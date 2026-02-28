https://ukraina.ru/20260228/rossiya-udarit-po-dvoyniku-izrailya-vsemi-sredstvami-1076193091.html

Россия ударит по двойнику Израиля всеми средствами

Россия ударит по двойнику Израиля всеми средствами

На фоне потока новостей о продолжающихся атаках на Иран со стороны Израиля и США немного за кадром осталась очень характерная новость.

По данным NBC News, который цитирует дипломата одной из стран Ближнего Востока, переговорам между США и Ираном помешал Израиль: "стороны были в шаге от успеха, однако действия Израиля привели к срыву договорённостей. … И снова, когда переговоры приближаются к успеху, Израиль вмешивается".Можно было бы не обращать внимания на слова неопознанного лица, если бы не одно "но": Израиль срывает попытки наладить диалог США с Ираном уже очень давно – и весьма успешно.В 2015 году, когда обсуждалась "большая ядерная сделка" с Ираном, в Вашингтон примчался премьер Израиля Нетаньяху, и выступил перед Конгрессом с пламенной речью. По его словам, любые договоренности с Ираном – это "очень плохая сделка". Тогдашний президент США Обама заявил, что в посылах Израиля "нет ничего нового", но процесс все же был в итоге заморожен.Параллельно с этим Израиль продолжал диверсии и саботаж ядерной программы Ирана, включая похищение Моссадом "ядерного архива" страны, который каждый раз использовался для утечек в СМИ в критические моменты попыток возродить ядерную сделку, и теракт на ядерном объекте в Натанзе.В 2021 году опять повторили подход к снаряду, чтобы разморозить мирный процесс, но в Вену прискакал уже другой израильский премьер, Беннетт, и публично призвал западные страны "занять жесткую позицию". Непублично же он заставлял американцев начать военную операцию против Ирана, применяя свой любимый шантаж: "вне зависимости от исхода переговоров, Израиль оставляет за собой право на собственную военную операцию".Летом 2025 года американцы во главе с Трампом попытались решить вопрос с Ираном в очередной раз, но ровно за 48 часов до решающего шестого раунда переговоров Израиль осуществил многоступенчатую воздушную операцию, включающую бомбардировку военных и ядерных объектов, а также убийство ряда высших иранских командиров и ядерных специалистов. В результате переговоры были отменены, и через 9 дней к атакам присоединились уже сами Штаты. Оправдание: атака – инструмент для "деэскалации" и принуждение к дальнейшим переговорам, но это отдельная история.Американское издание The National тогда прямо написало, что "Израиль пытался саботировать дипломатическую работу США военным ударом".В течение всего периода после "двенадцатидневной войны" 2025 года и вплоть до нынешней атаки, по свидетельствам экспертов и наблюдателей, Израиль "решительно выступал против любых переговоров с Ираном, лоббировал против дипломатических усилий и угрожал односторонними военными действиями".Сегодня паттерн повторился: атаку начал Израиль, а американцы присоединились к операции некоторое время спустя.Но есть серьезная разница: в 2025 году американцам потребовалось несколько дней, чтобы принять решение об атаке после провокации Израиля, а сейчас – всего несколько часов.Кроме того, по утечке из Минобороны Израиля, "операция планировалась месяцами, дата начала была определена несколько недель назад", а целью операции изначально являлась смена режима в Иране.Иначе говоря, разговоры про коварных израильтян, которые-таки втянули наивных американских миротворцев в военные действия против Ирана – в пользу бедных.Тем не менее, есть стойкое ощущение, что в принципе Трамп был бы не против заключить с Ираном сделку и все же вырвать у нобелевцев свою желанную премию, но Израиль знает какое-то волшебное слово, которое в нужный момент рушит все миротворчество на корню.Некоторые утверждают, что это волшебное слово - "Эпштейн", другие – "израильское лобби", третьи – "Ротшильды", четвертые – "рептилоиды".Но это на самом деле не имеет значения, особенно в свете длящихся переговоров России и США по Украине.Как и в случае с Ираном, здесь зеркально повторяется та же картина: как только переговоры доходят до позитивного этапа, близкого к финализации – Киев и его дружки срывают процесс.Но мы – не Иран.По словам иранских официальных лиц, "Тегеран пытался договориться последние несколько десятилетий". У нас нет ни времени, ни желания, ни веры заниматься тем же самым, особенно после того, как США начали масштабную атаку на Иран прямо в разгар переговоров, утверждая, что "договоренности уже близко" и все такое. Характерные примеры: сегодня утром, прямо перед атакой, госсекретарь США Рубио поручил своим дипломатам "воздержаться от любых публичных комментариев, способных негативно повлиять на ход ядерных переговоров с Ираном", а по информации от МИД России, "израильтяне доводили до РФ ложные сигналы об отсутствии заинтересованности в военной конфронтации с иранцами".Именно поэтому пришла новость от Bloomberg, что "Россия готова выйти из переговоров по Украине, если Зеленский не пойдет на территориальные уступки", что означает, что разговоры про белого бычка пришли к закономерному концу.Срывать скоро будет нечего, потому что СВО окончательно превращается в СУО (специальная уничтожительная операция), где и провокаторов, и их пособников ждет один конец.О том, что думают эксперты о ситуации с нападением на Иран - в статье "Ближний Восток запылал. А что с Украиной?"

