Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас - 28.02.2026
Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас
Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас
Новая война Трампа и Израиля против Ирана — это лишь начало хаоса на Ближнем и Среднем Востоке. При этом Исламская республика готова к конфликту и не находится в полной изоляции, без помощи
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян.США начали масштабную военную операцию против Ирана с целью "защиты американского народа от угрозы со стороны Тегерана", заявил 28 февраля Дональд Трамп. Также о превентивной атаке на Иран объявил Израиль, а министр обороны Исраэль Кац ввел чрезвычайное положение по всей стране. В Иране пообещали "сокрушительный" ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства.— Каринэ Александровна, почему именно сегодня началась данная операция? И что теперь ждет Ближний Восток?— По моему мнению, на фоне разгоревшейся войны между Пакистаном и Афганистаном речь идет об очень большом фронте и о хаотизации всего Ближнего и Среднего Востока. Учитывая в том числе ответные удары Ирана, которые ложатся на большую территорию, включая Иорданию, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и прочие места. Это в данном случае свидетельствует о том, что операция действительно не имеет красных линий и готовилась она давно. Соединенные Штаты сконцентрировали огромную силу. А израильское лобби добилось своего: они используют США в качестве частной военной компании для того, чтобы развязать ширкомасштабную войну на Ближнем и Среднем Востоке.Как следствие, стоит ожидать падения рейтинга Трампа и дальнейших проблем, которые появятся у администрации Белого дома.— У Ирана сил хватит противостоять американо-израильской военной кампании, на ваш взгляд? Республика готова к такой войне?— Этот вопрос нужно задать военно-техническому и военному специалисту. Но Иран готовился к этим ударам: 500 китайских спутников в онлайн-режиме поставляют иранцам разведывательную информацию. Ранее также в Исламской республике "пачками" приземлялись военно-транспортные самолеты Китая и России. Поэтому нельзя считать, что Иран находится в полной изоляции, без помощи.— Можем ли мы говорить, что на Ближнем Востоке разворачивается конфликт, в котором с одной стороны находятся США и Израиль с партнерами, а с другой — Иран, Китай, Россия и прочие?— Я думаю, что это больше красивые схемы: как пойдет дальше не очень понятно пока. Какие возможности, например, есть у России, чтобы содействовать Пакистану?Потому что дипломатически эта поддержка была выражена. Россия даже готова участвовать в совместных учениях по борьбе с терроризмом вместе с Пакистаном. Это означает, что, несмотря на признание правительства талибов, Россия обозначила, что поддерживает Пакистан в данной ситуации.Поэтому пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация, и кто на какой стороне окажется. Но совершенно очевидно, что Китай поддерживает Иран.— Как вы считаете, Трампа от Украины оттянет Ближневосточная война?— Это вопрос поставки американских вооружений в Европу, которые затем переправляются на Украину. Понятно, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке потребует использования б'ольших вооружений, поэтому в этом смысл продажа европейцам оружия США [для ВСУ] будет несколько снижена — но не на первом этапе.Опыт Ирака показывает, что когда кто-то мыслит только в нефтяных категориях, ситуация идет по принципу "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Американцы разворошили в свое время Ирак, но он так и не стал процветающей нефтяной скважиной для США. А с Ираном еще сложнее.
Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас

14:47 28.02.2026 (обновлено: 14:50 28.02.2026)
 
Новая война Трампа и Израиля против Ирана — это лишь начало хаоса на Ближнем и Среднем Востоке. При этом Исламская республика готова к конфликту и не находится в полной изоляции, без помощи
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян.
США начали масштабную военную операцию против Ирана с целью “защиты американского народа от угрозы со стороны Тегерана”, заявил 28 февраля Дональд Трамп. Также о превентивной атаке на Иран объявил Израиль, а министр обороны Исраэль Кац ввел чрезвычайное положение по всей стране. В Иране пообещали "сокрушительный" ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства.
— Каринэ Александровна, почему именно сегодня началась данная операция? И что теперь ждет Ближний Восток?
— По моему мнению, на фоне разгоревшейся войны между Пакистаном и Афганистаном речь идет об очень большом фронте и о хаотизации всего Ближнего и Среднего Востока. Учитывая в том числе ответные удары Ирана, которые ложатся на большую территорию, включая Иорданию, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и прочие места.
Это в данном случае свидетельствует о том, что операция действительно не имеет красных линий и готовилась она давно. Соединенные Штаты сконцентрировали огромную силу. А израильское лобби добилось своего: они используют США в качестве частной военной компании для того, чтобы развязать ширкомасштабную войну на Ближнем и Среднем Востоке.
Как следствие, стоит ожидать падения рейтинга Трампа и дальнейших проблем, которые появятся у администрации Белого дома.
— У Ирана сил хватит противостоять американо-израильской военной кампании, на ваш взгляд? Республика готова к такой войне?
— Этот вопрос нужно задать военно-техническому и военному специалисту. Но Иран готовился к этим ударам: 500 китайских спутников в онлайн-режиме поставляют иранцам разведывательную информацию. Ранее также в Исламской республике “пачками” приземлялись военно-транспортные самолеты Китая и России. Поэтому нельзя считать, что Иран находится в полной изоляции, без помощи.
— Можем ли мы говорить, что на Ближнем Востоке разворачивается конфликт, в котором с одной стороны находятся США и Израиль с партнерами, а с другой — Иран, Китай, Россия и прочие?
— Я думаю, что это больше красивые схемы: как пойдет дальше не очень понятно пока. Какие возможности, например, есть у России, чтобы содействовать Пакистану?
Потому что дипломатически эта поддержка была выражена. Россия даже готова участвовать в совместных учениях по борьбе с терроризмом вместе с Пакистаном. Это означает, что, несмотря на признание правительства талибов, Россия обозначила, что поддерживает Пакистан в данной ситуации.
Поэтому пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация, и кто на какой стороне окажется. Но совершенно очевидно, что Китай поддерживает Иран.
— Как вы считаете, Трампа от Украины оттянет Ближневосточная война?
— Это вопрос поставки американских вооружений в Европу, которые затем переправляются на Украину. Понятно, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке потребует использования б’ольших вооружений, поэтому в этом смысл продажа европейцам оружия США [для ВСУ] будет несколько снижена — но не на первом этапе.
Опыт Ирака показывает, что когда кто-то мыслит только в нефтяных категориях, ситуация идет по принципу “Гладко было на бумаге, да забыли про овраги”. Американцы разворошили в свое время Ирак, но он так и не стал процветающей нефтяной скважиной для США. А с Ираном еще сложнее. Об этом, в интервью "Не съем, так понадкусываю". Фёдор Лукьянов о том, удастся ли Трампу взять под контроль нефть и газ мира.
