Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником"

Западное полушарие целиком и полностью будет американским. Только это будет Латинская Америка. Она завоюет США, а не наоборот". Это будет примерно на дистанции в 50 лет. Надорвутся США, потому что живут не по средствам и за чужой счет. А Латинская Америка живет за свой и даже обладает такими ресурсами, которых в США давно нет

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев- Тимофей Николаевич, я бы хотел изложить вам народный взгляд на последние события, суть которого состоит в следующем: "Трамп молодец. Скоро он доберется до венесуэльской нефти, купит Гренландию и вернет шаха в Иран. Вот так надо проблемы решать. А мы, Россия, еще до этого не доросли". Так ли все просто в этой ситуации?- Не знаю, молодец ли Трамп. То, что он делает, в карточных играх называется "взять свои", когда у вас есть средний козырь, и вы его используете прямо сейчас. Приведет ли это к выигрышу в партии – неизвестно.Ну захватил он Мадуро. Для Мадуро ничего хорошего в этом нет. На чем это построено? На том, что венесуэльцы не умеют пользоваться сложным оружием. Это неудивительно. Это надо делать систематически. Нельзя просто купить дорогую железяку. Особенно, если выясняется, что в нужный момент она даже не стоит на боевом дежурстве. А как она может стоять на дежурстве, если ты не тренируешься ее применять?Вы упомянули, что я окончил сложный технический вуза. Так вот я могу сказать, что работе на С-300 нужно обучаться несколько лет. Это не фунт изюма.Более того, насколько я понимаю, в Венесуэле произошло нечто, напоминающее властный переворот. Без помощи изнутри нахрапом крепость не берут. С-300 – это еще ладно. Но вертолет можно сбить из чего-то более подручного, способного стрелять на 2-5 километра, когда он туда прилетит. Значит, пропустили.Как Мадуро называл свою вице-президентшу Делси Родригес? "Царица и тигрица". То есть она у него была не церемониальным вице-президентом, а личностью, которая тоже может управлять страной. Так что "ничего личного". Успех-то у нее. Фактически Родригес убрала Мадуро руками Трампа. И если Трамп рад быть руками венесуэльской вице-президентши, то пусть радуется.Потому-то я и говорю, что Венесуэла – это средненький козырь американского президента.Видимо, в Венесуэле есть своя "партия мира". Точно так же говорят про наших лиц, принимающих решения. Там их голос более весомый, чем у нас. Если в России эта "партия мира" боится за собственное благополучие, то Венесуэла действительно находится на грани. Когда мы тягаемся с США – это одно. И уж если нам сложно, то для этих боливарианских революционеров эта ноша слишком тяжела. Поэтому среди венесуэльского начальства есть группа лиц, которая рассуждает так: "Давайте насколько можно вступим в диалог с США". Иными словами, совершить предательство, которое будет как-то оправдано.Что будет дальше? Тоже интересный вопрос. Что Трамп сможет выжать из Родригес, которая давно находится с ним в контакте?- Более того, сейчас всплывают подробности, что для использования американцами венесуэльской нефти нужно решить ряд финансовых и технических вопросов.- Конечно. В уголовном праве это называется "объективная часть". А был ли сундук с сокровищами, ради которого положили 15 человек? Может, в этом сундуке давно ничего нет. Просто Трамп живет по принципу Carpe diem ("Лови момент"). Он должен быть на коне сегодня. Человек в таком возрасте прекрасно знает, что каждый день надо проживать как последний. В случае с Венесуэлой у него сюрприз получился. Всем было весело. Всем, кроме Мадуро. Ему можно пожелать только выжить.Повторюсь, что этот эпизод позволяет решить? Это все небесплатно. Я понимаю, что мало кого заботит этот призрак международного права. Но когда ты совершаешь такие действия, это значит, что то же самое можно использовать против тебя. Это будет уже не по праву, а по понятиям. Вопрос только в том, можешь ты это или не можешь.Да, мы узнали, что Трамп может похитить Мадуро. Означает ли это, что он может похитить президента любой другой латиноамериканской страны? Нет, не означает.Мадуро промахнулся, как в свое время промахнулся Асад. В один день все рухнуло. Это очень тяжелая участь – быть лидером нестабильной небольшой страны, которой объективно не хватает ресурсов для суверенитета. Для реального суверенитета надо прожить тысячелетнюю историю. А кто сказал, что государства, которые образовались относительно недавно в результате революций (социально-политических катастроф), в принципе могут долго просуществовать?Поэтому на основе этого переоценивать глобальное соотношение сил было бы нелогично.Мадуро ходил по краю и свалился в пропасть. Но политика всегда связана с риском для жизни. Кто имеет право на власть? Тот, кто рискует жизнью. Тот, кто рискует только деньгами, права на власть не имеет. Потому что коммерческая ответственность всегда ограничена, а властная – неограниченная.- Чтобы закончить с Венесуэлой. Насколько Россия и Китай готовы оспаривать тот факт, что Латинская Америка – это задний двор США?- Про задний двор США я слышал много раз. Но давайте разберемся, что реально Штаты за последние 100-200 лет сделали в этом направлении. Особых успехов у них там нет. Да, они отобрали Техас у Мексики. Да, они вторглись в Панаму, которую переоборудовали по своему вкусу. Один гарнитур вывезли, другой завезли. А с Кубой они справились? Нет.Сейчас Трамп снова заявляет, что "уже теперь-то я ее разделаю под орех". А почему же до сих пор не разделали, если это маленький остров поблизости, а США – великая океанская держава? Я уже не говорю про остальные страны. Да, сейчас в Аргентине президентствует человек с бензопилой. Но это будет не вечно. В Чили когда-то уморили коммунистический режим, а потом Пиночет был вынужден долго прятаться. А Бразилия вообще входит в БРИКС.Мой товарищ Михаил Зиновьевич Юрьев (известный экономист и философ), который, к сожалению, ушел из жизни, однажды сказал: "Конечно, западное полушарие целиком и полностью будет американским. Только это будет Латинская Америка. Она завоюет США, а не наоборот".Это будет примерно на дистанции в 50 лет. Надорвутся США, потому что живут не по средствам и за чужой счет. А Латинская Америка живет за свой. Более того, она обладает такими ресурсами, которыми США давно не обладает.Во-первых, Латинская Америка производит продовольствие. Вся Европа ела аргентинское мясо, когда холодильники представляли собой просто лед в трюмах кораблей. И с тех пор это никуда не исчезло, потому что этот ресурс не был переэксплуатирован. Почему не хотят видеть аргентинское мясо в Европе? Потому что оно качественное и дешевое.Во-вторых, в Латинской Америке сохранилась вера в Бога. Там очень сильно католичество. Почему? В Европе произошла реформация (отказ от католичества) и возвращение к протестантизму, что привело потом к полному неверию. Кто в Европе настоящие католики? Только поляки. А США – это уже страна без веры. С этим долго не живут. Это может продолжаться одну человеческую жизнь или пару поколений, но потом начинается распад.В-третьих, в Латинской Америке не было тотального истребления местного населения, в отличие от США. Они там смешивались и с местными жителями (Перу), и с темнокожими рабами (Бразилия). Это действительно плавильный котел. А в США негров освободили, но к ним по-прежнему высокомерно относятся. За исключением небольшой псевдоинтеллектуальной прослойки, которые используют фактор афроамериканцев в политических целях.Наконец, что такое проблема наркотиков? Как бы там ни было, человек принимает эти вещества добровольно. Если он это делает, он встает на путь быстрого самоубийства. И когда это происходит в тех масштабах, в которых это есть в США, это означает самоубийство целого народа. То есть дело не в наркотиках, а в том, что американцы не хотят жить. А латиноамериканцы жить хотят. И поэтому наркотики не употребляют в таких количествах.Короче говоря, латиноамериканцы про все это знают и поэтому живут спокойно. У них время есть. Они не считают, что не сели в последний вагон уходящего поезда. Это огромная жизнеспособная территория с большим будущем. В отличие от США.- А что скажете по поводу Ирана? У него огромный ресурс для суверенитета. Как-никак, это страна с тысячелетней историей. С другой стороны, события последнего года показали и показывают, насколько уязвим режим аятолл.- Режим аятолл с самого прихода к власти выглядит уязвимо. Это же была революция – потрясение основ. При этом я не могу сказать, что нынешний Иран – это прямое продолжение Древней Персии. Все-таки это фундаменталистский режим, который напоминает наш режим после 1917 года. Только у нас была светская религия – без Бога. Может быть, этот режим будет демонтирован, как и у нас был демонтирован коммунистический режим. Это будет нелегко. За это придется заплатить. Но это не значит, что Иран как страна исчезла.Понятно, что США по этому поводу очень переживают. Они не забыли, как им там дали под зад. А почему? Потому что режим шаха Пехлеви тоже не был устойчивым. Иначе бы он не пал под воздействием не очень образованных людей, действовавших палками и камнями. И США не забыли все, что происходило с американским посольством. Они с этим не справились. И с тех пор у них есть счет к Ирану просто за то, что их оттуда выгнали.Более того, семья Пехлеви – вроде как и не персы. Если это исследовать с точки зрения династических прав, то там тоже не все так здорово. Они же держались на внешней поддержке США, которой не хватило. Поэтому сейчас мы видим очень линейную логичную последовательность.Сначала ракетные удары по Ирану, чтобы якобы ликвидировать его ядерную программу. Теперь они задействовали всех своих прокси в духе цветных революций. А что надо для цветных революций? Дураки, верящие в светлое будущее, которое не пойми откуда должно взяться, а также террористы и провокаторы, которые должны на месте обеспечить силовую компоненту для смены власти. Еще режим должен быть размягчен изнутри. Элита должна этого хотеть, не должна сопротивляться и должна погасить все сопротивление внешнему вмешательству, как это было на Украине.Так ли это в Иране? Сомневаюсь. Там наверняка есть проамериканская партия в элите, но там не такого, как на Украине, когда правоохранительным органам запретили что-либо делать с теми, кто бесчинствует на улицах.Конечно, Ирану нелегко. На него идет накат. США используют все рычаги своего влияния, чтобы разгромить эту страну. Но даже с Афганистаном у них это не получилось, потому что есть афганский народ. Вы можете сколько угодно все это трамбовать, но рано или поздно придется уйти, потому что есть исторически сложившаяся общность людей со своими проблемами и профилем этнического разнообразия. То же самое касается Ирана. Это не мононация. Мононации не так устойчивы.Возьмем тех же поляков. Они стали мононацией. Сначала евреев извели с помощью немцев, потом и самих немцев извели. И что? Что это им дает? Разнообразие в исторической перспективе дает более серьезный ресурс, чем этническая чистота, к которой стремятся страны Прибалтики. Они уже потеряли половину населения, и это еще не конец.- Пока Иран действительно сопротивляется. Была важная информация, что власти стали вырубать "Старлинк", который используют "мирные протестующие". Это какие-то местные разработки? Или это мы им помогаем, учитывая наш опыт СВО?- Это однозначно оценить сложно. Но я думаю, что уровень военно-технического сотрудничества с Ираном у нас повысился в последние годы. И благодаря СВО, и благодаря их собственным трудностям.Вообще они пассажиры тяжелые. С иранцами очень трудно вести деловые переговоры. Они на своем стоят конкретно. Это не так, что их можно подвинуть, пользуясь их трудностями. Возьмем ту же историю с коридором "Север-Юг". Там совсем небольшой участок железной дороги надо было построить, чтобы могли вести свои грузы до порта Бендер-Аббас. Годами об этом шли переговоры, но только сейчас процесс сдвинулся с мертвой точки. Поэтому я вполне допускаю, что и по другим каналам, которые засекречены, подвижки должны были произойти.Когда иранцы нам помогли "Геранями", это было своевременно. И дело не в том, что мы сами не могли их произвести. - Мы теперь сами можем им модернизированные "Герани-3" передать. - Конечно. Просто дорога ложка к обеду, а не когда уже все закончилось. Как сказал Абдулла из "Белого солнца пустыни", кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время.Наверняка мы что-то управляемо и контролируемо им передаем. Почему нет? Эти технологии не удержать как кота в мешке. Рано или поздно они распространятся.Думаю, мы и с КНДР так работаем. Они нам хорошо и конкретно помогли. У нас возникло настоящее боевое содружество. Это никто не скрывает, этим гордятся. Особенно в Северной Корее гордятся. Им важно показать, что это не просто коммерческая сделка, за которую заплатили жизнями северокорейских солдат, а боевое братство. А это уже более серьезная вещь, чем обычный трансфер технологий.В случае с Ираном мы до этого пока не дошли, но наверняка что-то передаем. "Старлинк" на СВО так или иначе глушили. О ужас. Как же так? То, что должно было господствовать безраздельно, не работает. Американцы ведь именно на это делают ставку: "У нас есть такая штука, против которой у вас нет никакого противоядия. Мы вас ею загасим". Оказалось, что это не так. У нас есть, чем бороться.А Ирану предстоит еще долгий путь. Он еще не вышел из состояния постреволюционного развития. Они еще не построили то, что может существовать неограниченно во времени. Они только ищут свою формулу государственного суверенитета и бытия. Мы знаем, как это тяжело, потому что мы это проходили. Сначала принятие политической религии, а потом отказ от нее в пользу традиционных способов построения государства.В частности, мы видим, как развивается ислам в других странах. Доходит до смешного. В Европе рождественскую елку поставить нельзя, потому что кто-то из мусульман обидится, зато в Дубае в самом главном торгово-развлекательном центре все украшено к рождеству. Иранцам предстоит разобраться, насколько этот религиозный фундаментализм нужен им для самой веры, а насколько это эксплуатируется политически. Потому что чистоту веру можно хранить и без политической эксплуатации религии.- Последний вопрос будет касаться Украины. Во время новогодних праздников мы нанесли удар "Орешником" по Львовскому авиационно-ремонтному заводу. Формально это было сделано в ответ на дроновую атаку президентской резиденции. Правильно ли я понимаю, что если прилет по "Южмашу" был выстрелом в воздух, то теперь мы точно будем стрелять на поражение?- На самом деле прилет по "Южмашу" не был выстрелом в воздух. Просто "Южмаш" большой: огромные цеха, которые были загружены. Наверняка мы там тоже что-то поразили. Будут ли еще применения "Орешника"? Будут. Как только появятся адекватные цели и хороший повод. Как сказано в известном анекдоте, "во-первых, это красиво".Это действительно красиво. Когда Зевс в гневе метал молнии, это выглядело подобным образом. И против лома нет приема. Скорость "Орешника" составляет 10-11 махов. Это примерно 4 километра в секунду – половина скорости, с которой ракеты выводят на орбиту. Только этот предмет летит вниз, а не вверх. Ему помогает сила тяжести.Такое кроме нас сделать пока никто не может. Даже у США. И долго не будет. Они ведь тогда жили заемным интеллектом. У них бы даже ракетной программы не было, если бы они не забрали из Германии Вернера фон Брауна с его наработками. Но Браун умер. И мы до сих пор не знаем, были американцы на луне или нет, потому что второй раз они туда полететь не могут. Чего-то не хватает.Тут одних имитационных компьютерных моделей мало. Тут нужна прикладная теория. Глубокая физическая теория. В этом деле мы специалисты, а не они. Когда ты покупаешь специалистов, чтобы они что-то сделали, от этого научная школа не появляется. Научная школа – это организм, который живет исторически. Посмотрите, что такое "Дерево Лузина". Это человек, который создал русскую математику. Там видно, как от имени Лузина расходятся все наши великие имена. А в США такие "деревья" не растут, потому что они растут не на коммерческой мотивации. О других геополитических аспектах украинского конфликта - в интервью Дмитрия Абзалова: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году

