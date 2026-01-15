https://ukraina.ru/20260115/1074304728.html
Алексей Леонков: Россия нанесла удар по Стрыю, который заставил Европу задуматься об отказе от Украины
Серьезные американские аналитики прямо говорят, что "Орешник" представляет серьезную угрозу их бункерным сооружениям. А основной постулат ядерной войны состоит в том, что обе стороны обменяются ядерными ударами, но отсидятся в бункерах или в подземных заводах. Так вот "Орешник" хоронит этот тезис. Отсидеться не получится. Защиты от "Орешника" нет
2026-01-15T07:00
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.- Алексей Петрович, как мы будем использовать "Орешник" после прилета по Львовскому авиационно-ремонтному заводу? Это наша шайтан-машина, которую мы будем использовать в самом крайнем случае для стирания с лица земли важных военных объектов? Или это будет как с "Искандером", который на СВО используется в рутинном режиме, но под Калининградом используется как политический фактор для сдерживания НАТО?- "Орешник" оценивают по-разному. Есть зарубежная оценка, есть наша оценка, которую мы, не стесняясь, рассказываем всему миру. Мир делает вид, что это не так страшно. Хотя на самом деле – страшно.Что такое "Орешник"? Это баллистическая ракета средней дальности, использующая гиперзвуковую технологию второго поколения. Первое поколение – "Кинжал" и "Циркон". Второе поколение – "Орешник". Он бьет на дальность до 5,5 тысяч километров. Поражает в основном цели, которые находятся глубоко под землей и имеют защиту в виде железобетонных конструкций. Сила проникновения у него огромная. По некоторым подсчетам, она относится к мегатонному классу. Фактически неядерный "Орешник" — это аналог тактического ядерного оружия.Его появление закрыло огромный разрыв между конвенциональным и ядерным оружием. Это важно. Количество вызовов, с которыми сталкивается Россия, велико. В частности, планы США по размещению ракет средней дальности в Европе сподвигли нас на создание такой ракеты. Мы ее создали быстрее, чем американцы создали свои ракеты средней дальности на гиперзвуковых технологиях первого или даже нулевого поколения. Причем не только создали и испытали, но и дважды использовали в ходе боевых действий. И оба применения оказались очень эффективны.Повторюсь, Запад пытается завуалировать эффективность "Орешника", говоря о том, что это что-то несущественное. При этом серьезные американские аналитики прямо говорят, что "Орешник" представляет серьезную угрозу их бункерным сооружениям. А основной постулат ядерной войны состоит в том, что обе стороны обменяются ядерными ударами, но отсидятся в бункерах или в подземных заводах. Так вот "Орешник" хоронит этот тезис. Отсидеться не получится. Защиты от "Орешника" нет.Более того, ни одна система ПВО/ПРО неспособна перехватить "Орешник" ни во время старта, ни во время атаки. Система предупреждения о ракетном нападении США, которая мониторит весь земной шар, в очередной раз проспала запуск "Орешника". Не сыграла даже система воздушной тревоги на Украине, которая звучит по предупреждениям от американских спутников. Они знают, когда взлетают наши стратегические бомбардировщики и летят крылатые ракеты, но не увидели "Орешник". Это в очередной раз стало для них полной неожиданностью.А его разрушительные свойства напомнили Западу, что "Орешник" может достать и их.Первое применение "Орешника" - "Южмаш". Второе – Львов. А там уже чуть-чуть и страны НАТО. И страны НАТО обсуждают, что им делать с "Орешником". Потому что никакого противоядия на 10-15 лет у них не существует.- Хотел бы уточнить, чем мы ударили по Львову? Еще болванкой, или уже боевой частью?- "Орешник" — это инвариантная ракета. Это может быть проникающая вглубь твердотельная боеголовка. Это может быть обычная боевая часть для усиления взрывного эффекта, если бить по поверхности. Предусматривается и специальная боевая часть. Но в данном случае "Орешник" бил без боевой части. И уже эти боеголовки из твердотельных сплавов произвели эффект от применения тактического ядерного оружия. Если бы он ударил только по поверхности, сила взрыва равнялась бы 15-20 килотоннам. Это воронка диаметров в 100-150 метров и глубиной в 30-45 метров. Сами понимаете, насколько это мощно.- В целом мы как его будем использовать? В ответ на что-то? Или в рутинном режиме?- Уже запущено серийное производство "Орешника". Часть комплексом стоит на вооружении в Белоруссии. Управляют ими российские военнослужащие. Это фактор сдерживания Запада на европейском ТВД. Но понятное дело, что если "Орешник" имеет шасси, его можно разместить и на северной границе. Он спокойно может перелететь полярную шапку и долететь до территории наших потенциальных противников – США.Американцы прямо об этом говорят и подсчитывают ущерб, в зависимости от того, где будет размещен "Орешник" - на Новой Земле или на Камчатке. Они понимают, что у того же "Золотого Купола" должна быть совершенно иная концепция, на которую у них даже деньги не посчитаны и нет теоретических разработок по защите от нашего гиперзвукового оружия.Еще раз напомню, что "Орешник" — это гиперзвуковое оружие второго поколения. Главное в нем – не скорость, а то, что он на этой скорости маневрирует и с этой скоростью благодаря своим кинетическим свойствам мощно поражает любые цели – как на поверхности, так и на глубине.Если бы он проникал в обычный грунт, он бы поразил цели на глубине свыше километра.- В продолжении темы ударов по тылам. Сообщают, что уже третий день Киев близок к блэкауту. Это сработал накопительный эффект? Или мы попали туда, куда ранее не били?- До этого были сведения, что попали по газовому хранилищу в Стрые. Украина это всячески отрицала, но большинство ТЭЦ там начали останавливаться. При этом мы били и по самим ТЭЦ. Но есть и вторичный эффект, который наблюдается у Германии, где неожиданно запасов газа осталось на 50%. Вряд ли немцы за время наших новогодних каникул решили устроить у себя микро-сауны в квартире. Следовательно, удар по Стрыю был напрямую связан с поставками газа из Украины в Европу.При этом не пострадали те, кто получает наш газ по "Турецкому потоку". Никаких жалоб из Венгрии, Словакии и Австрии не было.У Германии есть еще одна проблема – часть хранилищ они начали закачивать газом C02, чтобы подготовить зеленый аналог метана. Но этот проект провалился, потому что стоимость кубометра такого "экологически чистого газа" на порядки выше, а газохранилища закачены вот этим CO2. Немцы теперь не знают, куда его девать. Они могли его в атмосферу пустить, но никто этого не сделал.В общем, наши удары по Украине затронули и Германию. Поэтому Мерц и даже Урсула фон дер Ляйен стали намекать, что надо бы договориться с Россией. И они ищут переговорщика от Евросоюза, чтобы он говорил с Путиным. По некоторым данным, выбрали президента Финляндии Стубба. Но пока ничего конкретного нет.Наблюдаем за их реакцией. Чем сильнее морозы, тем быстрее они начинают думать.- А чем вообще закончится эта война городов? Все-таки ВСУ тоже ударили "Хаймарсами" по Белгороду, который сидел без света несколько дней.- Конечно, противник огрызается, но наша ответка всегда сильнее. И наших возможностей восстановить энергетику городов после таких ударов гораздо больше, чем у Украины. У киевского режима уже нет собственных производств, способных восстановить инфраструктуру энергообъектов. Все привозится из-за рубежа. А это деньги. И именно вокруг денег идут основные споры внутри Евросоюза.В частности, сейчас Франция, Германия и Великобритания между собой дерутся за военный бюджет для Украины – как эти деньги расходовать. Франция говорит: "Давайте все европейское". Великобритания говорит: "Давайте что-то британское подключим". Германия говорит: "Нет, давайте только американское".То есть у них даже по этому вопросу идет раздрай. И когда происходят такие удары по энергетике Украины, то вопрос восстановления ее тонет среди остальных проблем. "Как сформировать военный бюджет, чтобы попилить его между собой и что-то оставить Украине".И гражданский сектор там учитывается минимально.- Также была информация о новых наших достижениях в применении "Гераней". Они теперь могут минировать логистические пути ВСУ. Где это будет происходить? В ближнем тылу? Или в оперативном и даже стратегическом?- У "Гераней" возможности большие. Как барражирующие боеприпасы они могут быть в одноразовом варианте. Если они будут в многоразовом варианте, то радиус применениях их будет меньше. Скорее всего, их возможность минирования логистических путей как раз будет в тактической и оперативно-тактической зоне. Потому что именно в оперативно-тактической зоне противник всегда пытается сосредоточить резерв для затыкания брешей в обороне.Сейчас ВСУ пытаются сдержать нас под Купянском, Гуляйполем и Красноармейском. Чтобы сдержать нас, их логистика должна работать безупречно. А когда вы производите минирование, особенно в зимних условиях, и у противника ограничены возможности по разминированию, его ждет неприятный сюрприз.Давайте вспомним, что происходило во время контрнаступа. Именно наши системы дистанционного минирования сыграли одну из ключевых ролей в его отражении. ВСУ проходили через поля, которые считались чистыми, а когда им приходилось отступать, они вдруг оказывались заминированными, из-за чего противник терял технику.Так что минирование с использованием беспилотников – это весьма эффективная мера. И сейчас она будет применяться по всей линии соприкосновения. ВСУ же минируют подходы к своим укрепрайонам с помощью противопехотных мин. Так что в эту игру можно играть вдвоем. Теперь и мы можем оставлять противнику неприятные сюрпризы в тех местах, где он этого меньше всего ожидает.- Минирование будет точечным с помощью БПЛА? Или мы вернемся к площадному минированию с помощью "Земледелия"?- Это будет и БПЛА, и "Земледелие". Наземные роботизированные комплексы тоже занимаются минированием. Они скрытно проникают на территорию противника и минируют его коммуникации.- Ожидаете ли вы масштабных сражений на Черном море в этом году, учитывая, что атаки на наш танкерный флот не прекращаются, и мы при этом тоже стали применять безэкипажные катера?- Наш президент в начале декабря рассказывал, как мы будем реагировать на атаки на наш танкерный флот.Первый этап – удары по местам производства и хранения БЭКов. Второй этап – удары по судам, которые занимаются материально-техническим снабжением Украины. Это сейчас и происходит. "Рубикон" демонстрирует кадры, как они атакуют балкеры и танкеры. Мы же не знаем, что там внутри находится. Под видом нефти и зерна можно что угодно провезти.Наша разведка выявляет эти суда. По ним наносятся удары, чтобы они прекратили свои логистические маршруты. Может быть, что-то страховка будет покрывать. Но если наши удары продолжатся, кто-то одумается. А если не одумается, наступит третий этап – отрезание Украины от Черного моря.То есть освобождение Одессы лежит в виде плана операции на столе нашего Генштаба.- А у нас понимают, что для контроля над Одессой нужно забирать все Правобережье, потому что аккуратно вдоль моря на нее пройти не получится?- Наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны освобождали Одессу с суши. Когда освободили Запорожье, открывался оперативный простор. Сначала Запорожье, потом Херсон, потом покатились до Одессы. И активные боевые действия, которые ведутся сейчас в районе Орехова, преследуют именно эту цель. А так как Украине все эффективнее удается противостоять нам за счет переброски резервов, то наши возможности осуществить этот стратегический замысел только возрастают.- Будет ли продолжение у истории с освобождением населенного пункта Комаровка в Сумской области, который находится возле трассы "Москва-Киев"?- Буферная зона, которую мы создаем из-за обстрелов ВСУ, будет расширяться. Туда может попасть все, что угодно. Тем более, возможности киевского режима оборонять крупные населенные пункты тают с каждым днем. Сделав ставку на удержание линии соприкосновения любой ценой в соответствии с планами заморозки, которые Зеленский периодически возит Трампу, противник столкнулся с эффектом яичной скорлупы: снаружи тонкая линия соприкосновения, а дальше – пустота. Если мы преодолеем эту линию и возьмем в котлы крупные группировки, дальше обороняться будет некому.Во-первых, у ТЦК уже возникли проблемы с бусификацией населения. Во-вторых, если раньше дезертиры у них сбегали, бросая оружие, то теперь они убегают с оружием в руках. Мы пока еще не слышали, чтобы были столкновения между ТЦК и дезертирами, но наверняка услышим.Эти факторы будут использоваться нами в ходе зимней и весенней кампании.- Закончим разговор темой геополитики. Хватит ли у нас военных ресурсов, чтобы не прозевать удар в какой-то другой точке мира, учитывая последние новости вокруг Венесуэлы, Ирана и Гренландии?- Когда говорят, что Венесуэла и Иран очень значимы для России, надо внимательно смотреть на факты. Удары по Венесуэлы – это удары по Китаю, который вкладывал в Венесуэлу больше, чем мы. При этом многовекторная политика Мадуро привела к тому, что он доверился американцам, а они его обыграли. Иран – это тоже антикитайская активность, потому что Иран является основным поставщиком нефти в Китай.Да, у нас подписан с Ираном договор о стратегическом партнерстве. Но в вопросе военного сотрудничества там есть интересный пункт, где сказано, что в случае агрессии против одной из сторон Россия и Иран обязуются не помогать агрессору. В отличие от договора с КНДР, когда в случае агрессии войска обязаны прийти на помощь. И северокорейцы свои обязательства выполнили в Курской области.Все эти нюансы влияют на нашу геополитику. Да, сейчас складывается впечатление, что нас со всех сторон зажимают, но с точки зрения национальной безопасности России ничего не меняется. Что-то поменяется только в том случае, если эти события толкнут Трампа на необдуманные шаги, и он будет устраивать против нас провокации.К сожалению, поведение Трампа этому способствует. Его выход из различных институтов, которые формировали международную безопасность и международное право – это тревожная тенденция. Более того, весь 2025 год Трамп, разговаривая с нами, много заявлял о мирных соглашениях, но дальше разговоров дело так и не пошло. Даже вопрос с нашей дипломатической собственностью не решен. США пытаются заболтать нас, чтобы не обсуждать реальные проблемы. Об этом же свидетельствует их новая доктрина по национальной безопасности.Трамп сказал, что они якобы возвращаются к доктрине Монро. Но если вы возвращаетесь к доктрине Монро, то что вы делаете в восточном полушарии? Почему помогаете Украине и лезете в Иран?Трамп демонстрирует могущество США, но это могущество сомнительное. Нагнать флот к берегам Венесуэлы и похитить одного человека – это избыточная мера. Можно было провести это дело гораздо аккуратнее с использованием спецслужб.Тем не менее, на прямую конфронтацию с Россией американцы не пойдут – они к этому не готовы.- Тем более, у нас есть "Орешник" и "Буревестник".- Конечно. Президент сказал, что "Буревестник" будет развиваться. Он у нас будет сверхзвуковой и гиперзвуковой. А гиперзвуковой "Буревестник" - это более дешевый аналог межконтинентальной баллистической ракеты. К тому же, маневренный и избирательный. В области этих технологий мы делаем так, чтобы обеспечить свою безопасность на десятилетия вперед.Мы можем проигрывать какие-то геополитические сражения в случае с государствами с ограниченным суверенитетом, как это было с Венесуэлой. Во-первых, Мадуро выбрал не совсем правильную сторону, за что поплатился. Во-вторых, чтобы посылать туда войска и спасать венесуэльцев, надо иметь там хотя бы военную базу, а это очень затратно. Но у нас есть ракеты, которые достанут до любого агрессора. Как в ядерном, так и в неядерном исполнении.У нас есть четыре неядерных гиперзвуковых комплекса и обновлены семь межконтинентальных баллистических ракет наземного, морского и шахтного базирования. У нас более широкий инструментарий, в отличие от противника. Тем не менее, надо держать ухо востро. Потому что Запад, который теряет свое могущество, может повести себя как крыса, загнанная в угол.Также по теме - в интервью Тимофея Сергейцева: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником"
