Ближний Восток запылал. А что с Украиной? - 28.02.2026
Ближний Восток запылал. А что с Украиной?
Ближний Восток запылал. А что с Украиной?
Итак, США атаковали Иран. В ответ Исламская Республика наносит удары по ОАЭ, Бахрейну, Израилю – местам расположения американских баз. Обернется ли нынешняя операция большой войной на Ближнем Востоке, пока не ясно. Но именно с тем, как развернётся военная авантюра Трампа против Ирана связано развитие и российско-украинского конфликта.
Наблюдатели поделились первыми осторожными прогнозами в своих соцсетях.Американист Алексей НаумовЕщё в январе я писал, что удар по Ирану неизбежен. У Трампа нет причин не попробовать свергнуть режим Исламской республики — никто не будет бросать вызов США из-за удара по Тегерану, так что можно побомбить, попытаться убить Хаменеи, а потом, если что, отойти. Россия и Китай, безусловно, помогли Ирану перед атакой, но вступать в бой не будут. Исход кампании будет зависеть от сплочения в иранской элите — если часть ее не перейдет на сторону атакующих и не попытается воспользоваться ситуацией для госпереворота — Иран выстоит. Полагаю, американцы и израильтяне попытаются в течение нескольких дней уничтожить максимальное количество военных, ядерных и политических объектов. Далее — развилка. Если протестующие выйдут на улицу и начнут погромы и попытки переворота, их поддержат. Если нет — боевые действия приостановят, и Трамп скажет Ирану: "ну что, заключим ядерную сделку или будем продолжать?"Американист Дмитрий ЕвстафьевКак это обычно случается, иранцы блистательно проспали первый удар. Это часть их национальной традиции, и не надо от них требовать невозможного. Иран начинает воевать с третьего-четвертого дня, когда его все уже хоронят. Сейчас достаточно одного удачного попадания иранской ракеты, чтобы положение начало меняться. Посмотрим, не торопимся. Увы, но не уверен я, что Тегеран эффективно использовал мирную передышку, которая ему была предоставлена. Не поверили иранцы тому, что война возобновится. Ну мы тоже в России верим порой в странные иллюзии и не верим в очевидные вещи.Это как бы продолжение сценария 12-ти дневной войны. Но не совсем. Израиль тоже решил, что можно зайти два раза в одну воду. Это не удалось в полной мере, обезглавливания и паники явно нет. Иранские самолеты появились почти сразу же (против беспилотников), а не на третий день. Пока останусь на позициях попытки втягивания Трампа в большой конфликт в Персидском заливе Израилем и "староглобальным Лондоном" в момент обозначения компромисса, на который Трамп мог бы пойти. При содействии России.Я не защищаю Трампа. Отношение мое известно. Я просто вижу, что конкретно сейчас начало войны для него оказывается наименее выгодным из возможных шагов. Много факторов, и месяц Рамадан далеко не самый важный. Это скорее израильтяне просчитывали снижение дееспособности. Ему предложили, думаю, красивый вариант моментального уничтожения руководства Ирана, эдакую "Венесуэлу+", тем более что он сам заявлял о необходимости "ухода" всего руководства Ирана. Теперь понятно, что началась полноценная война. В ней договорнячка быть не может. Как не может быть и иного варианта у Трампа, нежели "героически возглавить" войну.И здесь поставим точку. Для аналитических размышлений пока крайне недостаточно информации. И думаю, что до завтрашнего утра ее не прибавится. Видеофрагменты – любопытные. Количество крылатых ракет как бы впечатляет, но их не так много. В первом залпе явно было меньше 150. Это не сокрушительный удар. Это попытка точечной ликвидации. И результаты могут быть крайне неоднозначные.Политолог Георгий БовтНа сей раз одной из целей заявлена смена режима в Иране. Также становится понятно, почему российско-украинские переговоры были перенесены ориентировочно на начало марта. Проводить их при посредничестве американцев было бы в такой ситуации не совсем комфортно. Интересно, была ли Москва в курсе готовящейся операции? Во всяком случае на тему проходивших накануне американо-иранских переговоров и по теме ядерной программы Ирана из Москвы в последние дни не было произнесено ни слова. В том числе не было адресованных к Трампу предостережений о недопустимости военных действий. На первом плане была новость от СВР о том, что Лондон и Париж готовятся тайно передать Киеву некие ядерные технологии. Между Москвой и Тегераном подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, но оно не предполагает военной помощи в случае агрессии. Там сказано, что в случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права.Под грохот войны против Ирана РФ может выйти из переговоров с Украиной. Это серьезная угроза. В этом случае напрашивается новая волна эскалации , вплоть до новой волны мобилизации. Весна -лето - решающий этап. При этом Москва предпочла бы избежать этого варианта и постараться с помощью Трампа продавить Киев на территориальные уступки. Когда вывод ВСУ из Донбасса может быть подан как "взаимный отвод войск". Это один из вариантов.Писатель Захар ПрилепинИзраиль и США атакуют Иран. Трамп декларирует цель - смена иранского режима. Те, кто смотрят на глобальную мировую карту, понимают - Россия следующая. Мы не смогли защитить Венесуэлу, российская блого-сфера и мейнстримные медиа в один голос обозвали Мадуро коррупционером и негодяем. Лидер Венесуэлы был продан и забыт.Как и эта дружественная латиноамериканская страна. Куба также лишена шанса на выживание. Россия самолюбиво отмалчивается, на Кубу надвигается катастрофа. США чётко и запланировано движется с Запада на Восток. Мы не сформировали прочных связей со странами Глобального Юга. Был старик Байден, были встречи с лидерами Африки, форумы с Латинской Америкой, крепкая дружба с Азией. Пришёл наш слон Трамп и мы бросились гонять по треку переговоров, отведя взгляд от с надеждой смотрящего в нашу сторону Глобального Юга. Если дожмут Иран, то око Саурона обратится в нашу сторону. И тут уже мессенджер МАКС не поможет.Общественный деятель Александр СкубченкоИран, помимо удара по Израилю, наносит массированный ответ по всем военным базам США в регионе: под ударом Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. США слишком оптимистичны, и надеются завершить СВО до 2 марта. Расчёт на то, что внутренняя оппозиция свергнет действующую власть в Иране при помощи США и Израиля. Трамп прямо к этому призвал, а Израиль, о чём сообщил лично Нетаньяху, уже создал в Telegram (это же и есть та самая "свобода слова" по Дурову?) "безопасный" канал для координации действий иранцев с целью свержения власти. Но если СВО США окажется неудачной и затянется, о переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ под ударом) можно забыть. Интересно, в случае "штопора" краткосрочной СВО в затяжной конфликт, будет перенесено только место переговоров по Украине, или и их время? Ведь до итогов СВО против Ирана, пока не станет понятен статус США — победитель или хромой гегемон — США уже и сами в уязвимом положении.Другие подробности ударов по Ирану - в статье "Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран"
Ближний Восток запылал. А что с Украиной?

14:13 28.02.2026 (обновлено: 14:14 28.02.2026)
 
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Итак, США атаковали Иран. В ответ Исламская Республика наносит удары по ОАЭ, Бахрейну, Израилю – местам расположения американских баз. Обернется ли нынешняя операция большой войной на Ближнем Востоке, пока не ясно. Но именно с тем, как развернётся военная авантюра Трампа против Ирана связано развитие и российско-украинского конфликта.
Наблюдатели поделились первыми осторожными прогнозами в своих соцсетях.
Американист Алексей Наумов
Ещё в январе я писал, что удар по Ирану неизбежен. У Трампа нет причин не попробовать свергнуть режим Исламской республики — никто не будет бросать вызов США из-за удара по Тегерану, так что можно побомбить, попытаться убить Хаменеи, а потом, если что, отойти. Россия и Китай, безусловно, помогли Ирану перед атакой, но вступать в бой не будут. Исход кампании будет зависеть от сплочения в иранской элите — если часть ее не перейдет на сторону атакующих и не попытается воспользоваться ситуацией для госпереворота — Иран выстоит. Полагаю, американцы и израильтяне попытаются в течение нескольких дней уничтожить максимальное количество военных, ядерных и политических объектов. Далее — развилка. Если протестующие выйдут на улицу и начнут погромы и попытки переворота, их поддержат. Если нет — боевые действия приостановят, и Трамп скажет Ирану: "ну что, заключим ядерную сделку или будем продолжать?"
Американист Дмитрий Евстафьев
Как это обычно случается, иранцы блистательно проспали первый удар. Это часть их национальной традиции, и не надо от них требовать невозможного. Иран начинает воевать с третьего-четвертого дня, когда его все уже хоронят. Сейчас достаточно одного удачного попадания иранской ракеты, чтобы положение начало меняться. Посмотрим, не торопимся. Увы, но не уверен я, что Тегеран эффективно использовал мирную передышку, которая ему была предоставлена. Не поверили иранцы тому, что война возобновится. Ну мы тоже в России верим порой в странные иллюзии и не верим в очевидные вещи.
Это как бы продолжение сценария 12-ти дневной войны. Но не совсем. Израиль тоже решил, что можно зайти два раза в одну воду. Это не удалось в полной мере, обезглавливания и паники явно нет. Иранские самолеты появились почти сразу же (против беспилотников), а не на третий день. Пока останусь на позициях попытки втягивания Трампа в большой конфликт в Персидском заливе Израилем и "староглобальным Лондоном" в момент обозначения компромисса, на который Трамп мог бы пойти. При содействии России.
Я не защищаю Трампа. Отношение мое известно. Я просто вижу, что конкретно сейчас начало войны для него оказывается наименее выгодным из возможных шагов. Много факторов, и месяц Рамадан далеко не самый важный. Это скорее израильтяне просчитывали снижение дееспособности. Ему предложили, думаю, красивый вариант моментального уничтожения руководства Ирана, эдакую "Венесуэлу+", тем более что он сам заявлял о необходимости "ухода" всего руководства Ирана. Теперь понятно, что началась полноценная война. В ней договорнячка быть не может. Как не может быть и иного варианта у Трампа, нежели "героически возглавить" войну.
И здесь поставим точку. Для аналитических размышлений пока крайне недостаточно информации. И думаю, что до завтрашнего утра ее не прибавится. Видеофрагменты – любопытные. Количество крылатых ракет как бы впечатляет, но их не так много. В первом залпе явно было меньше 150. Это не сокрушительный удар. Это попытка точечной ликвидации. И результаты могут быть крайне неоднозначные.
Политолог Георгий Бовт
На сей раз одной из целей заявлена смена режима в Иране. Также становится понятно, почему российско-украинские переговоры были перенесены ориентировочно на начало марта. Проводить их при посредничестве американцев было бы в такой ситуации не совсем комфортно.
Интересно, была ли Москва в курсе готовящейся операции? Во всяком случае на тему проходивших накануне американо-иранских переговоров и по теме ядерной программы Ирана из Москвы в последние дни не было произнесено ни слова. В том числе не было адресованных к Трампу предостережений о недопустимости военных действий. На первом плане была новость от СВР о том, что Лондон и Париж готовятся тайно передать Киеву некие ядерные технологии.
Между Москвой и Тегераном подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, но оно не предполагает военной помощи в случае агрессии. Там сказано, что в случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права.
Под грохот войны против Ирана РФ может выйти из переговоров с Украиной. Это серьезная угроза. В этом случае напрашивается новая волна эскалации , вплоть до новой волны мобилизации. Весна -лето - решающий этап. При этом Москва предпочла бы избежать этого варианта и постараться с помощью Трампа продавить Киев на территориальные уступки. Когда вывод ВСУ из Донбасса может быть подан как "взаимный отвод войск". Это один из вариантов.
Писатель Захар Прилепин
Израиль и США атакуют Иран. Трамп декларирует цель - смена иранского режима. Те, кто смотрят на глобальную мировую карту, понимают - Россия следующая. Мы не смогли защитить Венесуэлу, российская блого-сфера и мейнстримные медиа в один голос обозвали Мадуро коррупционером и негодяем. Лидер Венесуэлы был продан и забыт.
Как и эта дружественная латиноамериканская страна. Куба также лишена шанса на выживание. Россия самолюбиво отмалчивается, на Кубу надвигается катастрофа. США чётко и запланировано движется с Запада на Восток. Мы не сформировали прочных связей со странами Глобального Юга. Был старик Байден, были встречи с лидерами Африки, форумы с Латинской Америкой, крепкая дружба с Азией. Пришёл наш слон Трамп и мы бросились гонять по треку переговоров, отведя взгляд от с надеждой смотрящего в нашу сторону Глобального Юга. Если дожмут Иран, то око Саурона обратится в нашу сторону. И тут уже мессенджер МАКС не поможет.
Общественный деятель Александр Скубченко
Иран, помимо удара по Израилю, наносит массированный ответ по всем военным базам США в регионе: под ударом Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ. США слишком оптимистичны, и надеются завершить СВО до 2 марта. Расчёт на то, что внутренняя оппозиция свергнет действующую власть в Иране при помощи США и Израиля. Трамп прямо к этому призвал, а Израиль, о чём сообщил лично Нетаньяху, уже создал в Telegram (это же и есть та самая "свобода слова" по Дурову?) "безопасный" канал для координации действий иранцев с целью свержения власти.
Но если СВО США окажется неудачной и затянется, о переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ под ударом) можно забыть. Интересно, в случае "штопора" краткосрочной СВО в затяжной конфликт, будет перенесено только место переговоров по Украине, или и их время? Ведь до итогов СВО против Ирана, пока не станет понятен статус США — победитель или хромой гегемон — США уже и сами в уязвимом положении.
Другие подробности ударов по Ирану - в статье "Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран"
