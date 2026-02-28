https://ukraina.ru/20260228/stepashin-putin-sokhranyaet-kiev-iz-poryadochnosti-i-strategicheskogo-raschta-1076190333.html

Степашин: Путин сохраняет Киев из порядочности и стратегического расчёта

Степашин: Путин сохраняет Киев из порядочности и стратегического расчёта - 28.02.2026 Украина.ру

Степашин: Путин сохраняет Киев из порядочности и стратегического расчёта

Украинская столица избегает разрушений благодаря сдержанной позиции российского президента Владимира Путина. Об этом 28 февраля заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин

2026-02-28T17:35

2026-02-28T17:35

2026-02-28T17:35

новости

киев

россия

владимир путин

сергей степашин

украина

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048094444_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_e03dd6e483361ea02a655ac476f0b754.jpg

Степашин в интервью информационному агентству заявил, что Киев остаётся целым благодаря личной позиции президента Владимира Путина. Он признался, что его "по-хорошему удивляет", что глава государства не предпринимает "резких движений", хотя мог бы нанести удары по центру города и правительственному кварталу.Степашин отметил, что ряд лиц выступают с подобными призывами, однако президент "держит, держит, держит" эту линию. Комментируя сдержанность Москвы, экс-премьер процитировал строки из поэмы Некрасова: "наши топоры лежали – до поры"."Это воспитание. Это порядочность. А с другой стороны, я думаю, это всё-таки разумный расчёт. Мы не должны разрывать всё. История этому учит", — пояснил свою мысль Степашин.Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским 26 февраля дал понять, что конфликт на Украине должен быть урегулирован в течение месяца. Подробнее в материале Трамп дал месяц для заключения мира. Что это значит и почему невыполнимоБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, владимир путин, сергей степашин, украина, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины