Удар по школе в Иране: число погибших девочек возросло до 51

В результате ракетного удара по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб погибла 51 ученица, ещё 60 человек получили ранения. Об этом 28 февраля сообщает агентстоа Tasnim

иран

тегеран

израиль

дональд трамп

вооруженные силы украины

Число жертв удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана продолжает расти. По уточнённым данным, которые приводит агентство Tasnim со ссылкой на губернатора провинции Хормозган, погиб 51 человек. Ранения различной степени тяжести получили 60 учениц.Ранее сообщалось о 40 погибших, а первоначальные данные говорили о 24 жертвах . Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания. По информации иранского телеканала SNN, из-под завалов извлекли тела 57 человек .Утром в субботу, 28 февраля, серия взрывов также прогремела в разных районах Тегерана . По данным источников, ракетные удары пришлись в том числе рядом с дворцом президента и резиденцией верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который был заранее переведён в безопасное место. Одновременно атакам подверглись правительственные здания, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объекты спецслужб .Израиль официально подтвердил нанесение "превентивного удара" по Ирану, назвав операцию "Щит Иуды". Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, целью которой названы ядерная и ракетная программы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

тегеран

израиль

Новости

