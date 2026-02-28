https://ukraina.ru/20260228/budet-yadernaya-bucha-mukhin-o-vysadke-evropeyskogo-desanta-i-postavkakh-yadernogo-oruzhiya-na-ukrainu-1076189186.html

Будет "ядерная Буча"? Мухин о высадке европейского десанта и поставках ядерного оружия на Украину

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил стремление Зеленского встретиться с президентом России, а также... Украина.ру, 28.02.2026

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил стремление Зеленского встретиться с президентом России, а также рассказал о нарастающем кризисе в Латинской Америке и об опасности ядерной провокации со стороны Запада:00:26 – Переговоры в Женеве и вероятность высадки европейского десанта на Украину;06:53 – Что происходит между США и Ираном? 09:30 – Вторжение в воды Кубы катера под флагом США;10:55 – Открытая война между Пакистаном и Афганистаном;11:58 – О продолжении ядерных испытаний со стороны США;13:02 – Риски для СМИ при блокировке Телеграм в России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

