Степашин: Путин сохраняет Киев из порядочности и стратегического расчёта
Степашин: Путин сохраняет Киев из порядочности и стратегического расчёта
Украинская столица избегает разрушений благодаря сдержанной позиции российского президента Владимира Путина. Об этом 28 февраля заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин
Степашин в интервью информационному агентству заявил, что Киев остаётся целым благодаря личной позиции президента Владимира Путина. Он признался, что его "по-хорошему удивляет", что глава государства не предпринимает "резких движений", хотя мог бы нанести удары по центру города и правительственному кварталу.Степашин отметил, что ряд лиц выступают с подобными призывами, однако президент "держит, держит, держит" эту линию. Комментируя сдержанность Москвы, экс-премьер процитировал строки из поэмы Некрасова: "наши топоры лежали – до поры"."Это воспитание. Это порядочность. А с другой стороны, я думаю, это всё-таки разумный расчёт. Мы не должны разрывать всё. История этому учит", — пояснил свою мысль Степашин.Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским 26 февраля дал понять, что конфликт на Украине должен быть урегулирован в течение месяца. Подробнее в материале Трамп дал месяц для заключения мира. Что это значит и почему невыполнимоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
Украинская столица избегает разрушений благодаря сдержанной позиции российского президента Владимира Путина. Об этом 28 февраля заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин
Степашин в интервью информационному агентству заявил, что Киев остаётся целым благодаря личной позиции президента Владимира Путина. Он признался, что его "по-хорошему удивляет", что глава государства не предпринимает "резких движений", хотя мог бы нанести удары по центру города и правительственному кварталу.
Степашин отметил, что ряд лиц выступают с подобными призывами, однако президент "держит, держит, держит" эту линию. Комментируя сдержанность Москвы, экс-премьер процитировал строки из поэмы Некрасова: "наши топоры лежали – до поры".
"Это воспитание. Это порядочность. А с другой стороны, я думаю, это всё-таки разумный расчёт. Мы не должны разрывать всё. История этому учит", — пояснил свою мысль Степашин.
Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским 26 февраля дал понять, что конфликт на Украине должен быть урегулирован в течение месяца. Подробнее в материале Трамп дал месяц для заключения мира. Что это значит и почему невыполнимо
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
