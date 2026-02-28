https://ukraina.ru/20260228/maksim-bardin-o-voyne-na-blizhnem-vostoke-tramp-uprsya-v-stenu-po-ukraine-i-reshil-otygratsya-na-irane-1076189311.html

Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране

Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране - 28.02.2026 Украина.ру

Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране

Трамп считает, что военная кампания против Ирана даст ему больше политических очков, которые необходимы в преддверии выборов в Конгресс, нежели его миротворческие инициативы по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин.

2026-02-28T16:56

2026-02-28T16:56

2026-02-28T17:09

интервью

украина

россия

иран

дональд трамп

пентагон

ес

джеффри эпштейн

трамп и зеленский

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055808771_117:35:806:422_1920x0_80_0_0_be604b0119e69a5f2cb4154e412bd37a.jpg

США начали масштабную военную операцию против Ирана с целью “защиты американского народа от угрозы со стороны Тегерана”, заявил 28 февраля Дональд Трамп. Также о превентивной атаке на Иран объявил Израиль, а министр обороны Исраэль Кац ввел чрезвычайное положение по всей стране. В Иране пообещали "сокрушительный" ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства.— Максим, Трамп начал военную кампанию против Ирана. Означает ли это, что США сосредоточили все силы на Ближнем Востоке и им пока будет не до Украины? И тем самым Трамп будет меньше продавать оружия Европе для Украины — и мы возможно сможем более успешно продвигаться на фронте, тем самым набирая себе очки для переговоров?— Трамп считает, что военная кампания против Ирана даст ему больше политических очков, которые необходимы в преддверии выборов в Конгресс, нежели его миротворческие инициативы по Украине. Видимо, его советники произвели подсчёты и решили, что он быстрее сможет добиться успеха, который потом можно позитивно использовать, на Ближнем Востоке. Кроме того, Трамп несколько охладел к Украине, видит, что уперся в стену, не может контролировать Зеленского, руководство Евросоюза, которые заинтересованы в эскалации конфликта. Таким образом, позиции Израиля и США за счет развязанной войны с Ираном могут усиливаться, и Трамп сможет выжать достаточно много из этого, если кампания пойдет успешно для Вашингтона.— Получается Трамп увяз в 5 потенциальных конфликтах, помимо этого: Венесуэла, Куба, Гренландия, Украина, танкерная война. Вывезет Америка все это? Пентагон заявил, что у них не хватает на все ресурсов…— Нет, не вывезет, я считаю. Трамп — всего лишь президент США, а не император Вселенной или волшебник с палочкой, реализующей все его желания. Ресурсы Трампа ограничены, и он это понимает.Но пока что американский президент довольно успешно ведет информационные кампании, перебирает географические точки на карте словно бусы. В результате, ни в одной точке конечный результат пока не достигнут. Посмотрим, что будет в Иране. Вместе с тем, Трамп любит поговорить на публику — вот и занимается своим любимым делом: привлекает к себе внимание СМИ и мирового сообщества. — Все-таки наших читателей больше волнует то, что ждет Украину. Давайте подробнее поговорим об этом, пока Трамп воюет в Иране. После заявлений СВР о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие Дмитрий Медведев отметил, что позиция России на переговорном процессе изменится коренным образом. Однако пока что мы видим, что переговоры по-прежнему идут с той же интенсивностью, что и раньше и кардинальных перемен не наблюдаем. С чем это связано?— Речь все-таки идет не о передаче непосредственно ядерного оружия Украине, а о передаче комплектующих, с помощью которых можно такое оружие на территории Украины собрать. Но, конечно, суть вопроса это не сильно меняет. Планы снабдить Киев указанными комплектующими у европейских политиков были давно. Просчитывались различные варианты, учитывались возможные риски.Служба внешней разведки России сделала официальное заявление, и таким образом, перевела вопрос в публичную плоскость. Теперь эти планы уже не носят скрытый характер. Возрастает ответственность передающей стороны перед всем миром. Одно дело осуществлять передачу скрыто, чтобы потом можно было от этой истории отмахнуться, и сказать, что "это не мы". Другое дело — делать это на глазах у всего мира. Последствия такого шага могут быть непредсказуемыми.Действительно, у переговорного трека есть интенсивность, но пока отсутствует публичная результативность (с чего мы начали наш разговор, говоря об Иране). Мировому сообществу так и не предъявили согласованный со сторонами конфликта план или алгоритм дальнейшего урегулирования.Такая ситуация говорит о том, что конфликт очень глубокий и сильны противоречия между оппонирующими сторонами. В нем участвует много акторов. Это, конечно, не конфликт России и Украины. Это война России и части коллективного Запада, которая настроена на то, чтобы взять под контроль наши политические и экономические процессы.Стороны выдвигают условия, которые оказываются неприемлемыми. Запад, со своей стороны, поддерживают Украину, поддерживает ради того, чтобы смикшировать давление со стороны России. Благодаря беспрецедентной поддержке Запада, Киев имеет возможность затягивать решение конфликта, срывать мирные переговоры. Причем делать это Украине технически достаточно просто. В любой момент можно выдвинуть условие, которое неприемлемо для России, в результате чего намеченные ранее договоренности сразу рушатся.Таким образом, Запад обеспечивают Украину ресурсами с целью затягивания конфликта, пока ресурсов на это хватает. Они надеются, что долговременный конфликт может привести к политическим переменам в России. В результате складывается ощущение, что переговоры о мире не только затягиваются, но и, что называется, идут по кругу.— Как вы считаете, будет ли Трамп менять тактику и если да, то как?— Трамп очень хотел бы добиться заморозки конфликта России и Украины к лету текущего года. Ведь 14 июня ему исполнится 80 лет, а 4 июля США отметят 250-летие своей независимости. Сразу два знаковых юбилея. Трампу в этом случае будет о чем говорить, он сможет в очередной раз запросить для себя Нобелевскую премию и так далее.Вместе с тем, было бы не совсем верным, отмечать, что урегулирование или заморозка конфликта сильно поможет Дональду Трампу и Республиканской партии на выборах в Конгресс. Американский избиратель очень специфичен. Граждан США интересует собственное благосостояние, цены на бензин и продукты питания. Интересуют налоги. Все это растет и увеличивается. К такому процессу многие американцы не привыкли.Вот о чем они пытаются спросить Трампа. Цены на продукты растут, и поэтому рейтинг Трампа провисает. И "вопрос Украины" для Трампа эту проблему не решит. Вот, "файлами Эпштейна" — да. Этот элемент ему поможет. Поэтому относительно ноябрьских выборов в Конгресс для Трампа возникает логичный вопрос. Что ему поможет сильнее: заморозка конфликта на Украине или политтехнологически грамотное использование "файлов Эпштейна"? Советники Трампа говорят, что "файлы Эпштейна" на выборах в Конгресс — более серьезный аргумент.Кроме того, американский избиратель, если так можно выразиться, разбалован внешней политикой. Идеология "американоцентризма", концепция Pax Americana сделали свое дело. Они изменили сознание избирателей США. Многие вещи теперь воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Если Трамп добьется заморозки конфликта на Украине, то избиратели могут сказать — "ты президент самой самой великой державы в мире, ты по должности это обязан был сделать".Трамп, конечно, хотел бы сменить тактику в отношении урегулирования конфликта на Украине на более результативную. Но ресурсов у него не хватает: финансовых, административных, да и возрастных. Как показывает практика, его влияние на Владимира Зеленского, на Брюссель также ограничено, Урсулу фон дер Ляйен ограничено. Да что там — влияние Трампа на Пентагон и ЦРУ имеет границы. Поэтому, что будет с Дональдом Трампом через 2,5 года не совсем понятно. В общем, может быть он и хотел бы что-то поменять в переговорном процессе, но достаточных сил у него для этого нет. Поэтому, повторюсь, он пошел вместе с Израилем войной на Иран.В то же время, Трамп пытается быть медиатором процесса. Вроде бы искренне хотел бы внести свою лепту в разрешение конфликта, пусть и с выгодой для себя. Такой сложный конфликт урегулировать без влиятельных и авторитетных медиаторов сложно. Если стороны откажутся от Трампа, значит, надо будет искать новых медиаторов, а их на горизонте пока не видно.— Что происходит с мирным планом Трампа из 28 пунктов? Почему о нем не слышно?— О плане из 28 пунктов действительно ничего не слышно. Теперь понятно, почему его сразу не показывали. План был предъявлен Киеву и Брюсселя, был серьезно скорректировать, добавлены новые пункты, неприемлемые для России. В результате, план был обнулен. И пришлось все начинать сначала.Конечно, в итоге, результативный план появится, но с "Планом из 28 пунктов" он будет связан очень и очень опосредованно. Не совсем понятно, для чего было ограничивать его именно 28-ю пунктами? Изначально было очевидным, что ряд положений подвергнуться корректировке.— Европа, судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, даже не собирается договариваться. Готовы ли мы на жёсткие меры в ее отношении? На какие, помимо слов?— Российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. По словам специалистов, ядерная война — это совсем другая модель боевых действий. Побеждает тот, кто наносит удар первым. Причем удар наносится по тем точкам, где ядерное оружие, представляющее потенциальную опасность, может быть размещено.— Говоря о европейском влиянии на треке противостояния с Россией, не могу не спросить о кризисе вокруг Приднестровья. Это самостоятельная история? Или его надо расценивать как часть подготовки к более масштабной агрессии Запада против России? Например, есть мнение, что Запад сначала может разморозить приднестровский конфликт, чтобы потом использовать его в качестве предлога для блокады российских портов на Балтике.— В отношении Балтийского моря у Запада давно есть план. Даже несколько планов, включающих различные виды блокады водных путей и приморских портов. Это, конечно, сильнейшая эскалация конфликта России и Запада. Вряд ли реализация подобных планов будет связана с ситуацией в Приднестровье.Конфликт в Приднестровье имеет собственную историю и собственные причины, которые находятся далеко от Балтийского моря. Возможная разморозка конфликта связана с попытками Запада открыть "второй и третий фронт" против России, отвлечь и распылить военные ресурсы России.Конфликт в Приднестровье — это опять же следствие конфликта России и коллективного Запада. Если бы не позиция политиков Евросоюза, конфликт был бы давно частично разрешен. По крайней мере, люди смогли почувствовать определенные позитивные тенденции. Не было бы дефицита энергоресурсов. Заработала бы промышленность.Сознательная экономическая блокада Кишинева в отношении Тирасполя, а также агрессивная риторика молдавских властей в отношении России, конечно, разрешению конфликта не способствует.Новая война Трампа и Израиля против Ирана — это лишь начало хаоса на Ближнем и Среднем Востоке. При этом Исламская республика готова к конфликту и не находится в полной изоляции, без помощи. Об этом, в интервью Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас.

https://ukraina.ru/20240422/1054645337.html

https://ukraina.ru/20260227/andrey-evseenko-tramp-stal-zalozhnikom-svoey-ritoriki-protiv-irana-i-ne-mozhet-pozvolit-sebe-1076155747.html

https://ukraina.ru/20260227/ne-sem-tak-ponadkusyvayu-fdor-lukyanov-o-tom-udastsya-li-trampu-vzyat-pod-kontrol-neft-i-gaz-mira-1076125384.html

украина

россия

иран

ближний восток

сша

израиль

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, иран, дональд трамп, пентагон, ес, джеффри эпштейн, трамп и зеленский, владимир зеленский, переговоры, переговоры по украине 2026, ближний восток, выборы, сша, израиль, приднестровье, война, ракетный удар