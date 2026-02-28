https://ukraina.ru/20260228/ataka-na-iran-ubiystvo-detey-reaktsiya-mira-ugroza-kitayu-itogi-28-fevralya-1076191242.html

Атака на Иран: убийство детей, реакция мира, угроза Китаю. Итоги 28 февраля

Атака на Иран: убийство детей, реакция мира, угроза Китаю. Итоги 28 февраля - 28.02.2026 Украина.ру

Атака на Иран: убийство детей, реакция мира, угроза Китаю. Итоги 28 февраля

СМИ сообщили о гибели десятков детей от удара Израиля и США по Ирану. Страны мира требуют срочного прекращения войны на Ближнем Востоке

Не менее 60 учеников погибли при попадании ракеты по начальной школе для девочек на юге Ирана, заявил официальный представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Хосейн Керманпур."Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, Богу известно, сколько ещё тел достанут из-под завалов", — написал он в соцсети X.Школа "Шаджаре Тайебе" находится в округе Минаб в провинции Хормоган.При этом израильские СМИ заявили о том, что Израилю и США ударами удалось убить высокопоставленных иранских политиков, в т.ч. аятоллу Али Хаменеи. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что руководство республики живо."Насколько мне известно, аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан, глава парламента живы. Все высокопоставленные чиновники живы — всё в порядке", — заявил Аракчи.Тем временем мир реагирует на атаку Израиля и США на Иран."Утром 28 февраля вооруженные силы США и Израиля приступили к нанесению военно-воздушных ударов по территории Ирана. Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права", — гласило заявление МИД РФ.Там же указывалось: осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами."Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", — подчеркнули в министерстве.В МИД указали, что Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе."Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто – разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. Ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса, включая непредсказуемую цепную реакцию и раскручивание спирали насилия, целиком и полностью лежит на них", — гласило заявление министерства.В МИД также отметили, что США и Израилем открыто игнорируются тяжёлые последствия этих необдуманных шагов для глобального режима нераспространения, краеугольным камнем которого является ДНЯО."При этом американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием. Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы. На деле у Вашингтона и Тель-Авива мотивы, не имеющие ничего общего с режимом нераспространения. Они не могут не понимать, что, ввергая Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, фактически побуждают страны по всему миру, прежде всего в регионе, обзаводиться все более серьезными средствами против возникающих угроз", — указали во внешнеполитическом ведомстве.Кроме того, в МИД указали, что особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых Администрацией США на протяжении последних месяцев дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, среди которых – невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой или ее применения, мирное разрешение международных споров."Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", — подытожили в МИД России.А вот Украина атаку на Иран одобрила."Украина поддерживает народ Ирана, а не режим аятолл", — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.Днём ранее, 27 февраля, Владимир Зеленский заявил, что "поддержал бы операцию, направленную против режима, а не против людей".Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление по поводу новой войны на Ближнем Востоке."События, начавшиеся с нападения Израиля и США на Иран и продолжившиеся атаками Ирана на третьи страны, ставят под угрозу будущее нашего региона и глобальную стабильность. Мы глубоко обеспокоены любыми действиями, нарушающими международное право и угрожающими жизни невинных гражданских лиц, и осуждаем провокации, которые могут привести к эскалации насилия. Мы призываем стороны немедленно прекратить нападения", — отмечалось в заявлении.А вот Великобритания выступила на стороне Израиля и США."Наши войска активны и британские самолёты сегодня в небе, как часть скоординированной региональной оборонной операции, чтобы защитить наших людей, наши интересы и наших союзников", — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что атака на Иран является вопиющим нарушением международного права, которое вновь подрывает дипломатические усилия вокруг его ядерной программы."Международное сообщество должно немедленно действовать, чтобы остановить эту агрессию и эскалацию с её непредсказуемыми последствиями", — призвал Канель.Китай же потребовал немедленно прекратить операцию Израиля и США."Китай выражает серьёзную обеспокоенность в связи с военными ударами США и Израиля по Ирану. Китай призывает к немедленному прекращению военной операции", — гласило заявление МИД КНР.Эксперты уверены, что атака на Иран — часть стратегии США по удушению Китая и окончательному установлению однополярного мира.Так, ориенталист Игорь Димитриев напомнил о недавних событиях."Насколько дней назад морское ведомство Панамы силой заняло терминалы Бальбоа на тихоокеанской и Кристобаль на атлантической стороне канала, выдворив сотрудников Panama Ports Company — дочерней структуры гонконгского холдинга CK Hutchison. Верховный суд признал концессию, действовавшую почти тридцать лет, неконституционной. Управление передано временно Maersk и MSC", — начал он свою запись в телеграм-канале.Он напомнил, что CK Hutchison — частная гонконгская компания, не китайская государственная."После угроз Трампа в прошлом году она сама была готова продать порты консорциуму BlackRock за 23 миллиарда долларов. Но Пекин заблокировал сделку, назвав её капитуляцией перед американским давлением. То есть Китай не дал продать — но не смог защитить", — указал Димитриев.Также он указал на выводы американских СМИ о том, что китайское экономическое присутствие ничего не стоит без готовности его защищать силой."Итак, Панама — порты отобраны через местный суд, компания не получила ничего. Венесуэла — китайские инвестиции в нефтянку и инфраструктуру потеряны вместе с Мадуро. Сейчас Иран. Дальше Куба и другие латиноамериканские левые. В перспективе угроза китайскому присутствию в портах Шри-Ланки, греческом Пирее, по всей африканской инфраструктуре. Там всё держится на тех же чисто экономических механизмах без какого-либо силового зонтика", — отметил ориенталист.По его словам, именно экономическая стратегия Китая последние двадцать лет работала весьма эффективно."На чиповые санкции Пекин отвечал монополией на производство редкоземельных металлов и критического сырья. Запад закрывал странам финансовые рынки — Китай шёл туда с инфраструктурными инвестициями в кредит. Порт за портом, концессия за концессией — присутствие выстраивалось по всему миру", — указал Димитриев.Вашингтон же проигрывал в этой игре."И тогда США просто перевернули доску: вместо экономической конкуренции — выдавливание силой. Где-то собственно американскими силами, в других случаях чужими руками, через местные суды и местных президентов", — указал Димитриев.Он также отметил, что китайская стратегия принципиально не предусматривает военных блоков с взаимными обязательствами."Огромный китайский флот и армия заточены под скромные задачи: Тайвань и острова в Южно-Китайском море. Защищать концессии в Панаме, инвестиции в Венесуэле или участвовать в войне с Украиной этими силами никто не планировал. Никаких военных гарантий партнёрам нет и не предвидится. Оружие Китай обычно продаёт, а не раздаёт — и то с оглядкой на западные санкции", — отметил ориенталист.По его словам, главная цель американских ударов по Ирану это Китай. Иран — это ключевой узел китайского присутствия на Ближнем Востоке, важный поставщик нефти."Если Штаты его выбьют, то китайское влияние в мире посыпется по цепочке. Китайские активы по требованию США будут отдавать без сопротивления. Ведь договорённости с Пекином не стоят ничего без силовых гарантий", — подытожил Димитриев.По его мнению, Китай силовые гарантии никому не предоставит.Вечером 28 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин по видеосвязи обсудил ситуацию в Иране с постоянными членами Совета безопасности. Совещание проходило в закрытом режиме.Подробнее о происходящем в Иране — в статье Сергея Котвицкого "Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран".

