровоцированный в международном коммунистическом движении докладом Хрущёва, позволил Румынии ослабить свою зависимость от руководства КПСС и дистанцироваться от СССР по ряду принципиальных вопросов международной политики.
