https://ukraina.ru/20260228/afgano-pakistanskiy-konflikt-kak-start-bolshogo-aziatskogo-krizisa-1076192689.html

Афгано-пакистанский конфликт, как старт большого азиатского кризиса

Афгано-пакистанский конфликт, как старт большого азиатского кризиса - 28.02.2026 Украина.ру

Афгано-пакистанский конфликт, как старт большого азиатского кризиса

США хотят воевать с Китаем не больше, чем хотели воевать с Россией.

2026-02-28T19:39

2026-02-28T19:39

2026-02-28T19:39

китай

сша

россия

ввс

мнения

ростислав ищенко

весь ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047933368_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_fce4254915979fbc50c3ee9bb354bcf7.jpg

Даже меньше, ибо с Россией можно было вести прокси-войну, прикрываясь украинскими "хиви" (добровольные помощники вермахта из числа военнопленных), а вот поддержать союзников в Тихом океане (в случае их военного столкновения с Китаем), хотя бы поставками вооружений, военной техники и боеприпасов без прямой конфронтации американского и китайского флотов никак не выйдет.Поэтому Вашингтон делает ставку на экономическое давление. В этом случае главная предпосылка успеха – изоляция Китая от источников сырья и рынков сбыта, то есть перехват торговых путей. Разумеется, перерезать китайские торговые артерии необходимо таким образом, чтобы Пекин не мог напрямую обвинить США. Повторяю США не хотят воевать с Китаем, поэтому торговые пути должны перерываться "по естественным причинам", например, потому, что местные страны решили повоевать или "народ" где-нибудь, в очередной раз, собрался свергать какой-нибудь "преступный режим". Если войны и революции происходят в нужное время, в нужном месте, то особо не поторгуешь.И вот афганские талибы*, с которыми пытаются выстраивать отношения Китай и Россия, начинают военную кампанию против Пакистана, который является союзником Китая и развивает отношения с Россией. Повод – несогласие талибов* с линией Дюранда – границей, проведённой по итогам англо-афганских войн XIX века межу британскими владениями и независимым Афганистаном и разделившей пуштунские племена на две части.Линия Дюранда несправедлива, как любая современная граница – все они установлены по итогам военных конфликтов, волею победителей или по итогам компромисса. Есть места компактного проживания поляков в Литве и Белоруссии, немцев в Тироле, венгров в Румынии и Закарпатье и т. д. В самом Афганистане живут отделённые границей от своих национальных государств таджики, узбеки, туркмены. В общем, сражаться за справедливые границы можно вечно. Почему талибам* захотелось повоевать именно сейчас? А почему они совсем недавно с Ираном пограничный вопрос выясняли?Талибы* в большой политике от рождения движения. Они сразу попали в фокус внимания разведок (американской, пакистанской, саудовской, турецкой, британской), а затем и политиков соответствующих стран. Постепенно диапазон их вовлечённости в глобальную политическую игру расширился. За двадцать лет противостояния американской оккупации они наладили отношения с разведками и политиками врагов Америки. Так что это не просто бородатые провинциалы с края света с автоматами. Они достаточно хорошо обучены политическому манёвру, не испытывают иллюзий относительно "постоянных друзей" (у них вообще нет друзей) и имеют одну цель – создание на базе пуштунского единства исламской афганской империи, как базы консервативной исламизации Средней и Центральной Азии.Они всегда готовы помочь одним "неверным" против других "неверных" и не стесняются оперативно поменять сторону, если это выгодно. Окружающие исламские режимы, с их точки зрения недостаточно исламские и/или неправильный ислам исповедуют. Так что и они, пока не подчинятся талибам*, не могут претендовать на постоянное дружественное отношение с их стороны.Последняя крупная империя, созданная афганцами – Дурранийская, включала в себя современные Афганистан и Пакистан полностью, а также часть восточных районов Персии, при том, что северная граница (в Средней Азии) хоть и проходила примерно по нынешним местам, но была подвижна и никогда чётко не фиксировалась. Дурранийская империя распалась только в 1823 году, так что историческая память не только о пуштунском единстве, но и о пуштунской гегемонии вполне жива.Лидеры талибов* прекрасно понимают, что сейчас никто из великих держав с ними ссориться не будет. Соседи же, если отобьются от их агрессии, то и этому будут рады, в коренной (в международно-признанных границах) Афганистан вторгаться не станут, а может какой-то кусок территории у них и удастся откусить. На Иран давят США и Израиль, у Пакистана вечный конфликт с Индией, которая, кстати, тоже лавирует, с одной стороны, опасаясь оказаться в односторонней зависимости от США, а с другой, не желая чрезмерного усиления влиянии в Евразии российско-китайского блока.В общем, пока большие мальчики заняты выяснением отношением, самое время маленьким подсуетиться по поводу того, что плохо лежит.Не исключаю, что талибы* были в курсе примерного времени атаки Израиля и США на Иран и потому начали конфликт с Пакистаном накануне. Впрочем, и так было понятно, что вот-вот начнётся. Я, например, два первых абзаца этой статьи написал до начала ударов по Ирану, а продолжил уже после начала. И это никак не повлияло ни на содержание, ни на структуру текста. И талибам* было не принципиально начинать двумя днями раньше или парой дней позже.Уверен, что руководствовались талибы* своими интересами, но США были в курсе их намерений и, по мере сил подстрекали и подталкивали. Пограничная война в Пакистане, начатая одновременно с большой войной на Ближнем Востоке, серьёзно осложняет китайскую логистику, прерывая контакт с китайскими проектами в Африке по кратчайшему пути – через Ближний Восток и Южные моря. Путь через Среднюю Азий, Каспий, Кавказ и Турцию также ненадёжен. А защищённые пути через Россию ведут в Европу и в обход Европы. Они гораздо длиннее (в том, что касается связей с Африкой) и также имеют узкие места (в Средиземном море и Северной Атлантике), уязвимые для провокаций Запада.Можно, конечно, отметить, что в таком случае возрастёт зависимость Китая от российского сырья, но возникает два вопроса:· сможет ли Россия резко нарастить добычу всех необходимых видов сырья, чтобы закрыть потребности Китая, не ущемляя собственные нужды и не ограничивая других покупателей?· кто обеспечит Китай необходимыми рынками сбыта готовой продукции вместо африканских?России не нужна большая часть товаров и услуг, продаваемых и оказываемых Китаем на африканском континенте. Кроме того, возросшее плечо доставки приведёт к росту цены, как на доставляемое сырьё, так и на китайские товары, что снизит привлекательность сотрудничества для африканских стран.Наконец, Индия ещё не сказала своё слово. Недавняя попытка развязать войну с Пакистаном завершилась катастрофой индийской авиации. С тех пор Дели пытался, но вряд ли успел решить все проблемы своих ВВС, хоть работа над ошибками была очевидно проведена. Но, если Пакистан втянется в серьёзный конфликт с талибами*, а Китай будет связан необходимостью поддерживать Иран в его противостоянии США и Израилю, у Индии может открыться окно возможностей и может возникнуть соблазн, решить пакистанскую проблему и резко усилить свои позиции в регионе, где она сейчас обложена Китаем и его союзниками по всему периметру границ.Хорошо, если какие-то конфликты быстро погаснут, а какие-то не начнутся. Но, как свидетельствуют практика и опыт, быстро погашенный конфликт в Азии может так же быстро начаться вновь, тем более что никто не собирается разбираться с существующими букетами противоречий.Ну а большая война в Азии разгорается. На этот раз и Иран, и США с Израилем подготовились получше, и собираются воевать подольше и покровавее. Как оно будет посмотрим, но на фоне большой войны маленькие локальные конфликты почти не видны, никому до них нет дела, а свою лепту в дестабилизацию региона они вносят.О том, что говорят эксперты о ситуации в Иране - в статье "Ближний Восток запылал. А что с Украиной?"*организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

китай

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

китай, сша, россия, ввс, мнения, ростислав ищенко, весь ищенко