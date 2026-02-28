https://ukraina.ru/20260228/situatsiya-v-irane-izrail-nans-udar-neprostoe-reshenie-ssha-khronika-sobytiy-na-utro-28-fevralya-1076170091.html

Ситуация в Иране: Израиль нанёс удар, непростое решение США. Хроника событий на утро 28 февраля

Президент США Дональд Трамп анонсировал непростое решение по Ирану. Утром 28 февраля Израиль нанёс удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп анонсировал непростое решение по Ирану."Нам предстоит принять большое решение, непростое", — сказал Трамп о ситуации в связи с переговорами по иранской ядерной программой вечером 27 февраля.Ранее в этот же день Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров между представителями США и Ирана, и потребовал от Тегерана полностью отказаться от обогащения урана."Они хотят немного обогащать. Но когда у тебя столько нефти, тебе не нужно заниматься обогащением. Поэтому я недоволен ходом переговоров... Я говорю — никакого обогащения. Ни 20, ни 30 процентов", – заявил он журналистам в Техасе.Президент США добавил, что Иран "не приходит к правильному решению".При этом Трамп указал, что не знает, приведёт ли удар по Ирану к смене власти в стране."Я хочу сказать, никто не знает что может быть, а что не может быть", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, будет ли смена власти в Иране сразу после возможного военного удара США.Он также отметил, что существует риск затяжного конфликта на Ближнем Востоке в случае такого удара.Госсекретарь Марко Рубио призвал американцев воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто уже находится в этой стране, — немедленно её покинуть."Ни один американец не должен ехать в Иран ни по какой причине. Мы вновь призываем американцев, находящихся в настоящее время в Иране, немедленно покинуть страну", — заявил Рубио.Он также призвал Тегеран освободить всех граждан США, которые находятся там в заключении.Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о том, что его страна нанесла "превентивный" удар по Ирану. В Израиле объявили военное положение. В Тель-Авиве прозвучал сигнал воздушной тревоги.Иранское агенство Fars заявило, что в центре Тегерана прогремели три взрыва.Как сообщил израильский телеканала N12, удары по Ирану — это совместная израильско-американская атака.Примечательно, что за несколько часов до удара стало известно, что Иран согласился избавиться от запасов обогащённого урана по требованию США."Самым важным достижением, я считаю, является согласие, что у Ирана никогда и ни при каких обстоятельствах не будет ядерного материала, который позволит создать бомбу. Это делает спор об обогащении менее актуальным, потому что теперь мы говорим о нулевых запасах", — заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в интервью CBS News.Он добавил, что контролировать соблюдение соглашения должно будет МАГАТЭ."Я думаю, что сейчас есть согласие, что существующие запасы будут переработаны до минимально возможного уровня — фактически до природного уровня — затем переработаны в топливо, причем этот процесс будет необратимым", — пояснил Бадр аль-Бусаиди.К моменту удара вокруг Ирана собралась внушительная американская группировка."Более 500 ударных самолётов и до 200 самолётов других типов входят в состав нынешней совместной группировки США и Израиля на Ближнем Востоке и в прилегающих районах, сконцентрированной для нанесения удара по Ирану" — сообщил в ночь на 28 февраля телеграм-канал "Милитарист".Так, авторы канала указали, что ВВС США собрали: "более 270 военно-транспортных самолётов C-130J; до 86 самолётов-заправщиков в воздухе KC-135 и KC-46; три самолёта радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint; пять самолётов радиоэлектронной разведки E-11A; шесть самолётов ДРЛОиУ E-3; один самолёт высотной разведки U-2; два разведывательных БЛА RQ-4B Global Hawk; до 54 истребителей F-16 в различных модификациях"."ВМС США: три эсминца типа Arleigh Burke из АУГ Abraham Lincoln в Аравийском море; три эсминца типа Arleigh Burke из АУГ General R. Ford в Средиземном море; два эсминца типа Arleigh Burke в Оманском и Персидском заливах для прикрытия баз США в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии; два эсминца типа Arleigh Burke в Красном море и Средиземном море для прикрытия Израиля; одна ПЛАРК типа Ohio Georgia где-то в Средиземном море; 10 самолётов ДРЛОиУ E-2D Hawkeye; 12 истребителей F-35C Lightning II; 84 истребителей F/A-18E/F Super Hornet; 12 самолётов РЭБ EA-18G Growler", — перечислили авторы "Милитариста" силы стянутых в регион американских Военно-морских сил.Что же до Израиля, то и его силы подсчитали."Израиль: три разведывательных самолёта G550 Shavit; один самолёт радиоэлектронной разведки G550 Oron; 48 истребителей F-35I Adir; 25 истребителей F-15I Ra’am; 48 истребителей F-15C и F-15D Baz; около 170 истребителей в модификациях F-16I, F-16C и F-16D", — писал "Милитарист".В результате, указал телеграм-канал, совместная американско-израильская группировка насчитывает: более 500 ударных самолётов и истребителей, из которых около 100 являются пятого поколения; до 100 самолётов-заправщиков в воздухе; около 20 самолётов ДРЛОиУ; около 15 самолётов разведчиков и БЛА для различных целей; пять самолётов радиоэлектронной борьбы; около 170 спасательных и специальных самолётов."В результате США развернули на Ближнем Востоке одну из своих крупнейших региональных группировок за последние годы, которая простирается от Восточного Средиземноморья до Персидского залива, и которая вместе с израильской авиацией представляет собой непреодолимую силу для Ирана, способную нанести очень серьёзный ущерб его вооружённым силам, Корпусу стражей Исламской революции и его промышленности", — подытожили авторы канала.На момент написания статьи стало известно о новых взрывах в Тегеране. Как сообщают СМИ, атакована резиденция президента Ирана, штаб-квартира разведки, а также ещё несколько десятков целей. Израильские СМИ сообщили об убийстве президента Ирана Масуда Пезешкяна. Также СМИ пишут, что название израильской операции "Щит Иуды"."Первые сообщения, ожидаемо пытаются обезглавить систему управления и руководство страны. Исходя из массовости ударов, можно сделать вывод, что предположения о деградации ПВО Ирана подтверждаются. А значит Израиль и США будут хозяйничать в небе Ирана, как у себя дома", — прокомментировал израильские удары ракетостроитель Алексей Васильев. Израиль закрыл своё воздушное пространство в ожидании ответных ударов.О возможном иранском ответе — в статье "Иран отыграется на Израиле и США будут "долго кашлять": политолог оценил возможности Тегерана".

